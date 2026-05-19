Lyon : un nouvel incendie criminel vise le logement d’un homme connu de la justice

La pression ne retombe pas dans l'agglomération lyonnaise.
Selon nos informations, un nouveau "paillassonnage" a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Les faits se sont déroulés au 10 rue Riboud dans le 3e arrondissement de Lyon. L'entrée d'un appartement, dont l'un des occupants serait très défavorablement connu des services de police, a été visé.
Les flammes se sont propagées dans les parties communes, atteignant également la porte d'un voisin. Le sinistre a pu être maitrisé, les dégâts ne sont pas très importants et ne nécessitent pas de relogement.
Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer si l'homme au casier judiciaire déjà bien rempli était visé ou non.
Pour rappel, cette technique d'intimidation, dite du "paillassonnage", est de plus en plus courante en France dans le monde du narcotrafic. La semaine dernière, elle avait fait trois morts dans l'incendie d'un immeuble à Décines-Charpieu.
Pourquoi tu l as met pas en veilleuse définitivement...t as life ne doit pas être très excitante...Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Pourquoi les dealers ne sont pas SDF ?Signaler Répondre
Au moins il n'y aurait qu'un carton de brûlé sans mettre la vie en jeu de dizaines d'innocents dans les immeubles.
En hiver ils iront habiter chez LFI.
Des caméras partout résoudraient le problème, quand bien même les criminels agiraient masqués, cela limiterait la casseSignaler Répondre
Toi, t'as buggué sur cette phrase.Signaler Répondre
Nos maires sont totalement déconnectés des nécessités premières des gens, à savoir la sécurité déjà, et comme ici le besoin élémentaire de ne pas risquer de mourir en nombre dans l'incendie de son immeuble d'habitation.Signaler Répondre
Dans le monde du narcotrafic, c’est une frappe chirurgicale 🤣😂😂Signaler Répondre
Tout à fait d’accord avec catalanSignaler Répondre
On a déjà vu cette technique dans Gomorra, ya plus de 12 ans !Signaler Répondre
Les petits lyonnais n'ont rien inventé.
LFI provoque et s oppose à la force publique …. suppression des caméras et de la police municipale… ça aide les délinquants non ??Signaler Répondre
Vous avez pleinement raison . il suffit de lire les livres de Don Winslow sur le sujet pour savoir ce qui nous attendSignaler Répondre
Une distinction lyonnaise.Signaler Répondre
vous répétez toujours la même phrase or LFI n’est pas aux pouvoirs on peu dire aussi la France de lepen et zemmourSignaler Répondre
je l ai déjà dit, ayant vécu en Équateur, non avons simplement 10 ans de retard sur les méthodes sud américaines . Désormais pour l avenir nous avons 2 solutions, soit on lutte comme aujourd'hui,c est a dire que l on ne fait pas grand chose ou quelques opérations médiatiques et nos dirigeants seront aux ordres des narcos par peur ou par intérêt ,soit on a le courage f attaquer le problème réellement en votant une loi d exception extrêmement sévère appliquable aux dealers et consommateurs peu importe qu ils soient connus ou inconnus.Signaler Répondre
Les lyonnais ont été clairs dans leur vote , ils n en ont pas eu assez, ils en redemandentSignaler Répondre
Les juges et police vont rien faire. Ils se bougent seulement quand un notable est lésé pour le reste il ne voient pas les victimes comme autre chose que du bétailSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Nouvelle mode chez les sans cervelle, mettre le feu aux bâtiments, décidément, jusqu'où ira-t-on dans la dérive delinquancielle ?Signaler Répondre