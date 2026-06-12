Ville de Lyon : Pierre Oliver quitte Coeur Lyonnais après l'affaire Roman Abreu

La scission est lancée, et le Coeur lyonnais se brise. Ce vendredi, suite aux révélations sur l'affaire Roman Abreu - le communicant de la campagne municipale de Jean-Michel Aulas qui est accusé de viol par une militante aujourd'hui élue à Lyon -, le groupe d'opposition de la Ville de Lyon se réunissait.

Et comme à la Métropole, une partie demandait à Jean-Michel Aulas et Laure Cédat, au courant de l'affaire en février dernier et qui n'ont ni écarté Roman Abreu, ni signalé les faits à la justice, de se mettre en retrait.

Requête à laquelle Jean-Michel Aulas n'a pas tout de suite accédé. Selon nos informations, la tension était vive entre élus, certains ont pleuré.

Et alors que l'ancien président de l'OL expliquait seulement "considérer" un départ temporaire, deux conseillers municipaux ont claqué la porte avant la fin de la réunion, lassés par ces tergiversations. Il s'agit du maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver, suivi de l'élue du 7e Emilie Desrieux. Ils ont même quitté la conversation WhatsApp du groupe.

D'autres pourraient suivre, car une majorité réclamait cette mise en retrait.

Dans un communiqué, le groupe Coeur Lyonnais annonce ce vendredi après-midi que JMA et Laure Cédat ont finalement accepté "pour préserver l’unité du collectif". "Une nouvelle réunion des élus aura lieu la semaine prochaine, pour acter d’une gouvernance transitoire", poursuit le groupe aujourd'hui orphelin de Pierre Oliver et Emilie Desrieux.