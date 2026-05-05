Violences dans le Rhône : le député LFI Gabriel Amard interpelle le gouvernement

Nouvelle réaction politique face à l’insécurité. Et elle émane de LFI.

Le député Gabriel Amard interpelle le gouvernement après plusieurs épisodes de violences survenus dans le Rhône, notamment à Villeurbanne et Écully.

Dans un communiqué ce mardi 5 mai, il évoque une "montée de la criminalité" et alerte sur une situation qu’il juge particulièrement préoccupante.

Le député insoumis de Villeurbanne rappelle notamment les faits survenus récemment, dont une fusillade suivie de l’incendie de véhicules, avec la découverte d’un corps.

Selon Gabriel Amard, ces événements s’inscrivent dans une dynamique plus large : "Depuis 8 mois, le nombre d’exactions liées au crime organisé […] n’a fait qu’augmenter".

Un appel à des renforts immédiats

Le député demande une réponse rapide de l’État, en particulier le déploiement de renforts policiers, le retour d’unités de police de proximité et un renforcement de la police judiciaire.

Gabriel Amard s’adresse directement au ministre de l’Intérieur et au garde des Sceaux pour intensifier la lutte contre le narcotrafic. L’État doit "apporter une réponse forte afin de garantir le droit de vivre en sécurité".