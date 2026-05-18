Lyon : un homme escalade un immeuble pour cambrioler un appartement

Samedi 16 mai 2026, vers 21h20, les forces de l’ordre ont été appelées pour un vol par effraction dans un appartement situé dans le secteur du cours Lafayette à Lyon 6e.

Selon les informations communiquées par la police nationale du Rhône, un homme aurait été aperçu en train "d’escalader la façade de l’immeuble via un échafaudage." Rapidement dépêchés sur place, les policiers ont repéré un individu correspondant au signalement transmis par le requérant.

L’homme, qui portait des gants, quittait alors l’immeuble par l’entrée principale. À la vue des fonctionnaires, il a immédiatement pris la fuite en courant, abandonnant un sac à dos durant sa course. Il a finalement été interpellé quelques mètres plus loin.

Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert sur lui un tournevis ainsi que de nombreux bijoux. Les propriétaires du logement, absents au moment des faits, ont été prévenus par les services de police avant de déposer plainte le lendemain.

Les objets retrouvés ont pu être restitués aux victimes.

Âgé de 47 ans, de nationalité géorgienne et "très défavorablement connu des services de police", le suspect a été placé en garde à vue. Durant son audition, il a reconnu les faits. L'homme se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et était en état de récidive légale. Une assignation à résidence lui a été délivrée par la préfecture.

Le mis en cause devait être présenté au parquet de Lyon ce lundi 18 mai 2026 dans le cadre d’une comparution immédiate.