Politique

"Dégage de là, tu veux des mouchoirs ?" : battue à Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy chahutée à la mairie

"Dégage de là, tu veux des mouchoirs ?" : battue à Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy chahutée à la mairie

Hélène Geoffroy a vécu un dimanche soir cauchemardesque. Battue lors des élections municipales, la maire socialiste de Vaulx-en-Velin a été prise à partie dans l'Hôtel de Ville.

Hélène Geoffroy se souviendra longtemps du 22 mars 2026. Battue par Abdelkader Lahmar (LFI) aux élections municipales de Vaulx-en-Velin, la maire PS a été chahutée dans sa propre mairie.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule, montrant l'ancienne députée être brocardée par des soutiens des insoumis alors qu'elle venait d'annoncer sa défaite.

@sebnova0 ♬ son original - Sebdu69

"Dégage de là !", "Tu nous a trop fait la misère", "Tu veux des mouchoirs ?" sont ainsi lancés par ses adversaires, qui lui reprochaient notamment d'avoir été à l'origine de l'absence d'alliance entre Bruno Bernard et LFI aux élections métropolitaines. Comme la maire PCF de Vénissieux Michèle Picard, elle aussi battue par un candidat insoumis aux municipales - Idir Boumertit en l'occurence -, elle avait déposé sa liste en l'état dans la circonscription Rhône Amont, avant de perdre aussi face à Laurence Fautra, la maire LR de Décines.

"Ces images sont insupportables. Aucun élu de la République ne devrait avoir besoin d'être protégé par les forces de l'ordre. Qu'ils aient été réélus ou mis en échec, ils ont servi les Français. Ce traitement qui leur est réservé devrait indigner tous les républicains sincères", a réagi Aurore Bergé, ministre de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, alors que d'autres maires battus ont subi le même sort qu'Hélène Geoffroy.

Tags :

Hélène Geoffroy

Vaulx-en-Velin

Abdelkader Lahmar

21 commentaires
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Marc72 le 24/03/2026 à 21:47

Trop tard pour plurnicher , après voter écolos à Lyon et extrême gauche à Vaulx-en-Velin et Vennisieux , des territoires perdus avec des complices aussi

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La montée des extrêmes le 24/03/2026 à 21:41

LFI avec les valeurs républicaines : ce n'est ça....
LFI avec le respect et le sens du dialogue : ce n'est ça....
LFI et la mentalité totalitaire : c'est tout à fait ça !

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Catalan le 24/03/2026 à 21:29

Alors le PS , toujours pas le courage de rompre définitivement avec LFI , toujours d accord pour le front républicain

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Loool le 24/03/2026 à 21:26

Karma

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Démocratie? le 24/03/2026 à 21:13

Y sommes-nous encore?

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C'est quoi ces comportements de m... le 24/03/2026 à 21:05

Il faut que le politique reprenne la main au niveau stratégique national.

Evidemment, ce ne sera pas par Macron et autres joyeux optimistes.

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raslebol69 le 24/03/2026 à 21:02

Que les bisounours ouvrent les yeux, ce genre d'action est typique des groupes totalitaire dès qu'ils se sentent majoritaires.

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Connor McLeod le 24/03/2026 à 20:53

On voit le niveau général d'un électeur LFI,
c'est parlant

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Racaille un jour racaille toujours le 24/03/2026 à 20:53

Je lui conseille de déposer une requête en annulation des élections car quand je vois ces racailles élues , des magouilles dans les bureaux de vote me paraissent tout à fait plausibles !!!

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Schuss69 le 24/03/2026 à 20:50

Ce n'est qu'une preuve de plus de l'immense bêtise qui anime les élus LFI et déteint sur leurs électeurs. Ces gens-là ne recherchent que le chaos. Maintenant qu'ils prennent des responsabilités communales, on va voir s'ils sont capables de les assumer. J'en doute fortement.

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Non pas Daoud le 24/03/2026 à 20:45
pierbé a écrit le 24/03/2026 à 20h13

il a dit «  oh Daoud tu veux des mouchoirs ». Qui est Daoud?

Pas Daoud, Kaputhar Dahoum l'adjointe a la mine bien affligée se tenant à la droite de Madame Geoffroy

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Ex PS le 24/03/2026 à 20:35

Ça vous étonne, ce comportement. Pas tant que ça et ca sest passé un peu partout où des candidats LFI ont été élus., dans toute la France.
Bien sûr, on dira que ce sont pas les élus, mais ils ne sont ils pas capables d'être démocrates ou de faire respecter la démocratie par leurs propres électeurs.
A force de faire en sorte que le 1er ennemi c'est le candidat de gauche, ça finit par entrer dans la tête des électeurs...
Prochain programme qui commence à être annoncé par certains nouveaux maires LFI, c'est le désarmement de la police municipale .Cf. à Saint Denis où suite a cette annonce t 90 demandes de mutation sur les 140 policiers municipaux....
Bon courage...

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Nostalgie urss le 24/03/2026 à 20:34

Le pedigree LFI dans toute sa noirceur ...et ce n' est que le début ! Ces gens là ne supportent pas la contradiction ! Des vrais autocrates soviétiques.

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Mariannes le 24/03/2026 à 20:33

Ha elle est tellement belle la nouvelle france de LFI... et c'est que le début...

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Anti gauchosphere le 24/03/2026 à 20:29

Les Lfistes ont remplacé les fachos, mêmes méthodes, mêmes conclusions. Il finiront de la même façon, sans doute de façon bien plus violente.....

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Matt. le 24/03/2026 à 20:24

Le Narcotrafic a certainement supervisé les élections dans plusieurs communes en France..

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AntiLFI le 24/03/2026 à 20:23

Ah, les électeurs LFI de Vaulx …

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Bon le 24/03/2026 à 20:16

La classe et l’élégance de LFI …

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LFI le 24/03/2026 à 20:15

L'exemple même du manque de cerveau des extrêmes, dont LFI fait parti !!!! Comportement honteux, j'espère qu'il y aura des sanctions!!!

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Solidarité 69 le 24/03/2026 à 20:15

C'est affligeant dans une démocratie.
Voilà le résultat de la politique de gauche qui se fait cracher dessus par ceux qu'elle a aidé.
Les LFI blancs bêtes et moches, subiront le même sort dans quelques années par leurs propres électeurs d'aujourd'hui.

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pierbé le 24/03/2026 à 20:13

il a dit «  oh Daoud tu veux des mouchoirs ». Qui est Daoud?

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