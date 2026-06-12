Politique

Ville de Lyon : Pierre Oliver quitte Coeur Lyonnais après l'affaire Roman Abreu

Ville de Lyon : Pierre Oliver quitte Coeur Lyonnais après l'affaire Roman Abreu

Ce vendredi, la réunion de crise du groupe Coeur Lyonnais a permis d'évoquer la mise en retrait de Jean-Michel Aulas. Selon nos informations, Pierre Oliver et Emilie Desrieux ont claqué la porte.

La scission est lancée, et le Coeur lyonnais se brise. Ce vendredi, suite aux révélations sur l'affaire Roman Abreu - le communicant de la campagne municipale de Jean-Michel Aulas qui est accusé de viol par une militante aujourd'hui élue à Lyon -, le groupe d'opposition de la Ville de Lyon se réunissait.

Et comme à la Métropole, une partie demandait à Jean-Michel Aulas et Laure Cédat, au courant de l'affaire en février dernier et qui n'ont ni écarté Roman Abreu, ni signalé les faits à la justice, de se mettre en retrait.

Requête à laquelle Jean-Michel Aulas n'a pas tout de suite accédé. Selon nos informations, la tension était vive entre élus, certains ont pleuré.

Et alors que l'ancien président de l'OL expliquait seulement "considérer" un départ temporaire, deux conseillers municipaux ont claqué la porte avant la fin de la réunion, lassés par ces tergiversations. Il s'agit du maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver, suivi de l'élue du 7e Emilie Desrieux. Ils ont même quitté la conversation WhatsApp du groupe.

D'autres pourraient suivre, car une majorité réclamait cette mise en retrait.

Dans un communiqué, le groupe Coeur Lyonnais annonce ce vendredi après-midi que JMA et Laure Cédat ont finalement accepté "pour préserver l’unité du collectif". "Une nouvelle réunion des élus aura lieu la semaine prochaine, pour acter d’une gouvernance transitoire", poursuit le groupe aujourd'hui orphelin de Pierre Oliver et Emilie Desrieux.

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Coeur Lyonnais

Jean-Michel Aulas

12 commentaires
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Solidarité avec les 2-neurones le 12/06/2026 à 17:21
Solidarité 69 a écrit le 12/06/2026 à 17h09

Les alliances de bric et de broc finissent souvent ainsi n'est ce pas la NUPES ?

Tu parles du RN ? Tu as vu ce qui se passe actuellement entre Jordan et Marine ? Tu as entendu ce qu'a dit Jordan dernièrement?

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Arnaque intellectuelle chez les ânes le 12/06/2026 à 17:19
arnaque électorale a écrit le 12/06/2026 à 16h39

en fin l’alliance a exposé heureusement que les lyonnais non pas gobé cette alliance qui va de la droite aux macroniste et en passant par l’extrême droite de lepen qui a défendu Aulas pendant le débat municipal sans oublier Zemmour qui n’a même pas présente d’élu juste pour assurer la victoire de Aulas tout le monde était aux courant média locaux et politique mais tout le monde voulait faire chuter LFI et les verts à Lyon pour faire le buzz sur la victoire aux niveaux national mais le vent a soufflé différemment bcp de sujets vont sortir avant 2027 sur lepen et zemmour Bardella les médias non même pas traité l’ingérence pendant les municipales contre une partie politique depuis Israël et la Russie

"Les Lyonnais n'ont pas gobé cette alliance", c'est pourquoi ils ont majoritairement voté pour ladite alliance ? Tu sais que tu es un bon, toi ? Demande à pouvoir faire des analyses politiques sur LM, ça nous divertira.

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Il ne fait surtout rien par rapport à son poste le 12/06/2026 à 17:13
Joubs67 a écrit le 12/06/2026 à 16h42

Pierre Oliver retrouve son vrai visage de la droite
Prêt à toutes les trahisons
Il n’aime pas Lyon et les Lyonnais. Il s’aime lui avant tout.

Il subit Bagnon le bobo vélo et regarde sa photo sur la descente de Medicina grange blanche et Léon Berard; à dégager en 2027

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Solidarité 69 le 12/06/2026 à 17:09

Les alliances de bric et de broc finissent souvent ainsi n'est ce pas la NUPES ?

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LYON AVEC COEUR LYONNAIS le 12/06/2026 à 17:02

Merci Pierre Olivier, c'est toi qui nous a fait gagner la métropole en terrassant l'immense Bruno Bernard . Tu serras toujours le bien venu chez nous à cœur lyonnais. C'était un plaisir de militer à tes côtés.

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Joubs67 le 12/06/2026 à 16:42

Pierre Oliver retrouve son vrai visage de la droite
Prêt à toutes les trahisons
Il n’aime pas Lyon et les Lyonnais. Il s’aime lui avant tout.

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arnaque électorale le 12/06/2026 à 16:39

en fin l’alliance a exposé heureusement que les lyonnais non pas gobé cette alliance qui va de la droite aux macroniste et en passant par l’extrême droite de lepen qui a défendu Aulas pendant le débat municipal sans oublier Zemmour qui n’a même pas présente d’élu juste pour assurer la victoire de Aulas tout le monde était aux courant média locaux et politique mais tout le monde voulait faire chuter LFI et les verts à Lyon pour faire le buzz sur la victoire aux niveaux national mais le vent a soufflé différemment bcp de sujets vont sortir avant 2027 sur lepen et zemmour Bardella les médias non même pas traité l’ingérence pendant les municipales contre une partie politique depuis Israël et la Russie

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Catalan le 12/06/2026 à 16:36

Comme disait Clemenceau, la politique n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances, la preuve, chacun cherche son intérêt .

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Bobo le 12/06/2026 à 16:16

C'est que du bla-bla !
2027 arrive !
C'est de l'enfumage !
C'est la bonne occasion de mettre AULAS dehors cette histoire !

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lyon avec Zemmour vite le 12/06/2026 à 16:12

Puerre Olivier va sûrement rejoindre le camp de Doucet. Ce serait la meilleure issue pour les vrais lyonnais

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Chris6969699 le 12/06/2026 à 16:12

Peut être arriveront-t-ils du fait de leurs scissions à perdre leur majorité à la métropole ?

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LoL le 12/06/2026 à 16:03

Il n'attendait que cette occasion. Pierre Olivier est notre Manuel Valls lyonnais. Il ne cherche que la réélection à tout prix et ira porter l'étiquette de n'importe quel parti en tête des sondages.

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