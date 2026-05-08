Tirs, scooter percuté et accident en pleine fuite à Saint-Priest : cinq blessés

Les circonstances des évènements survenus ce vendredi à Saint-Priest sont encore très floues.

Peu avant 17h30, un accident entre une voiture et une moto s'est produit au niveau du 45 rue Louis Braille. Selon nos informations, des coups de feu ont éclaté, et les deux trentenaires juchés sur le deux-roues ont été grièvement blessés. L'un a été atteint par une balle, l'autre a été touché lors de la chute.

Les individus dans le véhicule léger ont-ils fait exprès de percuter la moto dans le cadre d'un règlement de comptes, ou bien les tirs sont-ils survenus en représailles d'un accident involontaire ?

En prenant la fuite, les auteurs de la fusillade ont été soudainement poursuivis par un ami du motard à bord d'une voiture. Roulant à tombeau ouvert dans les rues san-priodes, ce dernier a provoqué un important accident vers 17h30 route de Toussieu en percutant une voiture dans laquelle se trouvaient une femme et son enfant.

Arrivés sur place, les secours ont pris en charge les deux victimes légèrement blessées, ainsi que l'ami du motard, placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce épisode.