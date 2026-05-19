Salaires impayés, prud’hommes : près de Lyon, le restaurant The Riviera liquidé

C’est la fin de l’aventure pour The Riviera, l’établissement installé à Collonges-au-Mont-d’Or, aux portes de Lyon, à quelques mètres du restaurant de Paul Bocuse.
Selon les informations de Lyon Décideurs, le restaurant a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon le 12 mai dernier, quelques mois seulement après sa relance sous une nouvelle identité.
L’établissement n’en était pourtant pas à son premier changement de cap.
Longtemps connu sous le nom de Comme en Provence, le lieu avait ensuite été repris par le groupe Les Gastronomistes de Fabien Chalard et Julien Géliot en 2018, avant de devenir La Bastide.
Après son rachat fin 2024 par Christophe Gerbaud, le restaurant avait rouvert au printemps 2025 sous le nom de The Riviera, avec un concept mêlant restauration et ambiance festive en bord de Saône. L’établissement avait toutefois traversé plusieurs turbulences, notamment une fermeture administrative durant l’été 2025, liée à des nuisances sonores dénoncées par des voisins à bout.
La situation s’est fortement dégradée au début de l’année 2026. Une dizaine de collaborateurs du restaurant n’auraient plus perçu de salaire pendant quatre mois, tout en étant invités à ne plus exercer leur activité professionnelle.
Face à cette situation, ils ont engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes de Lyon à la fin du mois de mars.
Avec cette liquidation judiciaire, l’ancien restaurant La Bastide ferme définitivement ses portes, dix-huit mois après sa sortie du groupe Les Gastronomistes.
ça serait bien qu’un repreneur inspiré par l’odeur des cuisines de Boucuse, fut intéressé par la reprise de ce lieu…gastronomique….Signaler Répondre
Forcément on ne plus circuler dans les monts d’orSignaler Répondre
J’y allais régulièrement à l’époque de Comme en Provence, c’était un très bon resto. Depuis qu’il a été vendu ça s’est écrouléSignaler Répondre
Et comme ça le patron ne paie pas les salaires.Signaler Répondre
J'ouvre, je gère n'importe comment pourvu que je me fasse du fric, et je me casse en laissant tout sur le carreau.
C'est de plus en plus courant ces patrons voyous qui touchent plein d'aides en plus...
surtout pas de mecs qui bricolent dans les caves des insonorisations approximatives ,improbables et combustiblesSignaler Répondre
J'avais un vrai plaisir à découvrir des restos étant plus jeunes. J'en faisais mini 1 par semaine, je cherchais et parfois je tombais sur un truc pas mal. mais bon les tarifs étaient encore abordables donc si on tombait sur de la merde on râlait un peu s'en plus.Signaler Répondre
Maintenant j'en fais quasiment plus. Tout simplement car c'est souvent pas bon et en plus la note commence rapidement à plus de 40 balles.
Je suis d'accord les loyers ont fortement augmenté ainsi que les charges c'est vrai... mais au bout d'un moment je ne viens pas pour la déco je viens pour ce qu'il y a dans l'assiette... et parfois on comprend aussi que les émissions télé on fait du mal car dans l'assiette c'est souvent n'importe quoi.
boxon-lupanar?...dejà que les cossus sont emmerdes plus en amont avec la cite du chaos:la rive droite commence à ressembler à babylone...Signaler Répondre
quand les gestionnaires font n’importe quoi .!!! un lieu aussi beau mérite une équipe de restaurateurs gestionnaires pas des bricoleursSignaler Répondre
Changement d’époque ! Vu le prix de l’énergie électrique et le gaz, il faudrait créer des restaurants à l’énergie solaire 🤣😂😂.Signaler Répondre
L’avenir appartient désormais au fast-food 🍔