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Un octogénaire tué sur son scooter près de Marseille : la suspecte interpellée dans la région lyonnaise

Un octogénaire tué sur son scooter près de Marseille : la suspecte interpellée dans la région lyonnaise
Un octogénaire tué sur son scooter près de Marseille : la suspecte interpellée dans la région lyonnaise

Les investigations ont conduit les enquêteurs jusqu'à la région lyonnaise après un dramatique accident mortel survenu près de Marseille.

Une femme de 22 ans a été interpellée puis placée en garde à vue, lundi 20 juillet, dans le cadre d'une enquête pour un homicide routier aggravé par un délit de fuite. Elle est soupçonnée d'avoir été au volant de la voiture impliquée dans un accident mortel survenu cinq jours plus tôt sur la route de la Gineste, entre Marseille et Cassis.

Le drame s'est produit le 15 juillet, vers 16 heures, sur la route de la Gineste (D559), entre Marseille et Cassis. Selon les éléments rapportés par nos confrères de La Provence, alors qu'il regagnait son domicile à Cassis au guidon de son scooter, un octogénaire a été percuté sur le côté gauche par une Peugeot 208 arrivant en sens inverse, à la sortie d'un virage.

Sous la violence du choc, l'homme a été projeté au sol. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé moins de deux heures plus tard des suites de ses blessures.

Connue de la justice

Après l'accident, les occupants de la Peugeot auraient quitté les lieux sans porter assistance à la victime. Les investigations menées par la brigade des délits routiers ont permis d'identifier le véhicule grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance.

Le propriétaire de la voiture a été retrouvé et interpellé dans la région lyonnaise. Entendu par les enquêteurs, il a assuré qu'il n'était pas au volant au moment des faits et a désigné une jeune femme de 22 ans comme conductrice présumée.

Convoquée à son tour le 20 juillet, cette dernière a été placée en garde à vue. Déjà connue de la justice, elle est poursuivie pour homicide routier aggravé par un délit de fuite.

À l'issue de leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés devant la justice puis placés sous contrôle judiciaire. Tous deux devraient être jugés à la rentrée. Le propriétaire du véhicule est quant à lui poursuivi pour non-assistance à personne en danger.

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accident mortel

10 commentaires
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Racailles de m... le 25/07/2026 à 13:10

Quand tu mets une voiture dans les mains d'une racaille, il ne faut pas s'étonner qu'on ait un comportement de racaille sur la route.

Cette truie mérite de prendre cher...

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Oui le 25/07/2026 à 13:03
C'est moi a écrit le 25/07/2026 à 08h51

Surtout confisqué le véhicule car rouler sans un permis est un sport national chez nous

Les bagnolards sont des droitardés qui idolâtrent marine la climatosceptique praud et cnews , les grands responsables du réchauffement climatique

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Ouh la le 25/07/2026 à 13:00
Jacques20 a écrit le 25/07/2026 à 11h08

" La suspecte interpellée dans la région lyonnaise " : ça c'est bien passé à Lyon, qu'est-ce qui vous énerve tant que ça ?
Les gens comme vous sont bien surexcités à notre époque.

Je confirme. Comme la personne qui m a prise à partie parce que dans un commentaire j avais évoqué la banlieue parisienne, j ai eu droit à un lynchage en règle

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An C Gnan le 25/07/2026 à 11:34
Ouh la a écrit le 25/07/2026 à 08h17

Lyonmag vous ne savez pas que les infos ici ne concernent que ce qu il se passe à Lyon , que cela pose un problème métaphysique à certains si par malheur oui évoquez autre chose que Lyon ? Que vous êtes sommé d expliquer pourquoi vous parlez d autre chose que Lyon ?

La preuve par 4 que l'éducation nationale a, pour certains, raté sa mission.
Lire c'est bien, comprendre c'est mieux !

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Bienvenue à laxismeland le 25/07/2026 à 11:33

Tu tues une personne , tu fais un délit de fuite et tu ne vas pas au gnouf , tu es en liberté , tout va bien dans ce pays .

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Jacques20 le 25/07/2026 à 11:08
Ouh la a écrit le 25/07/2026 à 08h17

Lyonmag vous ne savez pas que les infos ici ne concernent que ce qu il se passe à Lyon , que cela pose un problème métaphysique à certains si par malheur oui évoquez autre chose que Lyon ? Que vous êtes sommé d expliquer pourquoi vous parlez d autre chose que Lyon ?

" La suspecte interpellée dans la région lyonnaise " : ça c'est bien passé à Lyon, qu'est-ce qui vous énerve tant que ça ?
Les gens comme vous sont bien surexcités à notre époque.

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Dz69 le 25/07/2026 à 10:04

Placée sous contrôle judiciaire...On veut des noms!!!!
Donc si personnellement c'est un proche, la justice populaire serait inévitable.

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C'est moi le 25/07/2026 à 08:51
Moi a écrit le 25/07/2026 à 08h40

Pour les personnes qui commettent des délits routiers, retrait de permis à vie.

Surtout confisqué le véhicule car rouler sans un permis est un sport national chez nous

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connue ! le 25/07/2026 à 08:46

"Déjà connue de la justice" Qui peut l emoins !

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Moi le 25/07/2026 à 08:40

Pour les personnes qui commettent des délits routiers, retrait de permis à vie.

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Le corbeau le 25/07/2026 à 08:32

Nous sachons

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Ouh la le 25/07/2026 à 08:17

Lyonmag vous ne savez pas que les infos ici ne concernent que ce qu il se passe à Lyon , que cela pose un problème métaphysique à certains si par malheur oui évoquez autre chose que Lyon ? Que vous êtes sommé d expliquer pourquoi vous parlez d autre chose que Lyon ?

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91Dolores83 le 25/07/2026 à 08:10

L'homme projeté au sol. Elle est décédée. Qézaco?

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