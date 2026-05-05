Politique

Violences dans le Rhône : le député LFI Gabriel Amard interpelle le gouvernement

Violences dans le Rhône : le député LFI Gabriel Amard interpelle le gouvernement

Après plusieurs faits graves à Villeurbanne et Écully, Gabriel Amard (LFI) appelle à des renforts policiers et judiciaires face à une "escalade" du crime organisé.

Nouvelle réaction politique face à l’insécurité. Et elle émane de LFI.

Le député Gabriel Amard interpelle le gouvernement après plusieurs épisodes de violences survenus dans le Rhône, notamment à Villeurbanne et Écully.

Dans un communiqué ce mardi 5 mai, il évoque une "montée de la criminalité" et alerte sur une situation qu’il juge particulièrement préoccupante.

Le député insoumis de Villeurbanne rappelle notamment les faits survenus récemment, dont une fusillade suivie de l’incendie de véhicules, avec la découverte d’un corps.

Selon Gabriel Amard, ces événements s’inscrivent dans une dynamique plus large : "Depuis 8 mois, le nombre d’exactions liées au crime organisé […] n’a fait qu’augmenter".

Un appel à des renforts immédiats

Le député demande une réponse rapide de l’État, en particulier le déploiement de renforts policiers, le retour d’unités de police de proximité et un renforcement de la police judiciaire.

Gabriel Amard s’adresse directement au ministre de l’Intérieur et au garde des Sceaux pour intensifier la lutte contre le narcotrafic. L’État doit "apporter une réponse forte afin de garantir le droit de vivre en sécurité".

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Gabriel Amard

villeurbanne

31 commentaires
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Pilou69 le 05/05/2026 à 19:02

Il demande des forces policières alors que LFI est contre la police !
Il demande de faire cesser les meurtres par ceux même qui votent pour son parti LFI !
Je ne comprendrai jamais leur façon de penser !

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Monpays le 05/05/2026 à 18:59

Devinez quel est le comble de l'islamo-gauchiste LFI ? ..................................................." En appeler à la violence policière pour policer la violence ! "

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lolotoooôooo le 05/05/2026 à 18:49

Gaby, tu l'as pourtant assez crié, la police tue !

Et ben, demerde avec tes électeurs. Mais dépêche toi, à ce rythme, il ne va bientôt plus t'en rester beaucoup.....

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Bipolarité le 05/05/2026 à 18:48

Dites donc on a là un cas clinique typique de bipolarité.

D'un côté un parti qui claironne "violence policière", "la police tue", "violence d'Etat" etc etc on rejette tout ce qui est caméra de vidéosurveillance... Parti qui excite des jeunes lors des émeutes qui prône aussi "l'Intifada" généralisée.
Et
On demande à l'Etat de mettre des "renforts policiers".

Alors même avec des capacités infinies de compréhension, il faut être assis quand on lit ça sinon on se fait rapidement une entorse aux fesses.

Ils ne savaient pas que dans les "quartiers" il y avait des gens "normaux" qui voulaient vivre tranquillement? et ses "gens normaux" s'ils ont glissé un bulletin de vote LFI, ils ne savaient pas pour qui ils votaient à l'origine?

Belle schizophrénie que tout cela.

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Petite Ortie le 05/05/2026 à 18:42

Alors "la police tue" toujours ?

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oui c'est vrai le 05/05/2026 à 18:40
Catalan a écrit le 05/05/2026 à 17h10

quelle tronche !!!!!

Il fait peur aux gosses ! !

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non mais sans blague le 05/05/2026 à 18:38

Mais qu'est ce qu'il vient ramener sa fraise ? ? ? ? ? ? ? ?

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Arthur le 05/05/2026 à 18:34

Ils veulent faire interpeller leurs électeurs ?
Mais comment Mélenchon pourra-t-il devenir Président ?

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Ex Précisions le 05/05/2026 à 18:25
Catalan a écrit le 05/05/2026 à 17h10

quelle tronche !!!!!

A l'image de beau-papa ;-)

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Zig le 05/05/2026 à 18:25
marriannnee a écrit le 05/05/2026 à 17h55

Mais c'est pas LFI qui passe son temps à vomir sur la police et l'état de droit? Et qui adore les racailles communautariste de leur nouvelle France ?

Vous avez tout à fait raison, c'est même LFI je crois qui prédit "La Police tue".

Si la Jeune Garde n'avait pas éte dissoute, LFI aurait pù lui demander de s'occuper de calmer pacifiquement les narcotrafiquants comme ils l'ont fait avec les jeunes "Fa".

Non?

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Ex Précisions le 05/05/2026 à 18:11

Le marchand d'arme qui fait croque-mort, lfi est aussi responsable de toute cette violence ;-)
A la niche le gendre !

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Danto42 le 05/05/2026 à 18:07

C'est pour paraître plus responsable depuis que beau papa s'est porté candidat !

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marriannnee le 05/05/2026 à 17:55

Mais c'est pas LFI qui passe son temps à vomir sur la police et l'état de droit? Et qui adore les racailles communautariste de leur nouvelle France ?

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attention le 05/05/2026 à 17:50
Catalan a écrit le 05/05/2026 à 17h10

quelle tronche !!!!!

les prognathes molossoides ne lachent plus leur proie apres l avoir mordue

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Erreurs le 05/05/2026 à 17:49

Le pompier pyromane !!!

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retour de flamme le 05/05/2026 à 17:49
Yen Amar a écrit le 05/05/2026 à 17h12

Amar c’est le gars qui met le feu et qui après se plaint que ça a brûlé.

tout à fait ,mais c est pas le retour de flamme de la quarantaine!

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Mayde mayde le 05/05/2026 à 17:47

Bizarre, ils appellent à l'aide la "police qui tue" maintenant ?
Faudrait savoir...!

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Solidarité 69 le 05/05/2026 à 17:46

Le pompier pyromane.
Maintenant que LFI a été soutenu par des imams et des narcotrafiquants, les voilà qu'ils appellent l'état pour sauver leurs fesses enfin surtout leurs indemnités.

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Y’a pas mieux le 05/05/2026 à 17:22

Ce ne sont pas des renforts de police qui vont changer grand chose , par contre des lance-flamme ça peut être efficace

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bassta le 05/05/2026 à 17:15
Chris25 a écrit le 05/05/2026 à 16h46

Ah bon ? Ce n'est pourtant qu'un sentiment d'insécurité...

le danger c'est pourtant bien l’extrême droite, pas les copains de sa nouvelle France ?

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Lfi l a dit le 05/05/2026 à 17:14

Le danger c est lesstreme drooaate

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raslebol69 le 05/05/2026 à 17:14

Depuis des mois M. Gendre et ses amis jettent de l'huile sur le feu et ensuite il vient mendier de l'aide de l'Etat pour mettre en place des mesures policières, les mêmes contre lesquelles il hurlait il y a peu. Qu'il ait au moins l'honnêteté de dire qu'il se trompait.

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Yen Amar le 05/05/2026 à 17:12

Amar c’est le gars qui met le feu et qui après se plaint que ça a brûlé.

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Catalan le 05/05/2026 à 17:10

quelle tronche !!!!!

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HervéM le 05/05/2026 à 17:07

Un, le gouvernement n'a pas besoin de lui pour connaitre ce genre de statistiques.
Deux, ca s'appelle un pompier pyromane ...il demande à éteindre les braises qu'il attise lui même avec son parti.

Trois , la police tue ...Paradoxal d'appeler à l'aide la police que dans le même temps on veut désarmer et que l'on voue aux gémonies.

Décidément l'indécence de ce personnel politique n'a pas de limite.

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le brachycephale le 05/05/2026 à 17:06
Il est gonflé a écrit le 05/05/2026 à 16h57

D'après son beau père, la Police TUE
Tu te fous du monde AMAR, on n'est pas au cirque
Moi je proposes de tuertous les consommateurs, source du problème, tu serais d'accord ?

maintenant ,il est du cote du manche..il ne creuse plus ..il regarde les autres creuser!

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saco697 le 05/05/2026 à 17:06

dommage que le ridicule ne tue plus … surprenant car il n y a pas longtemps la Castafiore des LFI déclarait dans les couloirs de l assemblée que la police française était dangereuse…

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Il est gonflé le 05/05/2026 à 16:57

D'après son beau père, la Police TUE
Tu te fous du monde AMAR, on n'est pas au cirque
Moi je proposes de tuertous les consommateurs, source du problème, tu serais d'accord ?

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Mits le 05/05/2026 à 16:57

Ah quand même!

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Chris6969699 le 05/05/2026 à 16:50

"alerte sur une situation qu’il juge particulièrement préoccupante."

C'est pourtant ça la nouvelle France Monsieur le député...

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Chris25 le 05/05/2026 à 16:46

Ah bon ? Ce n'est pourtant qu'un sentiment d'insécurité...

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