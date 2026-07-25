Un octogénaire tué sur son scooter près de Marseille : la suspecte interpellée dans la région lyonnaise

Une femme de 22 ans a été interpellée puis placée en garde à vue, lundi 20 juillet, dans le cadre d'une enquête pour un homicide routier aggravé par un délit de fuite. Elle est soupçonnée d'avoir été au volant de la voiture impliquée dans un accident mortel survenu cinq jours plus tôt sur la route de la Gineste, entre Marseille et Cassis.

Le drame s'est produit le 15 juillet, vers 16 heures, sur la route de la Gineste (D559), entre Marseille et Cassis. Selon les éléments rapportés par nos confrères de La Provence, alors qu'il regagnait son domicile à Cassis au guidon de son scooter, un octogénaire a été percuté sur le côté gauche par une Peugeot 208 arrivant en sens inverse, à la sortie d'un virage.

Sous la violence du choc, l'homme a été projeté au sol. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé moins de deux heures plus tard des suites de ses blessures.

Connue de la justice

Après l'accident, les occupants de la Peugeot auraient quitté les lieux sans porter assistance à la victime. Les investigations menées par la brigade des délits routiers ont permis d'identifier le véhicule grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance.

Le propriétaire de la voiture a été retrouvé et interpellé dans la région lyonnaise. Entendu par les enquêteurs, il a assuré qu'il n'était pas au volant au moment des faits et a désigné une jeune femme de 22 ans comme conductrice présumée.

Convoquée à son tour le 20 juillet, cette dernière a été placée en garde à vue. Déjà connue de la justice, elle est poursuivie pour homicide routier aggravé par un délit de fuite.

À l'issue de leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés devant la justice puis placés sous contrôle judiciaire. Tous deux devraient être jugés à la rentrée. Le propriétaire du véhicule est quant à lui poursuivi pour non-assistance à personne en danger.