Abandon du Projet Rive Droite à Lyon : les écologistes multiplient les attaques, Véronique Sarselli réplique

L'abandon du projet Rive Droite continue de provoquer de vives réactions dans le paysage politique lyonnais. Après avoir suspendu le chantier dès son arrivée à la tête de la Métropole de Lyon, la nouvelle majorité a finalement confirmé l'arrêt définitif de ce vaste réaménagement des quais du Rhône imaginé sous le précédent exécutif écologiste.
Un projet qui prévoyait notamment une importante végétalisation entre les ponts de Lattre-de-Tassigny et Gallieni, mais aussi une profonde réorganisation des circulations.
Les écologistes dénoncent une décision prise sans concertation
Déjà critique dès l'annonce ce jeudi, Grégory Doucet est revenu à la charge sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Le maire de Lyon affirme avoir découvert cette décision "dans la presse" et déplore "un profond manque de dialogue."
Selon lui, "cette décision va surtout à l'encontre de tout ce que nous savons aujourd'hui sur l'adaptation des villes au changement climatique. Partout en France, des collectivités de toutes sensibilités politiques investissent dans la végétalisation pour lutter contre les fortes chaleurs c’est une nécessité vitale. Ce projet était une solution concrète pour mieux supporter les étés à Lyon... et créer un nouveau lieu de rencontre, de jeux, de sport et de détente avec des promenades, des terrasses et un accès direct au Rhône. Pour une ville attractive et vivante."
L'édile écologiste estime également que "cette décision entre en totale rupture avec 30 années de transformation des quais... De Raymond Barre à Gérard Collomb ou David Kimelfeld, tous ont œuvré à rendre l'accès aux fleuves aux Lyonnaises et aux Lyonnais."
Avant d'interpeller directement la présidente de la Métropole : "La semaine prochaine on annonce de nouveau 38°C à Lyon, Mme Sarselli, que faites-vous ?"
"Quel gâchis"
Même tonalité chez Valentin Lungenstrass, adjoint écologiste à la Ville de Lyon, qui regrette l'abandon d'un projet déjà largement préparé.
"On aurait pu avoir un parc linéaire de 2,5 km en bord du Rhône. Un projet étudié et entièrement conçu (merci à BASELAND et à ses partenaires), déjà préparé pour certaines canalisations, prêt à démarrer pour la phase 1, et que décident les LR ? 'Poubelle'. Quel gâchis."
De son côté, la députée écologiste du Rhône Marie-Charlotte Garin déplore "30 ans pour transformer Lyon, quelques mois pour tout arrêter."
Elle ajoute : "Avec l'abandon de Rive Droite, Véronique Sarselli tourne le dos à une ville plus apaisée, plus respirable et mieux adaptée aux canicules. Tout cela sans aucune alternative, à rebours du sens de l'Histoire de nos villes."
Véronique Sarselli répond et défend sa décision
Face à cette succession de critiques, la présidente de la Métropole de Lyon a choisi de répondre ce 25 juillet sur les réseaux sociaux. "Depuis hier, je lis beaucoup d'articles qui parlent du projet rive droite proposé par l'ancienne majorité écologiste et que nous avons suspendu dès notre élection."
Elle conteste la présentation faite du projet par ses opposants : "Sous couvert de végétalisation, il s'agissait en réalité de reconfigurer en profondeur un axe accueillant chaque jour entre 50 000 et 80 000 véhicules, en supprimant 5 des 8 voies de circulation, avec des reports de circulation peu fiables et mal maîtrisés. Il s'agissait aussi de supprimer 700 places de stationnement, sans alternative de transport public adaptée à ce jour."
Pour Véronique Sarselli, "nous ne pouvions entériner un projet de cette ampleur décidé en toute fin de mandat pour nous empêcher d'agir. Désormais, nous devons élaborer collectivement des projets qui n'opposent pas végétalisation et mobilités, lyonnais et grands lyonnais."
La présidente de la Métropole conclut en assurant que ce travail se fera "dans l'intérêt général et sans dogmatisme. Nous saurons le mettre en œuvre, bien loin des caricatures systématiques."
Depuis l'annonce de l'abandon du projet, les échanges entre les deux exécutifs se sont nettement tendus. Un retournement de situation qui ne manque pas de faire réagir dans le débat politique local, alors que les écologistes, régulièrement accusés ces dernières années par leurs oppositions de gouverner sans suffisamment de concertation sur les grands projets, reprochent désormais à leur tour à la nouvelle majorité un manque de dialogue dans ce dossier.
la visite?n ayons pas d hesitation à lui coller le manche d abord bien profond ,avec les poils ,et bien avant ...l 'etiquette(ou la quequette?mais faut la vocation ,mezigue c est pas mon truc)Signaler Répondre
Arrogant, le moitié de khmer a joué au feu en fusionnant les listes avec LFI et en a perdu son binôme métropolitain !🤢Signaler Répondre
Ils vont être plus difficiles à déloger que les allemands en 1944 !!Signaler Répondre
"Attaques" est l expression qui convient pour nommer les agissements des escrolos.Signaler Répondre
Leur copain EELV, ancien attache parlementaire de Gabriel AMARD, Allan BRUNNON dont le vrai nom est Allan Mehdi ADEL BRUNON s en est fait une spécialité a Grenoble récemment....
Comme ARCHENAULT, Alias Raphael ARNAULT, ils sont tellement fourbes et laches qu ils utilisent des pseudos.
Ne lâchez rien MME SARSELLI, les vrais lyonnais et métropole sont avec vous.
Une doucette flétrie est bonne pour la poubelle...Signaler Répondre
aucune concertation avec les ecolos avant !Signaler Répondre
Les écolos illuminés ont ruiné la métropole avec un déficit de deux milliards en faisant n’importe quoi avec l’argent public. Ça va être dur a rattraper...Signaler Répondre
bravo, ç’aurait été vraiment la Panique à Lyon , je me demande comment qu’on peut voter une absurdité comme celle-ci merci, madameSignaler Répondre
Madame la nouvelle Présidente de la Métropole souffre du syndrome du nouveau chef, vous avez tort, moi j'ai raison et de toute façon maintenant c'est moi qui décide. On retrouve également ce genre de situation dans une commune de la vallée d'Azergues.Signaler Répondre
Dans le ... la balayette le manche et l'étiquette !!!!!!!Signaler Répondre
va en Allemagne tu seras chauffé au charbonSignaler Répondre
Prévois une samsoniteSignaler Répondre
Doucet c'est comporté à Lyon comme l'occupant durant la seconde guerre mondiale, écrasant sous son talon l'opposition locale et il a même fait appel aux SA locale La Jeune Garde dirigée par Raphaël Arnaud. Lyon capitale de la résistance ne t'aime pas .Signaler Répondre
Les 8 voies des quais du Rhône ne font que combler l'absence de périphérique complet. Et il faudrait évidemment terminer le périphérique pour réduire le nombre de voies en centre ville.Signaler Répondre
Son rôle étant désormais celui d'une plante verte, d'un figurant, d'une potiche, il en est conduit à critiquer.....pathétique ce type et son clan. Dégagez de Lyon pour notre grand bonheur !Signaler Répondre
la messe est dite Doucet, va donc égorger un mouton et implore ton dieu d'amour et te tolérance afin que tu puisses terminer ton mandat sans soucis. Lyon ne t'aime pas.Signaler Répondre
la métropole essaye de faire un coup de communication pour faire croire que le changement est arrivé mais que de la poudre les grandes villes de la métropole vont réagir vite pour bloquer cette métropole de Aulas homme fantômeSignaler Répondre
c est nouveau ,çà vient de sortir!et ça vous démange?Signaler Répondre
merciSignaler Répondre
Le fait que G. Doucet ose, comme si de rien était, critiquer un manque de concertation révèle un biais psychologique inquiétant. Un peu comme si P. Bruel sortait dans les médias pour tancer le machisme de ses confrères…Signaler Répondre
Madame Sarcelli merci de casser toutes les autoroutes à vélos inutilesSignaler Répondre
Elle réplique que dalle! Elle ne dit, elle noie juste le poisson avec une pauvre explication et déroulera une pseudo programme de droitard.Signaler Répondre
Le seul coup qu’elle a bien joué : c’est cette magnifique sortie de JMA!
Un bon coup de poignard dans le dos : une personne digne de confiance avec une éthique au top
Commencez les écolos par entretenir les espaces verts existants. Parc Blandan degueulasse , créations végétales à l’abandon, rien jamais arrosé. Montrez nous que vous savez entretenir ; c’est facile de faire de la verdure avec Photoshop.Signaler Répondre
8 voies en centre-ville.. normal..Signaler Répondre
Un commentaire tellement caricatural. Sinon vous proposez quoi contre le réchauffement en ville, on attend vos sages recommandations...Signaler Répondre
Merci! la ville "apaisée" des écolos était juste pour emm.......er les automobilistes. Rien a voir avec une pseudo végétalisation. Doucet avait 5 ans pour le faire et mise a part un peu dans le 8eme il n'a strictement rien faitSignaler Répondre
Bellecour avait des alternatives..rien! les quais aussi..rien! la presqu'ile, sans essayer d'emm...er tout le monde..rien!
Oui! merci Mme Sarseli d'avoir stoppé cette escroquerie ou certainement beaucoup de leurs amis avait a y gagner...beaucoup!!!!!
Les écolos qui reprochent aujourd'hui aux autres ce qu'ils faisaient en pire lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'était même le mode de fonctionnement....savoureuse leur réaction de militants aveuglés.Signaler Répondre
Pourquoi, Sarcelli est lyonnaise?Signaler Répondre
Elle va droit au but.. au moins c'est clair. Voiture, essence, pollution.Signaler Répondre
"5 des 8 voies..", ça ne choque personne.. 8 voies en centre-ville.
grands arbres, petits arbres, on peut en parler.... mais là, on a rien...Signaler Répondre
Avec les écolos c'est "gloire au dieu vélo et à la déesse trottinette...et l'auto à vau - l'eau.."Signaler Répondre
Un vert ça va mais 3 verts bonjour les dégâts..!
ils ont la memoire courte ou selective:ils ont fait pareilSignaler Répondre
mais c est exactement ce que faisaient Doucet et Bernard à la métropole, Ils ne consultaient personne et ça ne leur posait aucun problème.Signaler Répondre
C'est assez savoureux de lire les reproches des écolos gauchistes.Signaler Répondre
Y font ça depuis 6 ans les écolos enlever du stationnement sans rien proposé pour ceux garer pense juste a leurs vélo vélo vélo et planté quelques arbustes qui mettront 25 ans a faire de l'ombre suis pas contre de mettre des arbres mais faut les mettres déjà bien développéSignaler Répondre
Si Doucet veut de l'herbe qu'il aille brouter à la campagne. On n'a jamais vu autant de friches le long des rues à Lyon. C'est bien beau de végétaliser, faut il aussi entretenir et quand on voit la laideur des rues à l'abandon, toute cette herbe sèche, même pas une fleur. Si on ne termine pas avec des incendies on aura au moins de bonnes allergies.Signaler Répondre
La voiture existe, on ne va pas retourner à l'age de la pierre pour quelques illuminés. Qu'ils aillent vivre à la campagne, quand on aime la campagne on n'emm... pas les citadins. A la campagne ils seront encore contre le chant du coq, l'odeur de la vache, ils ne sont jamais contents ces écolos, car leur but n'est pas l'écologie c'est foutre le bordel à l'image de la gauche.
Vous avez raison , lyonnais d'origine 69006 avec toutes ces bonnes idées écolos et l'ambiance on quitte Lyon ayant perdue son attrait, on voit déjà la réussite et la déroute des commerces légendaires, la réalisation à Gerland un peu compliquée 'on s'interroge, l'étendage place Bellecour pour attirer la neige et maintenant un champ en prévision et plus de voitures après la réalisation c'est le désert centre ville.. Il restera toujours les manifs pour animer...!!!Signaler Répondre
Elle a très bien répondu en détail.Signaler Répondre
Avec le final qui descend les pastèques : "dans l'intérêt général et sans dogmatisme"...
Enfin on a stoppé le projet de Doucet ….qui n a eu comme seule ambition de supprimer des voies de circulation voiture , des places de stationnement….au bénéfice de ses copains militants cyclistes…..maintenant il est temps de rééquilibrer l usage de la voirie dans l intérêt général en tenant compte de TOUS les usagers de cette voirie….automobilistes, cyclistes, piétons….Signaler Répondre
Doucet a imposé sans concertation voire un semblant de concertation un certain nombre de mesures, voies cyclables, épandage sur la Place Bellecour, ZTL, ZFE, suppression de place de parking, parking à vélo vide, implantion de camp de migrants etc. Et la cerise sur le gâteau l'alliance aux élections municipales avec les fachos de LFI. Je ne pense pas que la majorité des habitants de Lyon était demandeuse. Ton dogmatisme a tué la ville de Lyon, dommage que tu sois encore là à t'agiter comme un pantin tu n'est-ce le maire honorifique de L, profite de tes émoluments et laisse les décisions sérieuses pour Lyon aux gens responsables.Signaler Répondre
Ils avaient 6 années pour faire cela, mais ils ont préféré pourrir la circulation avec des pistes cyclables tous azimuts.Signaler Répondre
Ils ont fait leur choix !
Les escrologistes incapables de faire fonctionner le métro et de coordonner correctement des travaux, et ça donne des leçons.Signaler Répondre
Qu’ils se cassent les khmers ailleurs saccager une autre ville.
Vous avez tout dit. Dommage que pour le contournement Ouest, on ne puisse pas relancer l'Anneau des Sciences, un projet à long terme qui proposait une interconnexion avec un futur métro E.Signaler Répondre
après le revers électoral que son parti et lui même ont pris aux dernières élections alors que les VERTS ne sont plus qu une filiale de LFI aux ordres de Melenchon et qu il a sauver sa tête avec un accord bidon avec son. opposition et que par ailleurs sa première décision a été de s octroyer une augmentation de ses frais de 300% et une augmentation généralisée des salaires de lui même et ses copains au moment où tous les lyonnais galèrent face aux augmentations généralisée du coût de la vie et de l essence Doucet c est révélé comme un politicard profiteur qui veux faire payer aux lyonnais ses résultats dans les urnes en leur tirant un gros bras d honneur avec son budget … en réalité il veut en profiter au maximum avec sa bande car il est conscient que c est … des magouilles qui l avaient menées en garde à vue publions pas et que cetlles de son copain Bernard lui avaient valu un »rappel à la loi » comme un petit délinquant de banlieue… Vraiment pas crédibles les bobos Pseudos écolos des VERTS.. c est bien pour ça que partout en France ils se sont pris des claquesSignaler Répondre
Doucet tu l'as dans l'os.Tu as demandé l'avis des habitants du septième arrondissement lorsque tu as laissé s'implanter le mega squat sous les voûtes de la gare vers la place J.Mace. Personne n'a demandé de concertation à cette époque.Signaler Répondre
Bravo Véronique, merci de répondre et dénoncer cet insupportable dogmatisme escrologiste.Signaler Répondre
On engloutit beaucoup d’argent …. mais c’est pas grave…. car c’est pas le leur, c’est le nôtre !!! Après on supprime les bagnoles … mais c’est pas grave… Puis on rafraîchit la ville , vous devriez tester les ombrieres à 2 millions!Signaler Répondre
Moi aussi, dans ma ville, le maire a détourné la route qui passait devant sa maison pour sa propre tranquillité. Bravo à Véronique qui a mis fin à un projet dogmatique visant à punir une nouvelle fois les grands lyonnais au profit des bobos locaux. Madame Sarselli va reprendre ce projet à la base, de manière concertée et dans l'intérêt de TOUS.Signaler Répondre
Je remarque surtout qu'il 'n'y a aucun lyonnais ou lyonnaise parmis ceux qui sont révoltés (Doucet, Lugenstrass et Garin). Qu'ils rentrent chez eux s'ils ne sont pas contents !! !Signaler Répondre
C'est évident qu'il faut un projet moins guidé par des dogmes et plus équilibré pour prendre en compte ses impacts et conséquences sur les secteurs concernés. Cela changera de la manière de faire du sectaire clan écolo façon bulldozer.Signaler Répondre