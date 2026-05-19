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Lyon : un nouvel incendie criminel vise le logement d’un homme connu de la justice

Lyon : un nouvel incendie criminel vise le logement d’un homme connu de la justice

INFO LYONMAG. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai, un incendie criminel s'est déclaré au 10 rue Riboud dans le 3e arrondissement de Lyon. Le logement d'un individu très défavorablement connu de la justice semble avoir été visé.

La pression ne retombe pas dans l'agglomération lyonnaise.

Selon nos informations, un nouveau "paillassonnage" a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Les faits se sont déroulés au 10 rue Riboud dans le 3e arrondissement de Lyon. L'entrée d'un appartement, dont l'un des occupants serait très défavorablement connu des services de police, a été visé.

Les flammes se sont propagées dans les parties communes, atteignant également la porte d'un voisin. Le sinistre a pu être maitrisé, les dégâts ne sont pas très importants et ne nécessitent pas de relogement.

Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer si l'homme au casier judiciaire déjà bien rempli était visé ou non.

Pour rappel, cette technique d'intimidation, dite du "paillassonnage", est de plus en plus courante en France dans le monde du narcotrafic. La semaine dernière, elle avait fait trois morts dans l'incendie d'un immeuble à Décines-Charpieu.

16 commentaires
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Baveux le 19/05/2026 à 11:08
Ex Précisions a écrit le 19/05/2026 à 10h59

Pourquoi les dealers ne sont pas SDF ?
Au moins il n'y aurait qu'un carton de brûlé sans mettre la vie en jeu de dizaines d'innocents dans les immeubles.
En hiver ils iront habiter chez LFI.

Pourquoi tu l as met pas en veilleuse définitivement...t as life ne doit pas être très excitante...

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Chris25 le 19/05/2026 à 11:06

Ville apaisée...

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Ex Précisions le 19/05/2026 à 10:59

Pourquoi les dealers ne sont pas SDF ?
Au moins il n'y aurait qu'un carton de brûlé sans mettre la vie en jeu de dizaines d'innocents dans les immeubles.
En hiver ils iront habiter chez LFI.

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Kiss Kiss le 19/05/2026 à 10:32

Des caméras partout résoudraient le problème, quand bien même les criminels agiraient masqués, cela limiterait la casse

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Jacques20 le 19/05/2026 à 10:29
Solidarité 69 a écrit le 19/05/2026 à 08h09

La nouvelle France by LFI.

Toi, t'as buggué sur cette phrase.

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Bah la priorité c'est de lutter contre la voiture le 19/05/2026 à 10:24

Nos maires sont totalement déconnectés des nécessités premières des gens, à savoir la sécurité déjà, et comme ici le besoin élémentaire de ne pas risquer de mourir en nombre dans l'incendie de son immeuble d'habitation.

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C LA GUERRE le 19/05/2026 à 10:06

Dans le monde du narcotrafic, c’est une frappe chirurgicale 🤣😂😂

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Mits le 19/05/2026 à 10:03
Catalan a écrit le 19/05/2026 à 08h32

je l ai déjà dit, ayant vécu en Équateur, non avons simplement 10 ans de retard sur les méthodes sud américaines . Désormais pour l avenir nous avons 2 solutions, soit on lutte comme aujourd'hui,c est a dire que l on ne fait pas grand chose ou quelques opérations médiatiques et nos dirigeants seront aux ordres des narcos par peur ou par intérêt ,soit on a le courage f attaquer le problème réellement en votant une loi d exception extrêmement sévère appliquable aux dealers et consommateurs peu importe qu ils soient connus ou inconnus.

Tout à fait d’accord avec catalan

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Gomorra le 19/05/2026 à 09:42

On a déjà vu cette technique dans Gomorra, ya plus de 12 ans !
Les petits lyonnais n'ont rien inventé.

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oui mais le 19/05/2026 à 09:38
lfi n’est pas au pouvoirs a écrit le 19/05/2026 à 08h38

vous répétez toujours la même phrase or LFI n’est pas aux pouvoirs on peu dire aussi la France de lepen et zemmour

LFI provoque et s oppose à la force publique …. suppression des caméras et de la police municipale… ça aide les délinquants non ??

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Sure le 19/05/2026 à 09:25
Catalan a écrit le 19/05/2026 à 08h32

je l ai déjà dit, ayant vécu en Équateur, non avons simplement 10 ans de retard sur les méthodes sud américaines . Désormais pour l avenir nous avons 2 solutions, soit on lutte comme aujourd'hui,c est a dire que l on ne fait pas grand chose ou quelques opérations médiatiques et nos dirigeants seront aux ordres des narcos par peur ou par intérêt ,soit on a le courage f attaquer le problème réellement en votant une loi d exception extrêmement sévère appliquable aux dealers et consommateurs peu importe qu ils soient connus ou inconnus.

Vous avez pleinement raison . il suffit de lire les livres de Don Winslow sur le sujet pour savoir ce qui nous attend

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Le soleil couche le 19/05/2026 à 08:40
French connection a écrit le 19/05/2026 à 08h02

Nouvelle mode chez les sans cervelle, mettre le feu aux bâtiments, décidément, jusqu'où ira-t-on dans la dérive delinquancielle ?

Une distinction lyonnaise.

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lfi n’est pas au pouvoirs le 19/05/2026 à 08:38
Solidarité 69 a écrit le 19/05/2026 à 08h09

La nouvelle France by LFI.

vous répétez toujours la même phrase or LFI n’est pas aux pouvoirs on peu dire aussi la France de lepen et zemmour

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Catalan le 19/05/2026 à 08:32

je l ai déjà dit, ayant vécu en Équateur, non avons simplement 10 ans de retard sur les méthodes sud américaines . Désormais pour l avenir nous avons 2 solutions, soit on lutte comme aujourd'hui,c est a dire que l on ne fait pas grand chose ou quelques opérations médiatiques et nos dirigeants seront aux ordres des narcos par peur ou par intérêt ,soit on a le courage f attaquer le problème réellement en votant une loi d exception extrêmement sévère appliquable aux dealers et consommateurs peu importe qu ils soient connus ou inconnus.

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C est bien le 19/05/2026 à 08:20

Les lyonnais ont été clairs dans leur vote , ils n en ont pas eu assez, ils en redemandent

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anti inflammatory le 19/05/2026 à 08:20

Les juges et police vont rien faire. Ils se bougent seulement quand un notable est lésé pour le reste il ne voient pas les victimes comme autre chose que du bétail

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Solidarité 69 le 19/05/2026 à 08:09

La nouvelle France by LFI.

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French connection le 19/05/2026 à 08:02

Nouvelle mode chez les sans cervelle, mettre le feu aux bâtiments, décidément, jusqu'où ira-t-on dans la dérive delinquancielle ?

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