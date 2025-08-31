Vénissieux : un jeune homme décède dans un spectaculaire accident de voiture aux Minguettes

Une Renault Clio avec trois jeunes hommes à bord a quitté la chaussée vers 23h30 avant de s’envoler et de multiplier les tonneaux sous les yeux de plusieurs témoins.
À l’arrivée des secours, le bilan était critique. Le passager avant, grièvement touché, n’a pas survécu à ses blessures malgré son transfert à l’hôpital. Le passager arrière, lui aussi en urgence vitale, a pu être sauvé grâce à une opération. Quant au conducteur, il est plus légèrement blessé.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette sortie de route. La Clio a été saisie et des analyses doivent établir notamment la vitesse du véhicule ainsi qu’une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants par le conducteur.
Darwin a décrit ce phénomène naturel. Ton petit ange n'était pas adapté à la conduite sous alcool, stupide et en excès de vitesse...Signaler Répondre
Toi, le nostalgique de la DDR, tu as bien le style d'un conducteur de TrabantSignaler Répondre
C'est "Bullit" version MinguettesSignaler Répondre
Ils n'avaient les moyens d'avoir une Ford Mustang comme Steeve Mac Queen
La sélection naturelle mon ami. LFI est pro écologie (enfin, ça dépends du sens du vent), donc, cela ne devrait pas te choquer que les lois de la Nature s"appliquent.Signaler Répondre
Comment peut-on se réjouir de la mort de jeunes ?Signaler Répondre
Les fachos c'est le pire de l'humanité.
Dans toutes les villes de France, grandes ou toutes petites, on trouve des jeunes en voiture qui "s'amusent" avec leurs véhicules, surtout le samedi soir.Signaler Répondre
ah les voitures volantes ne sont encore tout à fait au pointSignaler Répondre
... a quitté la chaussée vers 23h30 avant de s’envolerSignaler Répondre
.... Ah, les pionniers de l'aviation !!!
Je suis d'accord avec vous.Signaler Répondre
Ce même accident pourrait avoir lieu partout ailleurs.
Chaque jour dans nos charmantes villes de banlieue, la jeunesse choyée par les pouvoirs publics à pour jeu favori les rodéos à moto mais aussi en voiture. Comme tout le monde n'est pas Sébastien Augier ou Sébastien Leob car fini plus souvent dans le décors avec une flambée pour supprimer les traces. Parfois manque de pot ca se termine mal pour les occupants. Accident grave ou mauvaise suite à un refus d'obtempérer comme le petit Nahel.
Remarques pertinentes.Signaler Répondre
Ben non justement elle n'a pas freiné elle roulait à fond.Signaler Répondre
Le conducteur devait être défoncé, et certainement les passagers aussi.
Résultat encore un drame qui aurait pu être évité.
Ce commentaire est trop poli pour décrire la dangerosité de ces racailles qui mettent en permanence la vie d'autrui en danger.Signaler Répondre
Ouvrez les yeux et regardez le nombre d'accidents provoqués par ces moins que rien qui se prennent pour quelqu'un.
Quant à l'âge , il ne faut pas généraliser , ce ne sont pas tous les jeunes qui sont responsables , ce sont principalement ces racailles sans cervelle qui vivent en totale anarchie.
les 18-24 ans représentent environ 16 % des décès routiers alors qu’ils ne constituent qu’environ 8 % de la population.les jeunes conducteurs ont un risque d’accident mortel 2 à 3 fois plus élevé que la moyennePlus d’1 accident mortel sur 4 chez les jeunes implique l’alcool.Signaler Répondre
Le cannabis est souvent associé, multipliant fortement le risque Les jeunes conducteurs roulent plus souvent au-delà des limites autorisées. La période probatoire (3 ans, 2 avec conduite accompagnée) reste critique : mauvaise anticipation des dangers, gestion imparfaite de la fatigue, de la météo, etc. Nombre d’accidents se produisent entre 22h et 6h, surtout lors des retours de soirées. Téléphone au volant, musique forte, passagers nombreux → facteurs aggravants.
Rien d’étonnant hélas !Signaler Répondre
Quand on voit le nombre d’abrutis sur les routes ….et surtout la unit
Sûrement une de ces voitures qui a fait un freinage fantôme !Signaler Répondre
Et le verglas ?Signaler Répondre
Aucune victime collatérale , ça c'est le principal , après pour le reste , ce n'est que justice.Signaler Répondre
Comme quoi ça arrive même quand on n'a pas la police au "cul".
D'ailleurs , l'article précise que l'un d'entr'eux à été sauvé , mais on ne sait pas si les secours ont été caillassé !
c est bon de lire LFI et de voir votre énervementSignaler Répondre
A cet endroit , le boulevard est très large, en descente, avec un beau et large virage .... chers petits anges de Venissieux !Signaler Répondre
Encore un fait divers dont on devine les raisons. Il ne mérite sûrement pas la une des journaux.Signaler Répondre
La répression. Mais les juges, qui vivent à l’abris de ces "nuisances", ont besoin de leurs shoots quotidiens de clémence. Ils se fichent des conséquences à court ou moyen terme.Signaler Répondre
Vous n'avez visiblement jamais mis les pieds aux Minguettes. Il s'agit d'une zone de non droit, où le non respect des règles élémentaires de sécurité routière est la norme.Signaler Répondre
Donc non, cet accident ne peut pas avoir lieu "partout ailleurs" comme vous dites
Des p'tits anges certainementSignaler Répondre
Un classique de la jeunesse surtout.Signaler Répondre
On en connait tous, des copains de classe morts sur la route, en voiture ou scooter etc, pour avoir conduit imprudemment.. alcoolisés ou non, drogués ou non, racailles ou non.
Vitesse ,drogue,alcool,téléphone voilà les causes probables ,car on ne quitte par la maitrise d'un véhicule ,peut être le brouillard !!!!!Signaler Répondre
Pendant que LFI diffuse son petit poison dans la société, des individus agissent dans l'ombreSignaler Répondre
Vous êtes en face, vous rentrez tranquillement chez vous, et vous vous retrouvez à la morgue à cause de cette jeunesse imbécile, que l'on doit plaindre au lieu de sévir. Le mal être ou la RÉPRESSION ?Signaler Répondre
Reste à établir les circonstances exactes ? ? ?Signaler Répondre
Vu l'heure tardive, sûrement de gentils petits delinquants bien sous tous rapports faisant crisser leurs pneus pour bien eveiller tout le quartier. Un classique des minguettes. Resultat positif : de la racaille en moinsSignaler Répondre
Toujours pareil, le conducteur sans sort et a tué les autres…Signaler Répondre
Tragique. Le même accident pourrait avoir lieu partout ailleurs.Signaler Répondre