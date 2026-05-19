Economie

Salaires impayés, prud’hommes : près de Lyon, le restaurant The Riviera liquidé

Salaires impayés, prud’hommes : près de Lyon, le restaurant The Riviera liquidé

Le restaurant The Riviera, situé à Collonges-au-Mont-d’Or près de Lyon, a été liquidé par le tribunal des activités économiques. Les salariés dénonçaient plusieurs mois de salaires impayés.

C’est la fin de l’aventure pour The Riviera, l’établissement installé à Collonges-au-Mont-d’Or, aux portes de Lyon, à quelques mètres du restaurant de Paul Bocuse.

Selon les informations de Lyon Décideurs, le restaurant a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon le 12 mai dernier, quelques mois seulement après sa relance sous une nouvelle identité.

L’établissement n’en était pourtant pas à son premier changement de cap.

Longtemps connu sous le nom de Comme en Provence, le lieu avait ensuite été repris par le groupe Les Gastronomistes de Fabien Chalard et Julien Géliot en 2018, avant de devenir La Bastide.

Après son rachat fin 2024 par Christophe Gerbaud, le restaurant avait rouvert au printemps 2025 sous le nom de The Riviera, avec un concept mêlant restauration et ambiance festive en bord de Saône. L’établissement avait toutefois traversé plusieurs turbulences, notamment une fermeture administrative durant l’été 2025, liée à des nuisances sonores dénoncées par des voisins à bout.

La situation s’est fortement dégradée au début de l’année 2026. Une dizaine de collaborateurs du restaurant n’auraient plus perçu de salaire pendant quatre mois, tout en étant invités à ne plus exercer leur activité professionnelle.

Face à cette situation, ils ont engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes de Lyon à la fin du mois de mars.

Avec cette liquidation judiciaire, l’ancien restaurant La Bastide ferme définitivement ses portes, dix-huit mois après sa sortie du groupe Les Gastronomistes.

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The Riviera

La Bastide

9 commentaires
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france22 le 19/05/2026 à 09:15

ça serait bien qu’un repreneur inspiré par l’odeur des cuisines de Boucuse, fut intéressé par la reprise de ce lieu…gastronomique….

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Simplement le 19/05/2026 à 08:51

Forcément on ne plus circuler dans les monts d’or

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mirou69 le 19/05/2026 à 08:14

J’y allais régulièrement à l’époque de Comme en Provence, c’était un très bon resto. Depuis qu’il a été vendu ça s’est écroulé

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Ex Précisions le 19/05/2026 à 07:39

Et comme ça le patron ne paie pas les salaires.
J'ouvre, je gère n'importe comment pourvu que je me fasse du fric, et je me casse en laissant tout sur le carreau.
C'est de plus en plus courant ces patrons voyous qui touchent plein d'aides en plus...

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maurice retti le 19/05/2026 à 07:18
jetro a écrit le 19/05/2026 à 06h28

quand les gestionnaires font n’importe quoi .!!! un lieu aussi beau mérite une équipe de restaurateurs gestionnaires pas des bricoleurs

surtout pas de mecs qui bricolent dans les caves des insonorisations approximatives ,improbables et combustibles

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Arnaque le 19/05/2026 à 07:07

J'avais un vrai plaisir à découvrir des restos étant plus jeunes. J'en faisais mini 1 par semaine, je cherchais et parfois je tombais sur un truc pas mal. mais bon les tarifs étaient encore abordables donc si on tombait sur de la merde on râlait un peu s'en plus.

Maintenant j'en fais quasiment plus. Tout simplement car c'est souvent pas bon et en plus la note commence rapidement à plus de 40 balles.

Je suis d'accord les loyers ont fortement augmenté ainsi que les charges c'est vrai... mais au bout d'un moment je ne viens pas pour la déco je viens pour ce qu'il y a dans l'assiette... et parfois on comprend aussi que les émissions télé on fait du mal car dans l'assiette c'est souvent n'importe quoi.

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de gastro çà virait le 19/05/2026 à 06:43

boxon-lupanar?...dejà que les cossus sont emmerdes plus en amont avec la cite du chaos:la rive droite commence à ressembler à babylone...

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jetro le 19/05/2026 à 06:28

quand les gestionnaires font n’importe quoi .!!! un lieu aussi beau mérite une équipe de restaurateurs gestionnaires pas des bricoleurs

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ON FAIT MARCHÉ le 19/05/2026 à 06:12

Changement d’époque ! Vu le prix de l’énergie électrique et le gaz, il faudrait créer des restaurants à l’énergie solaire 🤣😂😂.
L’avenir appartient désormais au fast-food 🍔

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