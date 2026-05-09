Près de Lyon : un adolescent retrouvé avec un couteau ensanglanté après une agression familiale

Un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue jeudi matin après une violente agression familiale survenue dans l’agglomération lyonnaise.

Les policiers de la BAC sont intervenus vers 10h30 à Vaulx-en-Velin, rue Rouget-de-Lisle, où le jeune homme venait d’être localisé. À l’arrivée des forces de l’ordre, il tenait encore un couteau ensanglanté à la main tandis que son frère aîné tentait de le calmer après l’avoir poursuivi selon Le Progrès.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont déroulés dans l’appartement familial situé rue André-Chénier à Villeurbanne. Une dispute aurait éclaté après une remarque anodine formulée par sa mère.

Pris d’un accès de colère, le mineur aurait d’abord frappé sa grand-mère avant de s’emparer d’un couteau de cuisine. Sa mère aurait ensuite été blessée au bras et au niveau de la gorge.

La mère de famille a été prise en charge par les secours. Malgré la gravité des violences et les zones touchées, son pronostic vital n'était pas engagé.

Le mineur, inconnu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances des faits.