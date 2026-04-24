Près de Lyon : une octogénaire mortellement renversée à Ampuis

Une dame de 85 ans a été percutée par un camion alors qu’elle traversait sur un passage piéton. Le drame est survenu vers 10h30 ce vendredi matin en plein centre-ville.
La victime est décédée sur place malgré l’intervention rapide des secours.
Les circonstances précises de l'accident n'ont pas été précisées.
Vous auriez pu titrer "un chauffard écrase une vieille dame".Signaler Répondre
Plus simple, plus clair, mais il faut oser suggérer que les véhicules à moteur peuvent poser problème...
Les circonstances ?Signaler Répondre
Elle traversait à son rythme sur un passage piéton, un camion 19T de livraison qui passait ne l'a pas vue, et paf (lu ailleurs).
Probable que le chauffeur était sur son tél, ils ont tous le tél à la main...
Eh bin, actuellement les passages piétons restent des zones dangereuses . Y a 3 jours, la BAC a tuée un homme de 81 ans sur un passage piéton en poursuivant un véhicule en délit de fuite.Signaler Répondre
Vraiment dommage de ne pas savoir maîtriser son véhicule en tout lieu et en tout temps.