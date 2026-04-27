Santé

"50 000 morts chaque année" : un bus de dépistage cardiaque fait étape à Villeurbanne

"50 000 morts chaque année" : un bus de dépistage cardiaque fait étape à Villeurbanne
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Le "Secours Tour" de la Fédération française de cardiologie s’installe ce mardi 28 avril à Villeurbanne pour proposer dépistages gratuits et formations aux gestes qui sauvent.

Prévenir plutôt que guérir. À Villeurbanne, le bus "Secours Tour" de la Fédération Française de Cardiologie fera étape mardi 28 avril, de 9h à 17h, rue Roger-Lenoir, à proximité du parc de la France-Libre.

Objectif : sensibiliser le grand public aux maladies cardiovasculaires, responsables d’environ 50 000 décès par arrêt cardiaque chaque année en France.

Sur place, les participants pourront bénéficier d’un dépistage complet gratuit, avec mesure de la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie, ainsi que de conseils personnalisés pour améliorer leur hygiène de vie.

Tabac, hypertension, diabète, sédentarité : autant de facteurs de risque sur lesquels il est possible d’agir, rappellent les organisateurs.

Mais l’événement ne se limite pas au diagnostic. Des ateliers pratiques permettront aussi d’apprendre les gestes qui sauvent, notamment le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur.

Car en cas de défibrillation immédiate, 35% des victimes survivent.

Gratuit et sans inscription, l’événement est ouvert à tous, avec un accès facilité par le métro A (arrêt Flachet).

Avec cette étape à Villeurbanne, la Fédération française de cardiologie poursuit sa tournée nationale pour démocratiser la prévention et les réflexes d’urgence face aux maladies cardiovasculaires.

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villeurbanne

3 commentaires
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Ex Précisions le 27/04/2026 à 18:23
CQQFD69! a écrit le 27/04/2026 à 17h13

Les Maires, au lieu de faire cadeau l'argent de nos impots à des associations, devraient multiplier les équipements de défibrilations cardiaques pour les RCP et ainsi permettre de sauver des vies.

Je suis d'accord mais pour les mettre où à part à l'intérieur de bâtiments publics ? Sinon ils vont se faire voler ou vandaliser au bout de quelques heures...
Il y en a dans beaucoup d'entreprises de taille moyenne et grosses aujourd'hui.
Peut-être en mettre chez des commerçants ? Mais ce n'est pas dispo 24/24...
Le mieux c'est déjà de former un max de monde au massage cardiaque : Retraités, travailleurs, chômeurs, dealers, prostituées, SDF, taulards, mineurs isolés et ou sous OQTF ;-)

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CQQFD69! le 27/04/2026 à 17:13

Les Maires, au lieu de faire cadeau l'argent de nos impots à des associations, devraient multiplier les équipements de défibrilations cardiaques pour les RCP et ainsi permettre de sauver des vies.

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Ex Précisions le 27/04/2026 à 16:42

Presque autant que la clope et l'alcool, belle prestation ;-)
Mais l'alcool et le tabac provoquent des problèmes cardiaques, ou est la ligne ?

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