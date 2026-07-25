Politique

Abandon du Projet Rive Droite à Lyon : les écologistes multiplient les attaques, Véronique Sarselli réplique

Abandon du Projet Rive Droite à Lyon : les écologistes multiplient les attaques, Véronique Sarselli réplique

Longtemps critiqués par leurs oppositions pour leur méthode de gouvernance, les écologistes dénoncent aujourd'hui à leur tour un manque de concertation de la part de la nouvelle majorité métropolitaine.

Tags :

Projet Rive Droite

0-50 sur 52 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
sens de le 25/07/2026 à 19:02
DctTdc a écrit le 25/07/2026 à 18h03

Dans le ... la balayette le manche et l'étiquette !!!!!!!

la visite?n ayons pas d hesitation à lui coller le manche d abord bien profond ,avec les poils ,et bien avant ...l 'etiquette(ou la quequette?mais faut la vocation ,mezigue c est pas mon truc)

Signaler Répondre
avatar
LOL ! le 25/07/2026 à 18:56
Mdr ! a écrit le 25/07/2026 à 17h08

8 voies en centre-ville.. normal..

Arrogant, le moitié de khmer a joué au feu en fusionnant les listes avec LFI et en a perdu son binôme métropolitain !🤢

Signaler Répondre
avatar
Malheureusement le 25/07/2026 à 18:47
Gui a écrit le 25/07/2026 à 15h31

Je remarque surtout qu'il 'n'y a aucun lyonnais ou lyonnaise parmis ceux qui sont révoltés (Doucet, Lugenstrass et Garin). Qu'ils rentrent chez eux s'ils ne sont pas contents !! !

Ils vont être plus difficiles à déloger que les allemands en 1944 !!

Signaler Répondre
avatar
Lyon restera lyonnais..... le 25/07/2026 à 18:42

"Attaques" est l expression qui convient pour nommer les agissements des escrolos.
Leur copain EELV, ancien attache parlementaire de Gabriel AMARD, Allan BRUNNON dont le vrai nom est Allan Mehdi ADEL BRUNON s en est fait une spécialité a Grenoble récemment....
Comme ARCHENAULT, Alias Raphael ARNAULT, ils sont tellement fourbes et laches qu ils utilisent des pseudos.
Ne lâchez rien MME SARSELLI, les vrais lyonnais et métropole sont avec vous.

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 25/07/2026 à 18:20

Une doucette flétrie est bonne pour la poubelle...

Signaler Répondre
avatar
Fantomas 75 le 25/07/2026 à 18:20

aucune concertation avec les ecolos avant !

Signaler Répondre
avatar
Ils sont dangereux ! le 25/07/2026 à 18:15

Les écolos illuminés ont ruiné la métropole avec un déficit de deux milliards en faisant n’importe quoi avec l’argent public. Ça va être dur a rattraper...

Signaler Répondre
avatar
sauve ton lyon le 25/07/2026 à 18:11

bravo, ç’aurait été vraiment la Panique à Lyon , je me demande comment qu’on peut voter une absurdité comme celle-ci merci, madame

Signaler Répondre
avatar
Syndrome le 25/07/2026 à 18:07

Madame la nouvelle Présidente de la Métropole souffre du syndrome du nouveau chef, vous avez tort, moi j'ai raison et de toute façon maintenant c'est moi qui décide. On retrouve également ce genre de situation dans une commune de la vallée d'Azergues.

Signaler Répondre
avatar
DctTdc le 25/07/2026 à 18:03

Dans le ... la balayette le manche et l'étiquette !!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Petit gochiste le 25/07/2026 à 17:58
Mdr ! a écrit le 25/07/2026 à 17h03

Elle va droit au but.. au moins c'est clair. Voiture, essence, pollution.
"5 des 8 voies..", ça ne choque personne.. 8 voies en centre-ville.

va en Allemagne tu seras chauffé au charbon

Signaler Répondre
avatar
2027 date de ton départ le 25/07/2026 à 17:57
Lesfilous a écrit le 25/07/2026 à 17h10

Elle réplique que dalle! Elle ne dit, elle noie juste le poisson avec une pauvre explication et déroulera une pseudo programme de droitard.
Le seul coup qu’elle a bien joué : c’est cette magnifique sortie de JMA!
Un bon coup de poignard dans le dos : une personne digne de confiance avec une éthique au top

Prévois une samsonite

Signaler Répondre
avatar
Narvick le 25/07/2026 à 17:48

Doucet c'est comporté à Lyon comme l'occupant durant la seconde guerre mondiale, écrasant sous son talon l'opposition locale et il a même fait appel aux SA locale La Jeune Garde dirigée par Raphaël Arnaud. Lyon capitale de la résistance ne t'aime pas .

Signaler Répondre
avatar
Anormal le 25/07/2026 à 17:47
Mdr ! a écrit le 25/07/2026 à 17h08

8 voies en centre-ville.. normal..

Les 8 voies des quais du Rhône ne font que combler l'absence de périphérique complet. Et il faudrait évidemment terminer le périphérique pour réduire le nombre de voies en centre ville.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 25/07/2026 à 17:44

Son rôle étant désormais celui d'une plante verte, d'un figurant, d'une potiche, il en est conduit à critiquer.....pathétique ce type et son clan. Dégagez de Lyon pour notre grand bonheur !

Signaler Répondre
avatar
Apparemment le 25/07/2026 à 17:41

la messe est dite Doucet, va donc égorger un mouton et implore ton dieu d'amour et te tolérance afin que tu puisses terminer ton mandat sans soucis. Lyon ne t'aime pas.

Signaler Répondre
avatar
brasseur d’air le 25/07/2026 à 17:40

la métropole essaye de faire un coup de communication pour faire croire que le changement est arrivé mais que de la poudre les grandes villes de la métropole vont réagir vite pour bloquer cette métropole de Aulas homme fantôme

Signaler Répondre
avatar
éticotop? le 25/07/2026 à 17:27
Lesfilous a écrit le 25/07/2026 à 17h10

Elle réplique que dalle! Elle ne dit, elle noie juste le poisson avec une pauvre explication et déroulera une pseudo programme de droitard.
Le seul coup qu’elle a bien joué : c’est cette magnifique sortie de JMA!
Un bon coup de poignard dans le dos : une personne digne de confiance avec une éthique au top

c est nouveau ,çà vient de sortir!et ça vous démange?

Signaler Répondre
avatar
spirituel le 25/07/2026 à 17:25
Stupéfiant a écrit le 25/07/2026 à 17h16

Le fait que G. Doucet ose, comme si de rien était, critiquer un manque de concertation révèle un biais psychologique inquiétant. Un peu comme si P. Bruel sortait dans les médias pour tancer le machisme de ses confrères…

merci

Signaler Répondre
avatar
Stupéfiant le 25/07/2026 à 17:16

Le fait que G. Doucet ose, comme si de rien était, critiquer un manque de concertation révèle un biais psychologique inquiétant. Un peu comme si P. Bruel sortait dans les médias pour tancer le machisme de ses confrères…

Signaler Répondre
avatar
Surtout qu'il se casse ce parisien avec ses vélos chinois le 25/07/2026 à 17:10
lululaberlue a écrit le 25/07/2026 à 16h34

Si Doucet veut de l'herbe qu'il aille brouter à la campagne. On n'a jamais vu autant de friches le long des rues à Lyon. C'est bien beau de végétaliser, faut il aussi entretenir et quand on voit la laideur des rues à l'abandon, toute cette herbe sèche, même pas une fleur. Si on ne termine pas avec des incendies on aura au moins de bonnes allergies.
La voiture existe, on ne va pas retourner à l'age de la pierre pour quelques illuminés. Qu'ils aillent vivre à la campagne, quand on aime la campagne on n'emm... pas les citadins. A la campagne ils seront encore contre le chant du coq, l'odeur de la vache, ils ne sont jamais contents ces écolos, car leur but n'est pas l'écologie c'est foutre le bordel à l'image de la gauche.

Madame Sarcelli merci de casser toutes les autoroutes à vélos inutiles

Signaler Répondre
avatar
Lesfilous le 25/07/2026 à 17:10

Elle réplique que dalle! Elle ne dit, elle noie juste le poisson avec une pauvre explication et déroulera une pseudo programme de droitard.
Le seul coup qu’elle a bien joué : c’est cette magnifique sortie de JMA!
Un bon coup de poignard dans le dos : une personne digne de confiance avec une éthique au top

Signaler Répondre
avatar
bal tringue le 25/07/2026 à 17:08

Commencez les écolos par entretenir les espaces verts existants. Parc Blandan degueulasse , créations végétales à l’abandon, rien jamais arrosé. Montrez nous que vous savez entretenir ; c’est facile de faire de la verdure avec Photoshop.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 25/07/2026 à 17:08

8 voies en centre-ville.. normal..

Signaler Répondre
avatar
fautkonvousledise le 25/07/2026 à 17:07
lululaberlue a écrit le 25/07/2026 à 16h34

Si Doucet veut de l'herbe qu'il aille brouter à la campagne. On n'a jamais vu autant de friches le long des rues à Lyon. C'est bien beau de végétaliser, faut il aussi entretenir et quand on voit la laideur des rues à l'abandon, toute cette herbe sèche, même pas une fleur. Si on ne termine pas avec des incendies on aura au moins de bonnes allergies.
La voiture existe, on ne va pas retourner à l'age de la pierre pour quelques illuminés. Qu'ils aillent vivre à la campagne, quand on aime la campagne on n'emm... pas les citadins. A la campagne ils seront encore contre le chant du coq, l'odeur de la vache, ils ne sont jamais contents ces écolos, car leur but n'est pas l'écologie c'est foutre le bordel à l'image de la gauche.

Un commentaire tellement caricatural. Sinon vous proposez quoi contre le réchauffement en ville, on attend vos sages recommandations...

Signaler Répondre
avatar
enfin! le 25/07/2026 à 17:06

Merci! la ville "apaisée" des écolos était juste pour emm.......er les automobilistes. Rien a voir avec une pseudo végétalisation. Doucet avait 5 ans pour le faire et mise a part un peu dans le 8eme il n'a strictement rien fait
Bellecour avait des alternatives..rien! les quais aussi..rien! la presqu'ile, sans essayer d'emm...er tout le monde..rien!
Oui! merci Mme Sarseli d'avoir stoppé cette escroquerie ou certainement beaucoup de leurs amis avait a y gagner...beaucoup!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Paille Poutre le 25/07/2026 à 17:06

Les écolos qui reprochent aujourd'hui aux autres ce qu'ils faisaient en pire lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'était même le mode de fonctionnement....savoureuse leur réaction de militants aveuglés.

Signaler Répondre
avatar
Molo69 le 25/07/2026 à 17:05
Gui a écrit le 25/07/2026 à 15h31

Je remarque surtout qu'il 'n'y a aucun lyonnais ou lyonnaise parmis ceux qui sont révoltés (Doucet, Lugenstrass et Garin). Qu'ils rentrent chez eux s'ils ne sont pas contents !! !

Pourquoi, Sarcelli est lyonnaise?

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 25/07/2026 à 17:03
Ex Précisions a écrit le 25/07/2026 à 16h18

Elle a très bien répondu en détail.
Avec le final qui descend les pastèques : "dans l'intérêt général et sans dogmatisme"...

Elle va droit au but.. au moins c'est clair. Voiture, essence, pollution.
"5 des 8 voies..", ça ne choque personne.. 8 voies en centre-ville.

Signaler Répondre
avatar
okmais le 25/07/2026 à 16:58
johnny a écrit le 25/07/2026 à 16h35

Y font ça depuis 6 ans les écolos enlever du stationnement sans rien proposé pour ceux garer pense juste a leurs vélo vélo vélo et planté quelques arbustes qui mettront 25 ans a faire de l'ombre suis pas contre de mettre des arbres mais faut les mettres déjà bien développé

grands arbres, petits arbres, on peut en parler.... mais là, on a rien...

Signaler Répondre
avatar
Grand gognand le 25/07/2026 à 16:56

Avec les écolos c'est "gloire au dieu vélo et à la déesse trottinette...et l'auto à vau - l'eau.."
Un vert ça va mais 3 verts bonjour les dégâts..!

Signaler Répondre
avatar
ho que oui le 25/07/2026 à 16:50
AntiLFI a écrit le 25/07/2026 à 16h38

C'est assez savoureux de lire les reproches des écolos gauchistes.

ils ont la memoire courte ou selective:ils ont fait pareil

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/07/2026 à 16:46

mais c est exactement ce que faisaient Doucet et Bernard à la métropole, Ils ne consultaient personne et ça ne leur posait aucun problème.

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 25/07/2026 à 16:38

C'est assez savoureux de lire les reproches des écolos gauchistes.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 25/07/2026 à 16:35

Y font ça depuis 6 ans les écolos enlever du stationnement sans rien proposé pour ceux garer pense juste a leurs vélo vélo vélo et planté quelques arbustes qui mettront 25 ans a faire de l'ombre suis pas contre de mettre des arbres mais faut les mettres déjà bien développé

Signaler Répondre
avatar
lululaberlue le 25/07/2026 à 16:34

Si Doucet veut de l'herbe qu'il aille brouter à la campagne. On n'a jamais vu autant de friches le long des rues à Lyon. C'est bien beau de végétaliser, faut il aussi entretenir et quand on voit la laideur des rues à l'abandon, toute cette herbe sèche, même pas une fleur. Si on ne termine pas avec des incendies on aura au moins de bonnes allergies.
La voiture existe, on ne va pas retourner à l'age de la pierre pour quelques illuminés. Qu'ils aillent vivre à la campagne, quand on aime la campagne on n'emm... pas les citadins. A la campagne ils seront encore contre le chant du coq, l'odeur de la vache, ils ne sont jamais contents ces écolos, car leur but n'est pas l'écologie c'est foutre le bordel à l'image de la gauche.

Signaler Répondre
avatar
PAZOUS 96 le 25/07/2026 à 16:27
Gui a écrit le 25/07/2026 à 15h31

Je remarque surtout qu'il 'n'y a aucun lyonnais ou lyonnaise parmis ceux qui sont révoltés (Doucet, Lugenstrass et Garin). Qu'ils rentrent chez eux s'ils ne sont pas contents !! !

Vous avez raison , lyonnais d'origine 69006 avec toutes ces bonnes idées écolos et l'ambiance on quitte Lyon ayant perdue son attrait, on voit déjà la réussite et la déroute des commerces légendaires, la réalisation à Gerland un peu compliquée 'on s'interroge, l'étendage place Bellecour pour attirer la neige et maintenant un champ en prévision et plus de voitures après la réalisation c'est le désert centre ville.. Il restera toujours les manifs pour animer...!!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/07/2026 à 16:18

Elle a très bien répondu en détail.
Avec le final qui descend les pastèques : "dans l'intérêt général et sans dogmatisme"...

Signaler Répondre
avatar
Muche le 25/07/2026 à 16:16

Enfin on a stoppé le projet de Doucet ….qui n a eu comme seule ambition de supprimer des voies de circulation voiture , des places de stationnement….au bénéfice de ses copains militants cyclistes…..maintenant il est temps de rééquilibrer l usage de la voirie dans l intérêt général en tenant compte de TOUS les usagers de cette voirie….automobilistes, cyclistes, piétons….

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 25/07/2026 à 16:11

Doucet a imposé sans concertation voire un semblant de concertation un certain nombre de mesures, voies cyclables, épandage sur la Place Bellecour, ZTL, ZFE, suppression de place de parking, parking à vélo vide, implantion de camp de migrants etc. Et la cerise sur le gâteau l'alliance aux élections municipales avec les fachos de LFI. Je ne pense pas que la majorité des habitants de Lyon était demandeuse. Ton dogmatisme a tué la ville de Lyon, dommage que tu sois encore là à t'agiter comme un pantin tu n'est-ce le maire honorifique de L, profite de tes émoluments et laisse les décisions sérieuses pour Lyon aux gens responsables.

Signaler Répondre
avatar
Amusé le 25/07/2026 à 16:04

Ils avaient 6 années pour faire cela, mais ils ont préféré pourrir la circulation avec des pistes cyclables tous azimuts.
Ils ont fait leur choix !

Signaler Répondre
avatar
Jay le 25/07/2026 à 16:03

Les escrologistes incapables de faire fonctionner le métro et de coordonner correctement des travaux, et ça donne des leçons.
Qu’ils se cassent les khmers ailleurs saccager une autre ville.

Signaler Répondre
avatar
HalteAuChao le 25/07/2026 à 16:03
Boeufs et charrue a écrit le 25/07/2026 à 15h10

Sarselli a raison, il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs.
Commençons par boucler le périphérique et développer fortement le réseau de métro. Après la réduction du trafic sur l'axe Nord-Sud (et aussi sous fourvière) pourra se faire naturellement et sans difficultés, ce qui permettra un aménagement ambitieux des berges du Rhône depuis Pierre-Bénite jusqu'à Caluire.

Vous avez tout dit. Dommage que pour le contournement Ouest, on ne puisse pas relancer l'Anneau des Sciences, un projet à long terme qui proposait une interconnexion avec un futur métro E.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 25/07/2026 à 16:01

après le revers électoral que son parti et lui même ont pris aux dernières élections alors que les VERTS ne sont plus qu une filiale de LFI aux ordres de Melenchon et qu il a sauver sa tête avec un accord bidon avec son. opposition et que par ailleurs sa première décision a été de s octroyer une augmentation de ses frais de 300% et une augmentation généralisée des salaires de lui même et ses copains au moment où tous les lyonnais galèrent face aux augmentations généralisée du coût de la vie et de l essence Doucet c est révélé comme un politicard profiteur qui veux faire payer aux lyonnais ses résultats dans les urnes en leur tirant un gros bras d honneur avec son budget … en réalité il veut en profiter au maximum avec sa bande car il est conscient que c est … des magouilles qui l avaient menées en garde à vue publions pas et que cetlles de son copain Bernard lui avaient valu un »rappel à la loi » comme un petit délinquant de banlieue… Vraiment pas crédibles les bobos Pseudos écolos des VERTS.. c est bien pour ça que partout en France ils se sont pris des claques

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 25/07/2026 à 16:00

Doucet tu l'as dans l'os.Tu as demandé l'avis des habitants du septième arrondissement lorsque tu as laissé s'implanter le mega squat sous les voûtes de la gare vers la place J.Mace. Personne n'a demandé de concertation à cette époque.

Signaler Répondre
avatar
Bon le 25/07/2026 à 15:59

Bravo Véronique, merci de répondre et dénoncer cet insupportable dogmatisme escrologiste.

Signaler Répondre
avatar
L’intelligence des Ecolos le 25/07/2026 à 15:37

On engloutit beaucoup d’argent …. mais c’est pas grave…. car c’est pas le leur, c’est le nôtre !!! Après on supprime les bagnoles … mais c’est pas grave… Puis on rafraîchit la ville , vous devriez tester les ombrieres à 2 millions!

Signaler Répondre
avatar
Tidjai le 25/07/2026 à 15:33

Moi aussi, dans ma ville, le maire a détourné la route qui passait devant sa maison pour sa propre tranquillité. Bravo à Véronique qui a mis fin à un projet dogmatique visant à punir une nouvelle fois les grands lyonnais au profit des bobos locaux. Madame Sarselli va reprendre ce projet à la base, de manière concertée et dans l'intérêt de TOUS.

Signaler Répondre
avatar
Gui le 25/07/2026 à 15:31

Je remarque surtout qu'il 'n'y a aucun lyonnais ou lyonnaise parmis ceux qui sont révoltés (Doucet, Lugenstrass et Garin). Qu'ils rentrent chez eux s'ils ne sont pas contents !! !

Signaler Répondre
avatar
Anti secte le 25/07/2026 à 15:26

C'est évident qu'il faut un projet moins guidé par des dogmes et plus équilibré pour prendre en compte ses impacts et conséquences sur les secteurs concernés. Cela changera de la manière de faire du sectaire clan écolo façon bulldozer.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.