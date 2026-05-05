Violences dans le Rhône : le député LFI Gabriel Amard interpelle le gouvernement

Nouvelle réaction politique face à l’insécurité. Et elle émane de LFI.
Le député Gabriel Amard interpelle le gouvernement après plusieurs épisodes de violences survenus dans le Rhône, notamment à Villeurbanne et Écully.
Dans un communiqué ce mardi 5 mai, il évoque une "montée de la criminalité" et alerte sur une situation qu’il juge particulièrement préoccupante.
Le député insoumis de Villeurbanne rappelle notamment les faits survenus récemment, dont une fusillade suivie de l’incendie de véhicules, avec la découverte d’un corps.
Selon Gabriel Amard, ces événements s’inscrivent dans une dynamique plus large : "Depuis 8 mois, le nombre d’exactions liées au crime organisé […] n’a fait qu’augmenter".
Un appel à des renforts immédiats
Le député demande une réponse rapide de l’État, en particulier le déploiement de renforts policiers, le retour d’unités de police de proximité et un renforcement de la police judiciaire.
Gabriel Amard s’adresse directement au ministre de l’Intérieur et au garde des Sceaux pour intensifier la lutte contre le narcotrafic. L’État doit "apporter une réponse forte afin de garantir le droit de vivre en sécurité".
Il demande des forces policières alors que LFI est contre la police !Signaler Répondre
Il demande de faire cesser les meurtres par ceux même qui votent pour son parti LFI !
Je ne comprendrai jamais leur façon de penser !
Devinez quel est le comble de l'islamo-gauchiste LFI ? ..................................................." En appeler à la violence policière pour policer la violence ! "Signaler Répondre
Gaby, tu l'as pourtant assez crié, la police tue !Signaler Répondre
Et ben, demerde avec tes électeurs. Mais dépêche toi, à ce rythme, il ne va bientôt plus t'en rester beaucoup.....
Dites donc on a là un cas clinique typique de bipolarité.Signaler Répondre
D'un côté un parti qui claironne "violence policière", "la police tue", "violence d'Etat" etc etc on rejette tout ce qui est caméra de vidéosurveillance... Parti qui excite des jeunes lors des émeutes qui prône aussi "l'Intifada" généralisée.
Et
On demande à l'Etat de mettre des "renforts policiers".
Alors même avec des capacités infinies de compréhension, il faut être assis quand on lit ça sinon on se fait rapidement une entorse aux fesses.
Ils ne savaient pas que dans les "quartiers" il y avait des gens "normaux" qui voulaient vivre tranquillement? et ses "gens normaux" s'ils ont glissé un bulletin de vote LFI, ils ne savaient pas pour qui ils votaient à l'origine?
Belle schizophrénie que tout cela.
Alors "la police tue" toujours ?Signaler Répondre
Il fait peur aux gosses ! !Signaler Répondre
Mais qu'est ce qu'il vient ramener sa fraise ? ? ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Ils veulent faire interpeller leurs électeurs ?Signaler Répondre
Mais comment Mélenchon pourra-t-il devenir Président ?
A l'image de beau-papa ;-)Signaler Répondre
Vous avez tout à fait raison, c'est même LFI je crois qui prédit "La Police tue".Signaler Répondre
Si la Jeune Garde n'avait pas éte dissoute, LFI aurait pù lui demander de s'occuper de calmer pacifiquement les narcotrafiquants comme ils l'ont fait avec les jeunes "Fa".
Non?
Le marchand d'arme qui fait croque-mort, lfi est aussi responsable de toute cette violence ;-)Signaler Répondre
A la niche le gendre !
C'est pour paraître plus responsable depuis que beau papa s'est porté candidat !Signaler Répondre
Mais c'est pas LFI qui passe son temps à vomir sur la police et l'état de droit? Et qui adore les racailles communautariste de leur nouvelle France ?Signaler Répondre
les prognathes molossoides ne lachent plus leur proie apres l avoir mordueSignaler Répondre
Le pompier pyromane !!!Signaler Répondre
tout à fait ,mais c est pas le retour de flamme de la quarantaine!Signaler Répondre
Bizarre, ils appellent à l'aide la "police qui tue" maintenant ?Signaler Répondre
Faudrait savoir...!
Le pompier pyromane.Signaler Répondre
Maintenant que LFI a été soutenu par des imams et des narcotrafiquants, les voilà qu'ils appellent l'état pour sauver leurs fesses enfin surtout leurs indemnités.
Ce ne sont pas des renforts de police qui vont changer grand chose , par contre des lance-flamme ça peut être efficaceSignaler Répondre
le danger c'est pourtant bien l’extrême droite, pas les copains de sa nouvelle France ?Signaler Répondre
Le danger c est lesstreme drooaateSignaler Répondre
Depuis des mois M. Gendre et ses amis jettent de l'huile sur le feu et ensuite il vient mendier de l'aide de l'Etat pour mettre en place des mesures policières, les mêmes contre lesquelles il hurlait il y a peu. Qu'il ait au moins l'honnêteté de dire qu'il se trompait.Signaler Répondre
Amar c’est le gars qui met le feu et qui après se plaint que ça a brûlé.Signaler Répondre
quelle tronche !!!!!Signaler Répondre
Un, le gouvernement n'a pas besoin de lui pour connaitre ce genre de statistiques.Signaler Répondre
Deux, ca s'appelle un pompier pyromane ...il demande à éteindre les braises qu'il attise lui même avec son parti.
Trois , la police tue ...Paradoxal d'appeler à l'aide la police que dans le même temps on veut désarmer et que l'on voue aux gémonies.
Décidément l'indécence de ce personnel politique n'a pas de limite.
maintenant ,il est du cote du manche..il ne creuse plus ..il regarde les autres creuser!Signaler Répondre
dommage que le ridicule ne tue plus … surprenant car il n y a pas longtemps la Castafiore des LFI déclarait dans les couloirs de l assemblée que la police française était dangereuse…Signaler Répondre
D'après son beau père, la Police TUESignaler Répondre
Tu te fous du monde AMAR, on n'est pas au cirque
Moi je proposes de tuertous les consommateurs, source du problème, tu serais d'accord ?
Ah quand même!Signaler Répondre
"alerte sur une situation qu’il juge particulièrement préoccupante."Signaler Répondre
C'est pourtant ça la nouvelle France Monsieur le député...
Ah bon ? Ce n'est pourtant qu'un sentiment d'insécurité...Signaler Répondre