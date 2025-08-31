Vénissieux : un jeune homme décède dans un spectaculaire accident de voiture aux Minguettes

Une Renault Clio avec trois jeunes hommes à bord a quitté la chaussée vers 23h30 avant de s’envoler et de multiplier les tonneaux sous les yeux de plusieurs témoins.

À l’arrivée des secours, le bilan était critique. Le passager avant, grièvement touché, n’a pas survécu à ses blessures malgré son transfert à l’hôpital. Le passager arrière, lui aussi en urgence vitale, a pu être sauvé grâce à une opération. Quant au conducteur, il est plus légèrement blessé.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette sortie de route. La Clio a été saisie et des analyses doivent établir notamment la vitesse du véhicule ainsi qu’une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants par le conducteur.