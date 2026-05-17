Après le drame de Décines, Laurent Nuñez évoque un phénomène de narcotrafic qui "monte en puissance"

Invité vendredi soir sur le plateau de l’émission C à Vous sur France 5, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est revenu sur l’incendie volontaire survenu dans le quartier du Prainet à Décines-Charpieu, qui a coûté la vie à trois personnes et fait 14 blessés lundi 11 mai.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée, alors que la piste d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants reste considérée comme une "piste sérieuse" par le parquet de Lyon.

Le ministre de l'Intérieur a décrit une hausse préoccupante des actes d’intimidation liés au narcotrafic dans l'agglomération. "Depuis le début de l’année, dans la région lyonnaise, nous enregistrons un peu moins de 70 actes d’intimidation, alors qu’en 2025, ce sont 71 faits recensés sur toute l’année", a-t-il expliqué.

Selon lui, ces violences prennent différentes formes : tirs sur des façades ou des portes d’appartement, incendies volontaires ou intimidations visant des proches de trafiquants rivaux. "Ce sont des actes extrêmement graves et qui correspondent à ces guerres de territoire entre trafiquants", a insisté Laurent Nuñez, estimant que le phénomène "monte en puissance".

Face aux inquiétudes des riverains, Laurent Nuñez a assuré que l’État poursuivrait la lutte contre les trafics.

"Le trafic de stupéfiants n’est pas une fatalité", a-t-il affirmé, citant en exemple le quartier du Le Tonkin à Villeurbanne, où plusieurs points de deal avaient été démantelés ces derniers mois grâce à une forte présence policière et des opérations Place Nette répétées.

Le pensionnaire de la place Beauvau reconnaît toutefois que ces secteurs restent fragiles, alors que plusieurs fusillades ont encore récemment secoué l’agglomération lyonnaise.