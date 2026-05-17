Après le drame de Décines, Laurent Nuñez évoque un phénomène de narcotrafic qui "monte en puissance"

Invité vendredi soir sur le plateau de l’émission C à Vous sur France 5, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est revenu sur l’incendie volontaire survenu dans le quartier du Prainet à Décines-Charpieu, qui a coûté la vie à trois personnes et fait 14 blessés lundi 11 mai.
Une enquête judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée, alors que la piste d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants reste considérée comme une "piste sérieuse" par le parquet de Lyon.
Le ministre de l'Intérieur a décrit une hausse préoccupante des actes d’intimidation liés au narcotrafic dans l'agglomération. "Depuis le début de l’année, dans la région lyonnaise, nous enregistrons un peu moins de 70 actes d’intimidation, alors qu’en 2025, ce sont 71 faits recensés sur toute l’année", a-t-il expliqué.
Selon lui, ces violences prennent différentes formes : tirs sur des façades ou des portes d’appartement, incendies volontaires ou intimidations visant des proches de trafiquants rivaux. "Ce sont des actes extrêmement graves et qui correspondent à ces guerres de territoire entre trafiquants", a insisté Laurent Nuñez, estimant que le phénomène "monte en puissance".
Face aux inquiétudes des riverains, Laurent Nuñez a assuré que l’État poursuivrait la lutte contre les trafics.
"Le trafic de stupéfiants n’est pas une fatalité", a-t-il affirmé, citant en exemple le quartier du Le Tonkin à Villeurbanne, où plusieurs points de deal avaient été démantelés ces derniers mois grâce à une forte présence policière et des opérations Place Nette répétées.
Le pensionnaire de la place Beauvau reconnaît toutefois que ces secteurs restent fragiles, alors que plusieurs fusillades ont encore récemment secoué l’agglomération lyonnaise.
Nos politiques depuis des décennies sont très bons pour faire des constats et faire preuve d'une grande lucidité. Et c'est tout. Ce sont des énarques, intelligents, qui ont appris à observer, analyser, déduire, mais qui ne savent pas agir.Signaler Répondre
Normal pendant presque 7 ans la France a été d’un laxisme incroyable concernant l’immigration et la drogue, nous payons un laxisme politique, Nunez a l’air d’avoir compris qu’il faut réagir et protéger nos enfants ..Signaler Répondre
Nunez, n’est ce pas lui qui parlait de ne pas interdire le voile des fillettes et de faire la promotion de l’islam ?Signaler Répondre
La vidéo surveillance, pour acté les faits ! Tout le monde est équipé aujourd'hui, certains homicides sont même filmé en live. Ou c’est que ça coince alors ?Signaler Répondre
La procédure ? Les sanctions ? Le prix de l’essences ⛽️ 😂🤣
Je crois qu'il devrait évoquer son incapacité et celle de l'Etat à éradiquer le banditisme et le narcotrafic en France .Signaler Répondre
un sacré bonimenteur de gauche, nous, on veut des actesSignaler Répondre
Et ce n'est pas ceux au pouvoir depuis tant d'années, qui mettent des ministres tels celui-ci qui ne savent faire que des constats et des actions plats, creux, inefficaces, mandatés par des présidents qui resteront toujours bloqués par le "pas de vagues"...Signaler Répondre
En attendant les citoyens commencent à se faire tuer comme ici, et ces "politiques" préfèrent donc protéger la sensibilité des fouteurs de désordre et de criminialité.
Si on veut que ça change, il faut vraiment voter pour un autre parti aux prochaines Présidentielles...
Y’a besoin d’être ministre pour sortir une lapalissade comme ça ?Signaler Répondre
Trop fort ! depuis 10 ans on constate les ravages du narcotrafic et les instances gouvernementales semblent découvrir ce nouveau phénomène ! Le fonctionnariat dans toute sa splendeurSignaler Répondre
Darmanin en poste depuis les début de la présidentiel de Macron et les choses se sont plus que aggravé, il n'a jamais rien fait pour améliorer les choses et dire qu'il veut se présenter au prochaine élection c'est une blague et maintenant il sont étonnés, c'est vraiment n'importe quoi avec leur faux discours.Signaler Répondre
LFI cons-ommateurs,trices !Signaler Répondre
les élus et le gouvernement qui se réveille après plusieurs années de déni = l'exclusion active et inconsciente de certaines informations hors de l'attention focale.Signaler Répondre
Les consommateurs.trices sont les premières cibles et victimes des réseaux mafieux: stup, armes, prostitution.. etcSignaler Répondre
Plus c.. tu payes ta mort et celles des autres !
Pas (ou très peu...) de narcotrafic dans les pays d'Asie! (Thaïlande, Indonesie, ...)Signaler Répondre
Pour cause, pour quelques grammes c'est 20 ans de prisons réellement effectuées voir la peine de mort.
On pourrait s'inspirer.
Stop au barratin politique.Uniquement des phrases creuses,du style , ma main ne tremblera pas, force restera a la loi , je suis préoccupé, nous allons prendre les mesures nécessaires, ,,,,,,,ras le bol de toutes ces phrases creuses jamais suivies d effet .Des actes ,on vous demande des actes .En réalité, pas de vagues, manque de courage, ,,,,,,et après on s étonnera que les extrêmes montent de plus en plus y compris chez les gens modérésSignaler Répondre
Il découvre la vie celui-là..Signaler Répondre
Depuis les années qu'il est dans des fonctions de sécurité.
Il était temps...
Où avez-vous vu des fusillades pour la conquête d'exploitations viticoles ?Signaler Répondre
Le trafic de drogue existe aussi parce qu'il y a des réseaux de narcotrafiquants...
Si on veut régler cette question il faut également et surtout FAIRE LA GUERRE à ces réseaux avec les moyens de la guerre...
Pas ceux de l'état de droit et des droits de l'homme qui servent les narcotrafiquants au détriment de leurs victimes de plus en plus nombreuses....
Citer le Tonkin, les dealers sont partis plus à l'Est de Villeurbanne, tu parles d'un succès...Signaler Répondre
Comme tous ses prédécesseurs il dénonce, il se préoccupe, blabla blabla, mais il ne va rien rien faire pour demander à combler les 300 FDO "fixes" qui manquent sur la Métropole.
Derrière son pote Moussa ne pourra de toute façon pas les incarcérer, et encore après combien de mois voir d'années en attendant leur procès ?
la société demande des actes et non des promesses sans suite.Signaler Répondre
Ce monsieur commente le narcotraffic comme un présentateur météo décrirait les nuages. Quel constat d’impuissanceSignaler Répondre
Le trafic de drogue existe parce qu'il y a des consommateurs... On ne lutte pas contre l'alcool au volant ou dans la vie simplement en mettant en prison les vignerons. Mais en taxant les auteurs de troubles ou crimes sous emprise de l'alcool.Signaler Répondre
Alors taxons et condamnons très lourdement les consommateurs de drogue.
A quoi cela sert-il de discuter de ce problème tant qu'on perlera du coté festif de la drogue, tant que cette bienveillance intellectuelle sera de mise.
Messieurs les élus, prenez garde à la colère des légions..
Normal grâce à LFI et ses abrutis !!!Signaler Répondre
On n'a pas besoin que ce monsieur nous le dise, on le sait. Ce qu'il faut, ce sont des décisions fortes, comme l'armée dans ces quartiers. Eux ont le droit de tirer. Après quelques décès, les délinquants se calmeront. Ils n'ont peur que d'une chose : la mort !Signaler Répondre