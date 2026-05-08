Faits Divers

Tirs, scooter percuté et accident en pleine fuite à Saint-Priest : cinq blessés

Tirs, scooter percuté et accident en pleine fuite à Saint-Priest : cinq blessés

INFO LYONMAG. Ce vendredi 8 mai, une fusillade a éclaté à Saint-Priest, faisant un blessé. Les tireurs ont ensuite été pris en chasse par des individus qui ont provoqué un accident.

Les circonstances des évènements survenus ce vendredi à Saint-Priest sont encore très floues.

Peu avant 17h30, un accident entre une voiture et une moto s'est produit au niveau du 45 rue Louis Braille. Selon nos informations, des coups de feu ont éclaté, et les deux trentenaires juchés sur le deux-roues ont été grièvement blessés. L'un a été atteint par une balle, l'autre a été touché lors de la chute.

Les individus dans le véhicule léger ont-ils fait exprès de percuter la moto dans le cadre d'un règlement de comptes, ou bien les tirs sont-ils survenus en représailles d'un accident involontaire ?

En prenant la fuite, les auteurs de la fusillade ont été soudainement poursuivis par un ami du motard à bord d'une voiture. Roulant à tombeau ouvert dans les rues san-priodes, ce dernier a provoqué un important accident vers 17h30 route de Toussieu en percutant une voiture dans laquelle se trouvaient une femme et son enfant.

Arrivés sur place, les secours ont pris en charge les deux victimes légèrement blessées, ainsi que l'ami du motard, placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce épisode.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
polou le 08/05/2026 à 20:04

c’est bien ça s’arrange, de mieux en mieux !

Signaler Répondre
avatar
Guerre contre les trafics le 08/05/2026 à 20:01

Soutien à la femme blessée et son enfant. Pour le reste nous savons bien ici qu'il n'y a plus le choix. Il faut recourir à la méthode du Salvador, ou une autre encore plus forte.

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 08/05/2026 à 19:59

C'est beau le gauchisme !!!

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 08/05/2026 à 19:58

maintenant plus un jour sans fusillade dans l agglomération lyonnaise merci à nos élus d avoir laissé la gangrène nous envahir

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 08/05/2026 à 19:57

voilà à quoi mène le laisser aller de la bobosphere des Verts et de la gauche …

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.