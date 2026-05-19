Lyon : un nouvel incendie criminel vise le logement d’un homme connu de la justice

La pression ne retombe pas dans l'agglomération lyonnaise.

Selon nos informations, un nouveau "paillassonnage" a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Les faits se sont déroulés au 10 rue Riboud dans le 3e arrondissement de Lyon. L'entrée d'un appartement, dont l'un des occupants serait très défavorablement connu des services de police, a été visé.

Les flammes se sont propagées dans les parties communes, atteignant également la porte d'un voisin. Le sinistre a pu être maitrisé, les dégâts ne sont pas très importants et ne nécessitent pas de relogement.

Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer si l'homme au casier judiciaire déjà bien rempli était visé ou non.

Pour rappel, cette technique d'intimidation, dite du "paillassonnage", est de plus en plus courante en France dans le monde du narcotrafic. La semaine dernière, elle avait fait trois morts dans l'incendie d'un immeuble à Décines-Charpieu.