Lyon : un incendie dans un appartement avenue Lacassagne, aucune victime à déplorer

Un incendie s’est déclaré ce dimanche en milieu de journée dans un appartement situé avenue Lacassagne, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Le feu a pris dans la cuisine d’un logement du 184 avenue Lacassagne, entre 12h et 14h, pour une raison accidentelle.

Une dizaine de sapeurs-pompiers, mobilisant trois véhicules, ont été dépêchés sur place afin de maîtriser le sinistre.

Grâce à leur intervention rapide, les flammes ont pu être contenues sans se propager aux autres appartements de cet immeuble de quatre étages.

L’incendie n’a fait aucune victime, selon les premiers éléments.

Par mesure de sécurité, les occupants du bâtiment avaient été évacués durant l’intervention, avant de pouvoir regagner leur logement une fois les opérations terminées.