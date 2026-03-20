Deux jeunes, qui circulaient à moto et sans casque, ont été percutés par une voiture, à l’angle de la rue Condorcet et Jules Romains à Vaulx-en-Velin. Selon les premiers éléments, cités par le Progrès, le conducteur du deux-roues, âgé de 21 ans, aurait refusé une priorité.

Le bilan est lourd puisque le passager de la moto, âgé de 18 ans, est décédé malgré l’intervention des pompiers et du Samu. Le pilote a, lui, été blessé.

L’automobiliste impliqué dans l’accident a été placé en garde à vue. Les tests d’alcoolémie se sont révélés négatifs.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de cet accident. A noter que la moto accidentée n’a pas pu être récupérée par les forces de l’ordre. Selon le quotidien régional, l’engin a disparu pendant que les secours prenaient en charge les victimes.