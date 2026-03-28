"Nous ne laisserons personne invisibiliser notre victoire" : Abdelkader Lahmar (LFI) élu maire de Vaulx-en-Velin, pour combien de temps ?

Il a fallu batailler pour arriver jusqu'au vote. Ce samedi matin, à Vaulx-en-Velin, le conseil municipal a été un chemin de croix pour le doyen de l'assemblée, Laïch Salimi, qui a eu beaucoup de mal à dérouler les règles du conseil et à égrener les noms des élus lors de l'appel. Saïd Yahiaoui et Abdelkader Lahmar ont été obligés d'intervenir à plusieurs reprises pour le guider.

Mais finalement Abdelkader Lahmar a pu être élu maire. L'insoumis, qui laissait planer le doute sur ses velléités, a obtenu 34 voix sur 34 votes exprimés. L'ancienne maire socialiste Hélène Geoffroy et son groupe n'ont pas participé pas au vote.

Une fois l'écharpe enfilée, Abdelkader Lahmar a souhaité "faire que chaque Vaudais se sente respecté et citoyen à part entière".

Il est aussi revenu sur ce qu'il considère être les "polémiques stériles de cette semaine", à savoir les condamnations de la soirée électorale durant laquelle Hélène Geoffroy a été chahutée à la mairie. L'insoumis s'est dit "étonné de voir la préfète du Rhône pointer notre ville. Nos combats ne les intéressent pas. Ceux qui étaient sur place le soir de notre victoire savent que c'était un moment de célébrations. Quand est-ce que vous avez vu une telle manifestation de joie à la mairie de Vaulx-en-Velin ? C'est notre fierté, et ce n'est que le début".

"Tout débordement nous est systématiquement reproché, déplorait-il. Nous ne laisserons personne invisibiliser notre victoire".

Et de conclure : "Le défi est immense, alors relevons nos manches".

Reste à savoir combien de temps Abdelkader Lahmar portera l'écharpe. Le délai autorisé de cumul avec son mandat de député est de 30 jours.

Qui sait, l'exercice du pouvoir local le convaincra peut-être qu'il vaut mieux rester à la mairie plutôt que de retourner à l'Assemblée nationale ?