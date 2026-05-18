Faits Divers

Lyon : fusillade dans le quartier des Etats-Unis, au moins deux blessés

Lyon : fusillade dans le quartier des Etats-Unis, au moins deux blessés

INFO LYONMAG. Ce lundi 18 mai, une fusillade a éclaté dans le 8e arrondissement de Lyon. Au moins deux blessés ont été pris en charge.

Les faits sont survenus ce lundi soir. Dans le quartier des Etats-Unis, à l'angle de la rue Professeur Tavernier et de la rue Professeur Beauvisage, des coups de feu ont claqué. Selon nos informations, au moins deux personnes ont été blessées par balle. Touchées aux jambes, les victimes ont été prises en charge sur place.

Un troisième individu touché au dos a été déposé à l'hôpital par des proches, il semblerait qu'il fasse aussi partie des personnes blessées lors de la fusillade du 8e arrondissement.

Un important déploiement de forces de l'ordre a été demandé. De quoi donner déjà du travail au nouveau préfet du Rhône Etienne Guyot, qui déclarait ce lundi vouloir faire de la sécurité sa "priorité".

Le représentant de l'Etat suit avec attention la situation en lien avec la police nationale et le SDMIS, indique la préfecture.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits.

1 commentaire
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Catalan le 18/05/2026 à 22:09

Alors Gregory, toujours pas de caméras pour régler ce différend commercial.

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