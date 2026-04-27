"50 000 morts chaque année" : un bus de dépistage cardiaque fait étape à Villeurbanne

Prévenir plutôt que guérir. À Villeurbanne, le bus "Secours Tour" de la Fédération Française de Cardiologie fera étape mardi 28 avril, de 9h à 17h, rue Roger-Lenoir, à proximité du parc de la France-Libre.

Objectif : sensibiliser le grand public aux maladies cardiovasculaires, responsables d’environ 50 000 décès par arrêt cardiaque chaque année en France.

Sur place, les participants pourront bénéficier d’un dépistage complet gratuit, avec mesure de la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie, ainsi que de conseils personnalisés pour améliorer leur hygiène de vie.

Tabac, hypertension, diabète, sédentarité : autant de facteurs de risque sur lesquels il est possible d’agir, rappellent les organisateurs.

Mais l’événement ne se limite pas au diagnostic. Des ateliers pratiques permettront aussi d’apprendre les gestes qui sauvent, notamment le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur.

Car en cas de défibrillation immédiate, 35% des victimes survivent.

Gratuit et sans inscription, l’événement est ouvert à tous, avec un accès facilité par le métro A (arrêt Flachet).

Avec cette étape à Villeurbanne, la Fédération française de cardiologie poursuit sa tournée nationale pour démocratiser la prévention et les réflexes d’urgence face aux maladies cardiovasculaires.