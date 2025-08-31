Faits Divers

Vénissieux : un jeune homme décède dans un spectaculaire accident de voiture aux Minguettes

Vénissieux : un jeune homme décède dans un spectaculaire accident de voiture aux Minguettes
Vénissieux : un jeune homme décède dans un spectaculaire accident de voiture aux Minguettes - LyonMag

Un accident dramatique s’est produit vendredi 29 août en fin de soirée à Vénissieux, sur l’avenue Maurice-Thorez.

Une Renault Clio avec trois jeunes hommes à bord a quitté la chaussée vers 23h30 avant de s’envoler et de multiplier les tonneaux sous les yeux de plusieurs témoins.

À l’arrivée des secours, le bilan était critique. Le passager avant, grièvement touché, n’a pas survécu à ses blessures malgré son transfert à l’hôpital. Le passager arrière, lui aussi en urgence vitale, a pu être sauvé grâce à une opération. Quant au conducteur, il est plus légèrement blessé.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette sortie de route. La Clio a été saisie et des analyses doivent établir notamment la vitesse du véhicule ainsi qu’une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants par le conducteur.

Tags :

accident

accident mortel

30 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Il fait s'adapter le 31/08/2025 à 13:26
LFI 69 a écrit le 31/08/2025 à 12h55

Comment peut-on se réjouir de la mort de jeunes ?
Les fachos c'est le pire de l'humanité.

Darwin a décrit ce phénomène naturel. Ton petit ange n'était pas adapté à la conduite sous alcool, stupide et en excès de vitesse...

Signaler Répondre
avatar
Auto + le 31/08/2025 à 13:11
LFI 69 a écrit le 31/08/2025 à 12h55

Comment peut-on se réjouir de la mort de jeunes ?
Les fachos c'est le pire de l'humanité.

Toi, le nostalgique de la DDR, tu as bien le style d'un conducteur de Trabant

Signaler Répondre
avatar
Question de moyens le 31/08/2025 à 13:09

C'est "Bullit" version Minguettes
Ils n'avaient les moyens d'avoir une Ford Mustang comme Steeve Mac Queen

Signaler Répondre
avatar
Lolotoooooooooooooooooo le 31/08/2025 à 13:06
LFI 69 a écrit le 31/08/2025 à 12h55

Comment peut-on se réjouir de la mort de jeunes ?
Les fachos c'est le pire de l'humanité.

La sélection naturelle mon ami. LFI est pro écologie (enfin, ça dépends du sens du vent), donc, cela ne devrait pas te choquer que les lois de la Nature s"appliquent.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 31/08/2025 à 12:55

Comment peut-on se réjouir de la mort de jeunes ?
Les fachos c'est le pire de l'humanité.

Signaler Répondre
avatar
121212121212 le 31/08/2025 à 12:10
non justement a écrit le 31/08/2025 à 10h14

Vous n'avez visiblement jamais mis les pieds aux Minguettes. Il s'agit d'une zone de non droit, où le non respect des règles élémentaires de sécurité routière est la norme.

Donc non, cet accident ne peut pas avoir lieu "partout ailleurs" comme vous dites

Dans toutes les villes de France, grandes ou toutes petites, on trouve des jeunes en voiture qui "s'amusent" avec leurs véhicules, surtout le samedi soir.

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 31/08/2025 à 12:03

ah les voitures volantes ne sont encore tout à fait au point

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 31/08/2025 à 12:00

... a quitté la chaussée vers 23h30 avant de s’envoler
.... Ah, les pionniers de l'aviation !!!

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 31/08/2025 à 11:44
121212121212 a écrit le 31/08/2025 à 09h22

Tragique. Le même accident pourrait avoir lieu partout ailleurs.

Je suis d'accord avec vous.
Ce même accident pourrait avoir lieu partout ailleurs.
Chaque jour dans nos charmantes villes de banlieue, la jeunesse choyée par les pouvoirs publics à pour jeu favori les rodéos à moto mais aussi en voiture. Comme tout le monde n'est pas Sébastien Augier ou Sébastien Leob car fini plus souvent dans le décors avec une flambée pour supprimer les traces. Parfois manque de pot ca se termine mal pour les occupants. Accident grave ou mauvaise suite à un refus d'obtempérer comme le petit Nahel.

Signaler Répondre
avatar
mine le 31/08/2025 à 11:34
Autruches en toges a écrit le 31/08/2025 à 10h19

La répression. Mais les juges, qui vivent à l’abris de ces "nuisances", ont besoin de leurs shoots quotidiens de clémence. Ils se fichent des conséquences à court ou moyen terme.

Remarques pertinentes.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 31/08/2025 à 11:21
Jay a écrit le 31/08/2025 à 10h55

Sûrement une de ces voitures qui a fait un freinage fantôme !

Ben non justement elle n'a pas freiné elle roulait à fond.
Le conducteur devait être défoncé, et certainement les passagers aussi.
Résultat encore un drame qui aurait pu être évité.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 31/08/2025 à 11:17

Ce commentaire est trop poli pour décrire la dangerosité de ces racailles qui mettent en permanence la vie d'autrui en danger.
Ouvrez les yeux et regardez le nombre d'accidents provoqués par ces moins que rien qui se prennent pour quelqu'un.
Quant à l'âge , il ne faut pas généraliser , ce ne sont pas tous les jeunes qui sont responsables , ce sont principalement ces racailles sans cervelle qui vivent en totale anarchie.

Signaler Répondre
avatar
l état est responsable le 31/08/2025 à 11:00

les 18-24 ans représentent environ 16 % des décès routiers alors qu’ils ne constituent qu’environ 8 % de la population.les jeunes conducteurs ont un risque d’accident mortel 2 à 3 fois plus élevé que la moyennePlus d’1 accident mortel sur 4 chez les jeunes implique l’alcool.

Le cannabis est souvent associé, multipliant fortement le risque Les jeunes conducteurs roulent plus souvent au-delà des limites autorisées. La période probatoire (3 ans, 2 avec conduite accompagnée) reste critique : mauvaise anticipation des dangers, gestion imparfaite de la fatigue, de la météo, etc. Nombre d’accidents se produisent entre 22h et 6h, surtout lors des retours de soirées. Téléphone au volant, musique forte, passagers nombreux → facteurs aggravants.

Signaler Répondre
avatar
Triste bilan le 31/08/2025 à 10:56

Rien d’étonnant hélas !
Quand on voit le nombre d’abrutis sur les routes ….et surtout la unit

Signaler Répondre
avatar
Jay le 31/08/2025 à 10:55

Sûrement une de ces voitures qui a fait un freinage fantôme !

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 31/08/2025 à 10:51
kool a écrit le 31/08/2025 à 10h05

Vitesse ,drogue,alcool,téléphone voilà les causes probables ,car on ne quitte par la maitrise d'un véhicule ,peut être le brouillard !!!!!

Et le verglas ?

Signaler Répondre
avatar
Amen le 31/08/2025 à 10:50

Aucune victime collatérale , ça c'est le principal , après pour le reste , ce n'est que justice.
Comme quoi ça arrive même quand on n'a pas la police au "cul".
D'ailleurs , l'article précise que l'un d'entr'eux à été sauvé , mais on ne sait pas si les secours ont été caillassé !

Signaler Répondre
avatar
merci le 31/08/2025 à 10:40
fatboy a écrit le 31/08/2025 à 10h03

Pendant que LFI diffuse son petit poison dans la société, des individus agissent dans l'ombre

c est bon de lire LFI et de voir votre énervement

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 31/08/2025 à 10:35

A cet endroit , le boulevard est très large, en descente, avec un beau et large virage .... chers petits anges de Venissieux !

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 31/08/2025 à 10:25

Encore un fait divers dont on devine les raisons. Il ne mérite sûrement pas la une des journaux.

Signaler Répondre
avatar
Autruches en toges le 31/08/2025 à 10:19
Rlb a écrit le 31/08/2025 à 09h57

Vous êtes en face, vous rentrez tranquillement chez vous, et vous vous retrouvez à la morgue à cause de cette jeunesse imbécile, que l'on doit plaindre au lieu de sévir. Le mal être ou la RÉPRESSION ?

La répression. Mais les juges, qui vivent à l’abris de ces "nuisances", ont besoin de leurs shoots quotidiens de clémence. Ils se fichent des conséquences à court ou moyen terme.

Signaler Répondre
avatar
non justement le 31/08/2025 à 10:14
121212121212 a écrit le 31/08/2025 à 09h22

Tragique. Le même accident pourrait avoir lieu partout ailleurs.

Vous n'avez visiblement jamais mis les pieds aux Minguettes. Il s'agit d'une zone de non droit, où le non respect des règles élémentaires de sécurité routière est la norme.

Donc non, cet accident ne peut pas avoir lieu "partout ailleurs" comme vous dites

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 31/08/2025 à 10:14

Des p'tits anges certainement

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 31/08/2025 à 10:08
French connection a écrit le 31/08/2025 à 09h47

Vu l'heure tardive, sûrement de gentils petits delinquants bien sous tous rapports faisant crisser leurs pneus pour bien eveiller tout le quartier. Un classique des minguettes. Resultat positif : de la racaille en moins

Un classique de la jeunesse surtout.
On en connait tous, des copains de classe morts sur la route, en voiture ou scooter etc, pour avoir conduit imprudemment.. alcoolisés ou non, drogués ou non, racailles ou non.

Signaler Répondre
avatar
kool le 31/08/2025 à 10:05

Vitesse ,drogue,alcool,téléphone voilà les causes probables ,car on ne quitte par la maitrise d'un véhicule ,peut être le brouillard !!!!!

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 31/08/2025 à 10:03

Pendant que LFI diffuse son petit poison dans la société, des individus agissent dans l'ombre

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 31/08/2025 à 09:57

Vous êtes en face, vous rentrez tranquillement chez vous, et vous vous retrouvez à la morgue à cause de cette jeunesse imbécile, que l'on doit plaindre au lieu de sévir. Le mal être ou la RÉPRESSION ?

Signaler Répondre
avatar
oui enfin le 31/08/2025 à 09:50
121212121212 a écrit le 31/08/2025 à 09h22

Tragique. Le même accident pourrait avoir lieu partout ailleurs.

Reste à établir les circonstances exactes ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
French connection le 31/08/2025 à 09:47

Vu l'heure tardive, sûrement de gentils petits delinquants bien sous tous rapports faisant crisser leurs pneus pour bien eveiller tout le quartier. Un classique des minguettes. Resultat positif : de la racaille en moins

Signaler Répondre
avatar
La place du mort… le 31/08/2025 à 09:30

Toujours pareil, le conducteur sans sort et a tué les autres…

Signaler Répondre
avatar
121212121212 le 31/08/2025 à 09:22

Tragique. Le même accident pourrait avoir lieu partout ailleurs.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.