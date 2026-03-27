Après avoir remporté la mairie de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar (LFI) préfèrerait finalement rester député

Pour 5369 Vaudais, il a incarné l'espoir. Et pourtant, Abdelkader Lahmar pourrait bien ne pas siéger comme maire de Vaulx-en-Velin. Dans son entourage, personne ou presque ne sait ce qu'il a en tête. Pas même sa suppléante Elise Sabin, qui comptait les heures qui la séparaient de la députation et de la possibilité de pouvoir parader devant son meilleur ennemi, le maire de Rillieux Alexandre Vincendet.

Car ce samedi, le conseil municipal de Vaulx-en-Velin doit permettre d'installer le nouvel exécutif après la victoire des insoumis face à la maire PS sortante Hélène Geoffroy. Et selon le Progrès, l'identité du nouvel édile reste très incertaine, puisque le député LFI Abdelkader Lahmar préfèrerait finalement rester parlementaire plutôt que de gérer la ville.

Tant sur le plan des indemnités que sur celui de la charge de travail, il est vrai qu'il est plus intéressant d'être député que maire en France.

S'il décidait effectivement de laisser la mairie à l'un de ses colistiers, Abdelkader Lahmar aurait deux choix : le faire dès samedi, au risque de rendre l'ambiance glaciale, y compris au sein de son propre camp qui était euphorique après sa victoire, voire brutal avec Hélène Geoffroy le soir du second tour. Ou bien d'accepter l'écharpe avant de la rendre dans le mois qui suit, permettant une sortie moins spectaculaire et visible.

Du côté de Vénissieux, l'autre ville de l'agglomération remportée par un député LFI - en l'occurrence Idir Boumertit -, la question ne se pose pas. Lui rendra son mandat de député pour prendre celui de maire, tandis que sa suppléante Gisèle Putoud deviendra parlementaire à sa place.