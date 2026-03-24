"Dégage de là, tu veux des mouchoirs ?" : battue à Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy chahutée à la mairie

Hélène Geoffroy se souviendra longtemps du 22 mars 2026. Battue par Abdelkader Lahmar (LFI) aux élections municipales de Vaulx-en-Velin, la maire PS a été chahutée dans sa propre mairie.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule, montrant l'ancienne députée être brocardée par des soutiens des insoumis alors qu'elle venait d'annoncer sa défaite.

"Dégage de là !", "Tu nous a trop fait la misère", "Tu veux des mouchoirs ?" sont ainsi lancés par ses adversaires, qui lui reprochaient notamment d'avoir été à l'origine de l'absence d'alliance entre Bruno Bernard et LFI aux élections métropolitaines. Comme la maire PCF de Vénissieux Michèle Picard, elle aussi battue par un candidat insoumis aux municipales - Idir Boumertit en l'occurence -, elle avait déposé sa liste en l'état dans la circonscription Rhône Amont, avant de perdre aussi face à Laurence Fautra, la maire LR de Décines.

"Ces images sont insupportables. Aucun élu de la République ne devrait avoir besoin d'être protégé par les forces de l'ordre. Qu'ils aient été réélus ou mis en échec, ils ont servi les Français. Ce traitement qui leur est réservé devrait indigner tous les républicains sincères", a réagi Aurore Bergé, ministre de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, alors que d'autres maires battus ont subi le même sort qu'Hélène Geoffroy.