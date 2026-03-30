Selon Hélène Geoffroy, chahutée le soir du second tour à Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar (LFI) a "structuré un 'eux et nous'"

Ce lundi soir, LCI est revenu avec Hélène Geoffroy et Laurent Wauquiez sur une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Le dimanche soir du second tour des élections municipales, la maire sortante de Vaulx-en-Velin a été chahutée par des sympathisants d'Abdelkader Lahmar après avoir annoncé sa défaite.

La socialiste n'a pas digéré cet épisode qui a véhiculé "une image de Vaulx-en-Velin qui nous a meurtris, d'une banlieue avec des habitants qui seraient différents de tous les autres".

Selon elle, le député LFI devenu maire, Abdelkader Lahmar, a sa part de responsabilités dans ce qui est arrivé : "Le reproche que je ferais du maire actuel, c'est d'avoir structuré un 'eux et nous' pendant toute la campagne des municipales. Il a parlé de 'vrais Vaudais', un discours que je n'avais entendu que de la part du RN.

(…) Alors qu'il n'habite pas la commune, il a instrumentalisé la souffrance sociale qui est réelle".

Vaulx-en-Velin (69) : le candidat LFI Abdelkader Lahmar, ami d'enfance du terroriste islamiste Khaled Kelkal, s’impose face à la socialiste Hélène Geoffroy pic.twitter.com/IxW5EknYOZ — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March 24, 2026

Une position également relayée par Laurent Wauquiez. En plateau, l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté sou soutien à Hélène Geoffroy et a donné son analyse de la situation : "S'ils sont violents, c'est parce qu'ils peuvent l'être. Il n'y a plus de sanctions ! La France Insoumise en a fait son carburant politique. Ils ont fait le choix d'attiser toutes les fractures françaises".

De son côté, Abdelkader Lahmar avait aussi évoqué cet épisode après avoir revêtu l'écharpe d'édile lors du premier conseil municipal samedi : "Ceux qui étaient sur place le soir de notre victoire savent que c'était un moment de célébrations. Quand est-ce que vous avez vu une telle manifestation de joie à la mairie de Vaulx-en-Velin ? C'est notre fierté, et ce n'est que le début".