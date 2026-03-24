"Dégage de là, tu veux des mouchoirs ?" : battue à Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy chahutée à la mairie

Hélène Geoffroy se souviendra longtemps du 22 mars 2026. Battue par Abdelkader Lahmar (LFI) aux élections municipales de Vaulx-en-Velin, la maire PS a été chahutée dans sa propre mairie.
Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule, montrant l'ancienne députée être brocardée par des soutiens des insoumis alors qu'elle venait d'annoncer sa défaite.
@sebnova0 ♬ son original - Sebdu69
"Dégage de là !", "Tu nous a trop fait la misère", "Tu veux des mouchoirs ?" sont ainsi lancés par ses adversaires, qui lui reprochaient notamment d'avoir été à l'origine de l'absence d'alliance entre Bruno Bernard et LFI aux élections métropolitaines. Comme la maire PCF de Vénissieux Michèle Picard, elle aussi battue par un candidat insoumis aux municipales - Idir Boumertit en l'occurence -, elle avait déposé sa liste en l'état dans la circonscription Rhône Amont, avant de perdre aussi face à Laurence Fautra, la maire LR de Décines.
"Ces images sont insupportables. Aucun élu de la République ne devrait avoir besoin d'être protégé par les forces de l'ordre. Qu'ils aient été réélus ou mis en échec, ils ont servi les Français. Ce traitement qui leur est réservé devrait indigner tous les républicains sincères", a réagi Aurore Bergé, ministre de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, alors que d'autres maires battus ont subi le même sort qu'Hélène Geoffroy.
Trop tard pour plurnicher , après voter écolos à Lyon et extrême gauche à Vaulx-en-Velin et Vennisieux , des territoires perdus avec des complices aussiSignaler Répondre
LFI avec les valeurs républicaines : ce n'est ça....Signaler Répondre
LFI avec le respect et le sens du dialogue : ce n'est ça....
LFI et la mentalité totalitaire : c'est tout à fait ça !
Alors le PS , toujours pas le courage de rompre définitivement avec LFI , toujours d accord pour le front républicainSignaler Répondre
KarmaSignaler Répondre
Y sommes-nous encore?Signaler Répondre
Il faut que le politique reprenne la main au niveau stratégique national.Signaler Répondre
Evidemment, ce ne sera pas par Macron et autres joyeux optimistes.
Que les bisounours ouvrent les yeux, ce genre d'action est typique des groupes totalitaire dès qu'ils se sentent majoritaires.Signaler Répondre
On voit le niveau général d'un électeur LFI,Signaler Répondre
c'est parlant
Je lui conseille de déposer une requête en annulation des élections car quand je vois ces racailles élues , des magouilles dans les bureaux de vote me paraissent tout à fait plausibles !!!Signaler Répondre
Ce n'est qu'une preuve de plus de l'immense bêtise qui anime les élus LFI et déteint sur leurs électeurs. Ces gens-là ne recherchent que le chaos. Maintenant qu'ils prennent des responsabilités communales, on va voir s'ils sont capables de les assumer. J'en doute fortement.Signaler Répondre
Pas Daoud, Kaputhar Dahoum l'adjointe a la mine bien affligée se tenant à la droite de Madame GeoffroySignaler Répondre
Ça vous étonne, ce comportement. Pas tant que ça et ca sest passé un peu partout où des candidats LFI ont été élus., dans toute la France.Signaler Répondre
Bien sûr, on dira que ce sont pas les élus, mais ils ne sont ils pas capables d'être démocrates ou de faire respecter la démocratie par leurs propres électeurs.
A force de faire en sorte que le 1er ennemi c'est le candidat de gauche, ça finit par entrer dans la tête des électeurs...
Prochain programme qui commence à être annoncé par certains nouveaux maires LFI, c'est le désarmement de la police municipale .Cf. à Saint Denis où suite a cette annonce t 90 demandes de mutation sur les 140 policiers municipaux....
Bon courage...
Le pedigree LFI dans toute sa noirceur ...et ce n' est que le début ! Ces gens là ne supportent pas la contradiction ! Des vrais autocrates soviétiques.Signaler Répondre
Ha elle est tellement belle la nouvelle france de LFI... et c'est que le début...Signaler Répondre
Les Lfistes ont remplacé les fachos, mêmes méthodes, mêmes conclusions. Il finiront de la même façon, sans doute de façon bien plus violente.....Signaler Répondre
Le Narcotrafic a certainement supervisé les élections dans plusieurs communes en France..Signaler Répondre
Ah, les électeurs LFI de Vaulx …Signaler Répondre
La classe et l’élégance de LFI …Signaler Répondre
L'exemple même du manque de cerveau des extrêmes, dont LFI fait parti !!!! Comportement honteux, j'espère qu'il y aura des sanctions!!!Signaler Répondre
C'est affligeant dans une démocratie.Signaler Répondre
Voilà le résultat de la politique de gauche qui se fait cracher dessus par ceux qu'elle a aidé.
Les LFI blancs bêtes et moches, subiront le même sort dans quelques années par leurs propres électeurs d'aujourd'hui.
il a dit « oh Daoud tu veux des mouchoirs ». Qui est Daoud?Signaler Répondre