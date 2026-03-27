Après avoir remporté la mairie de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar (LFI) préfèrerait finalement rester député

Pour 5369 Vaudais, il a incarné l'espoir. Et pourtant, Abdelkader Lahmar pourrait bien ne pas siéger comme maire de Vaulx-en-Velin. Dans son entourage, personne ou presque ne sait ce qu'il a en tête. Pas même sa suppléante Elise Sabin, qui comptait les heures qui la séparaient de la députation et de la possibilité de pouvoir parader devant son meilleur ennemi, le maire de Rillieux Alexandre Vincendet.
Car ce samedi, le conseil municipal de Vaulx-en-Velin doit permettre d'installer le nouvel exécutif après la victoire des insoumis face à la maire PS sortante Hélène Geoffroy. Et selon le Progrès, l'identité du nouvel édile reste très incertaine, puisque le député LFI Abdelkader Lahmar préfèrerait finalement rester parlementaire plutôt que de gérer la ville.
Tant sur le plan des indemnités que sur celui de la charge de travail, il est vrai qu'il est plus intéressant d'être député que maire en France.
S'il décidait effectivement de laisser la mairie à l'un de ses colistiers, Abdelkader Lahmar aurait deux choix : le faire dès samedi, au risque de rendre l'ambiance glaciale, y compris au sein de son propre camp qui était euphorique après sa victoire, voire brutal avec Hélène Geoffroy le soir du second tour. Ou bien d'accepter l'écharpe avant de la rendre dans le mois qui suit, permettant une sortie moins spectaculaire et visible.
Du côté de Vénissieux, l'autre ville de l'agglomération remportée par un député LFI - en l'occurrence Idir Boumertit -, la question ne se pose pas. Lui rendra son mandat de député pour prendre celui de maire, tandis que sa suppléante Gisèle Putoud deviendra parlementaire à sa place.
La paye est au moins 4 fois plus grosse !!!Signaler Répondre
Ce sont les lâches qui se comportent comme ça ......Signaler Répondre
Une poule mouillée ....
Il préfère rester vers les ridicules Lfistes, de l'assemblée. Plus on est de fous plus...Signaler Répondre
Elu car "il est d'ici, il est comme nous", il préfère finalement ne pas rester. C'est une trahison vis à vis des habitants qui ont voté pour luiSignaler Répondre
Ce gugus, fraichement élu député, avait pris une contravention et était allé au commissariat pour la faire annuler sous prétexte qu'il était député.Signaler Répondre
Cela en dit long sur son intégrité citoyenne.
L'élection devrait être annulée
Si je voulais offenser le patrimoine culturel lyonnais, on pourrait le traiter de Guignol !! Monsieur vient juste de (feindre de) réaliser que maire ça paye des clopinettes et qu’il faut bosser 24/7. Un beau marqueur de gauche : on crache sur l’argent qu’ont les autres mais le sien, pas touche !! Pitoyable et tellement prévisible !Signaler Répondre
J ai bossé pour "ma gueule" , rien que "ma gueule ".Signaler Répondre
J ai trahi mes électeurs ?
Bahbah bah : à partir de la 10 eme trahisons , ça ne compte plus alors.
comme ce qu'avait collomp quand il était ministreSignaler Répondre
Il était pas prof ? Bosser plus de 10 heures par semaine a du le terroriserSignaler Répondre
Encore un qui ne sait pas se qu'il veut et en plus avec des magouilles, il faut qu'il sorte sa carte de député pour faire valoir ses droits, ah! ah!......👎Signaler Répondre
S'il reste député, bien que renonçant au poste de maire, il sera toujours conseiller municipalSignaler Répondre
Comme ça s'il n'est pas réélu aux prochaines législatives, il reprendra le poste de maire
Pas de chômage chez les LFistes
la mechouia est bonneSignaler Répondre
L'appel de la mangeoire ! Plus fort que les convictions.Signaler Répondre
C'est un ancien enseignant, le fait de faire des heures pleine a du l'effrayer, arf.Signaler Répondre
Un arriviste de plus...Signaler Répondre
la soupe est meilleure hein...ahhh lfi....une belle esbroufe!Signaler Répondre
Parce que là ce n'est pas la mème limonade , on est confronté à la réalité et c'est beaucoup moins facile !Signaler Répondre
Ces gens là sont a vomir. Ils n'en ont rien a faire du peuple, ce sont des gauchistes de salon à 7000€ par mois ....Signaler Répondre
Quelle franchise vis a vis de ses électeurs....comme s'ils ramaissaient le savon dans la douche :)