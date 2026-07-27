Villefranche-sur-Saône : libéré le matin, il détruit un pare-brise quelques heures plus tard et retourne illico en prison

La liberté n'aura duré que quelques heures pour un homme de 43 ans. Trois jours après les faits, il comparaissait devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, où il a été condamné à six mois de prison ferme.

Les faits remontent au vendredi 17 juillet, en fin d'après-midi. Alertés par un signalement, les policiers interviennent rue Lavoisier, à proximité du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.

Sur place, ils découvrent une voiture dont le pare-brise a été entièrement brisé. Le suspect est rapidement retrouvé à quelques mètres des lieux.

Interpellé, le quadragénaire reconnaît avoir dégradé le véhicule. Selon ses déclarations, il aurait agi en réaction à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée par la préfecture, avec un renvoi vers le Nigeria.

Déjà connu de la justice, il présente un casier judiciaire comportant sept condamnations, notamment pour rébellion, outrages, menaces de mort et dégradations. Quelques mois plus tôt, il avait été condamné pour avoir endommagé la vitrine des Restos du Cœur dans le 7e arrondissement de Lyon.

À l'audience, le prévenu a expliqué avoir agi faute de ressources après sa sortie de prison.

À l'issue des débats, le tribunal caladois l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme, entraînant son retour immédiat en détention.