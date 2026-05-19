Salaires impayés, prud’hommes : près de Lyon, le restaurant The Riviera liquidé

C’est la fin de l’aventure pour The Riviera, l’établissement installé à Collonges-au-Mont-d’Or, aux portes de Lyon, à quelques mètres du restaurant de Paul Bocuse.

Selon les informations de Lyon Décideurs, le restaurant a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon le 12 mai dernier, quelques mois seulement après sa relance sous une nouvelle identité.

L’établissement n’en était pourtant pas à son premier changement de cap.

Longtemps connu sous le nom de Comme en Provence, le lieu avait ensuite été repris par le groupe Les Gastronomistes de Fabien Chalard et Julien Géliot en 2018, avant de devenir La Bastide.

Après son rachat fin 2024 par Christophe Gerbaud, le restaurant avait rouvert au printemps 2025 sous le nom de The Riviera, avec un concept mêlant restauration et ambiance festive en bord de Saône. L’établissement avait toutefois traversé plusieurs turbulences, notamment une fermeture administrative durant l’été 2025, liée à des nuisances sonores dénoncées par des voisins à bout.

La situation s’est fortement dégradée au début de l’année 2026. Une dizaine de collaborateurs du restaurant n’auraient plus perçu de salaire pendant quatre mois, tout en étant invités à ne plus exercer leur activité professionnelle.

Face à cette situation, ils ont engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes de Lyon à la fin du mois de mars.

Avec cette liquidation judiciaire, l’ancien restaurant La Bastide ferme définitivement ses portes, dix-huit mois après sa sortie du groupe Les Gastronomistes.