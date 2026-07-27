Villefranche-sur-Saône : libéré le matin, il détruit un pare-brise quelques heures plus tard et retourne illico en prison

La liberté n'aura duré que quelques heures pour un homme de 43 ans. Trois jours après les faits, il comparaissait devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, où il a été condamné à six mois de prison ferme.
Les faits remontent au vendredi 17 juillet, en fin d'après-midi. Alertés par un signalement, les policiers interviennent rue Lavoisier, à proximité du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.
Sur place, ils découvrent une voiture dont le pare-brise a été entièrement brisé. Le suspect est rapidement retrouvé à quelques mètres des lieux.
Interpellé, le quadragénaire reconnaît avoir dégradé le véhicule. Selon ses déclarations, il aurait agi en réaction à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée par la préfecture, avec un renvoi vers le Nigeria.
Déjà connu de la justice, il présente un casier judiciaire comportant sept condamnations, notamment pour rébellion, outrages, menaces de mort et dégradations. Quelques mois plus tôt, il avait été condamné pour avoir endommagé la vitrine des Restos du Cœur dans le 7e arrondissement de Lyon.
À l'audience, le prévenu a expliqué avoir agi faute de ressources après sa sortie de prison.
À l'issue des débats, le tribunal caladois l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme, entraînant son retour immédiat en détention.
Selon la nouvelle France by LFI, ce résistant a été victime du syndrome de Stockholm après un séjour dans les geôles fascistes.Signaler Répondre
D'où sa volonté de rester dans ce régime fasciste qu'il préfère à sa liberté dans son pays.
Surtout reprendre bien la logorrhée mélenchienne partagée avec le centre mou macronien, de E.Philippe du Modem et de certains LR... l'Immigration est apparemment une "chance" pour la France.Signaler Répondre
Mais apparemment depuis des décennies on ment sur les chiffres et on s'aperçoit qu'on creuse de gros trous financiers ... un des trous est celui du traitement de la délinquance étrangère (policiers, hussiers, juges, prisons etc etc).
Mais tchuttt on vous dira que c'est une "chance" pour la France.
Certains de nos voisins ont déjà fait le calcul (alors qu'ils ont eux une immigration de meilleurs qualité car en France on n'attire que les bac-10 futurs chômeurs assistés).
Mais il faudra dire pour 2027 que c'est une Chance pour la France ou ouvertement mentir en disant qu'on stoppera tout (comme le fait Darmanin, Attal ou Philippe)... tout le monde sait parfaitement que ses candidats centristes ne stopperont rien voir au contraire accélèreront la marche.
Marie Charlotte pourrait l'accueillir chez elle sinon par exemple ?Signaler Répondre
Encore un bel exemple de la naïveté et de la bêtise des juges d'ultra gauche.Signaler Répondre
Ceux qui sont dangereux et irrécupérables doivent rester à l'ombre... à vie !
Je propose qu'on apprenne à ces OQTF à sauter en parachute. Le retour à l'envoyeur pourrait se faire sans avoir à effectuer un atterrissage..Signaler Répondre
Et toujours pas libération de Christophe Gleizes !Signaler Répondre
Il fait la carpette soumise devant Tebboune, en tout cas c'est l'image qu'il renvoie...
Le type vient nous expliquer qu'il est mieux dans une prison française que dans son pays trou à merde ?Signaler Répondre
Mais non ?
Je croyais que ces pays étaient les plus magnifiques et les plus faciles à vivre ?
bah alors ils ont ENCORE MENTI ?
Au moins, il est intelligent !Signaler Répondre
Quand on a Mozart qui va délivrer 250 000 nouveaux visas annuellement, alors que l'Algérie veux pas reprendre ses OQTF on peux s'attendre au pire 🤔🤔Signaler Répondre
un de ses compatriotes me disait récemment : "en France on vient chercher l'argent". Si les Français ne leur donnent pas, on voit maintenant la suite de leur logique !Signaler Répondre
chronique d'une nouvelle FranceSignaler Répondre
"le prévenu a expliqué avoir agi faute de ressources après sa sortie de prison" Ses frères nigerians vont l'aider, bon retour à Lagos ou Kano !Signaler Répondre
resume parfaitement l'état de notre justice, Oqtf la libération devrait s effectué a st ExupérySignaler Répondre
Il a compris comment vivre au crochet de la société.Signaler Répondre
"il ne faut jamais parler sèchement à un numide"Signaler Répondre
Sous OQTF et on le libère tranquillement comme ça dans la nature malgré ses condamnations répétées pour violences ?Signaler Répondre
La justice française...
"il aurait agi en réaction à l'obligation de quitter le territoire français ... // ... À l'issue des débats, le tribunal caladois l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme, entraînant son retour immédiat en détention.".Signaler Répondre
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