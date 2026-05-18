"Partie trop tôt" : l’émotion immense à Crémieu pour le dernier hommage à Zaïa Binet

Des sourires, des larmes et beaucoup d’émotion. Ce dimanche, près de 150 personnes se sont réunies dans le parc de l’Ehpad Jeanne-de-Chantal à Crémieu, en Nord-Isère, pour rendre un dernier hommage à Zaïa Binet, près de six mois après sa mort.

La jeune femme de 27 ans, aide-soignante dans l’établissement, avait été victime d’un féminicide en novembre dernier.

Le 19 novembre 2025, le corps sans vie de Zaïa avait été retrouvé dans une voiture incendiée à Saint-Marcel-Bel-Accueil.

Très rapidement, son compagnon avait été interpellé puis mis en examen pour meurtre sur conjoint. Placé en détention provisoire, il reste écroué tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer précisément les circonstances du drame.

Lors de l’hommage ce dimanche, sa mère a retracé avec émotion le parcours de sa fille, née à Gap en 1998. "Le plus beau cadeau que j’ai pu recevoir dans ma vie, c’est toi", a-t-elle confié.

Au fil des années, Zaïa grandit entre Lyon, les Hautes-Alpes puis l’Isère, avant de trouver sa vocation dans le soin aux personnes âgées. Après plusieurs expériences professionnelles, elle rejoint l’Ehpad Jeanne-de-Chantal de Crémieu en janvier 2020, où elle exerce comme aide-soignante après l’obtention de son diplôme.

Des enregistrements de sa voix ont également été diffusés durant la cérémonie, faisant résonner ses éclats de rire et des conversations du quotidien.