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Près de Lyon : un adolescent retrouvé avec un couteau ensanglanté après une agression familiale

Près de Lyon : un adolescent retrouvé avec un couteau ensanglanté après une agression familiale

Un mineur a été interpellé jeudi matin à Vaulx-en-Velin après une violente dispute familiale survenue à Villeurbanne. Sa mère et sa grand-mère ont été blessées.

Un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue jeudi matin après une violente agression familiale survenue dans l’agglomération lyonnaise.

Les policiers de la BAC sont intervenus vers 10h30 à Vaulx-en-Velin, rue Rouget-de-Lisle, où le jeune homme venait d’être localisé. À l’arrivée des forces de l’ordre, il tenait encore un couteau ensanglanté à la main tandis que son frère aîné tentait de le calmer après l’avoir poursuivi selon Le Progrès.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont déroulés dans l’appartement familial situé rue André-Chénier à Villeurbanne. Une dispute aurait éclaté après une remarque anodine formulée par sa mère.

Pris d’un accès de colère, le mineur aurait d’abord frappé sa grand-mère avant de s’emparer d’un couteau de cuisine. Sa mère aurait ensuite été blessée au bras et au niveau de la gorge.

La mère de famille a été prise en charge par les secours. Malgré la gravité des violences et les zones touchées, son pronostic vital n'était pas engagé.

Le mineur, inconnu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances des faits.

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villeurbanne

7 commentaires
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encore et toujours le 09/05/2026 à 09:19

A Villeurbanne une fois de plus !

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saco697 le 09/05/2026 à 08:55

super ambiance dans les familles quand on ne sait pas élever ses enfants et leur apprendre le respect …

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Ritchie le 09/05/2026 à 08:39

Je vais investir en bourse dans la coutellerie !!!

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Pas les couteaux le 09/05/2026 à 08:38

Il faut interdire les humains.

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Rlb le 09/05/2026 à 08:27

Encore un adepte de FORNITE, et on dira encore le mal être de la jeunesse.
Et ça va continuer...

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L’AGE INGRAT le 09/05/2026 à 08:16

16 ans c’est sûrement un problème de puberté ! L’âge ingrat quoi . Avec le temps il choisira mieux ses victimes 🤣😂😂

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Ex Précisions le 09/05/2026 à 08:07

Il faut interdire les couteaux dans les cuisines ;-)

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