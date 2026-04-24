Faits Divers

Près de Lyon : une octogénaire mortellement renversée à Ampuis

Près de Lyon : une octogénaire mortellement renversée à Ampuis
Photo d'illustration - LyonMag

Un accident mortel s'est produit ce vendredi matin à Ampuis.

Une dame de 85 ans a été percutée par un camion alors qu’elle traversait sur un passage piéton. Le drame est survenu vers 10h30 ce vendredi matin en plein centre-ville.

La victime est décédée sur place malgré l’intervention rapide des secours.

Les circonstances précises de l'accident n'ont pas été précisées.

Tags :

accident mortel

ampuis

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mortellement renversée ? le 24/04/2026 à 19:25

Vous auriez pu titrer "un chauffard écrase une vieille dame".
Plus simple, plus clair, mais il faut oser suggérer que les véhicules à moteur peuvent poser problème...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/04/2026 à 17:48

Les circonstances ?
Elle traversait à son rythme sur un passage piéton, un camion 19T de livraison qui passait ne l'a pas vue, et paf (lu ailleurs).
Probable que le chauffeur était sur son tél, ils ont tous le tél à la main...

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 24/04/2026 à 16:43

Eh bin, actuellement les passages piétons restent des zones dangereuses . Y a 3 jours, la BAC a tuée un homme de 81 ans sur un passage piéton en poursuivant un véhicule en délit de fuite.
Vraiment dommage de ne pas savoir maîtriser son véhicule en tout lieu et en tout temps.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.