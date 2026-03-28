"Nous ne laisserons personne invisibiliser notre victoire" : Abdelkader Lahmar (LFI) élu maire de Vaulx-en-Velin, pour combien de temps ?

Il a fallu batailler pour arriver jusqu'au vote. Ce samedi matin, à Vaulx-en-Velin, le conseil municipal a été un chemin de croix pour le doyen de l'assemblée, Laïch Salimi, qui a eu beaucoup de mal à dérouler les règles du conseil et à égrener les noms des élus lors de l'appel. Saïd Yahiaoui et Abdelkader Lahmar ont été obligés d'intervenir à plusieurs reprises pour le guider.
Mais finalement Abdelkader Lahmar a pu être élu maire. L'insoumis, qui laissait planer le doute sur ses velléités, a obtenu 34 voix sur 34 votes exprimés. L'ancienne maire socialiste Hélène Geoffroy et son groupe n'ont pas participé pas au vote.
Une fois l'écharpe enfilée, Abdelkader Lahmar a souhaité "faire que chaque Vaudais se sente respecté et citoyen à part entière".
Il est aussi revenu sur ce qu'il considère être les "polémiques stériles de cette semaine", à savoir les condamnations de la soirée électorale durant laquelle Hélène Geoffroy a été chahutée à la mairie. L'insoumis s'est dit "étonné de voir la préfète du Rhône pointer notre ville. Nos combats ne les intéressent pas. Ceux qui étaient sur place le soir de notre victoire savent que c'était un moment de célébrations. Quand est-ce que vous avez vu une telle manifestation de joie à la mairie de Vaulx-en-Velin ? C'est notre fierté, et ce n'est que le début".
"Tout débordement nous est systématiquement reproché, déplorait-il. Nous ne laisserons personne invisibiliser notre victoire".
Et de conclure : "Le défi est immense, alors relevons nos manches".
Reste à savoir combien de temps Abdelkader Lahmar portera l'écharpe. Le délai autorisé de cumul avec son mandat de député est de 30 jours.
Qui sait, l'exercice du pouvoir local le convaincra peut-être qu'il vaut mieux rester à la mairie plutôt que de retourner à l'Assemblée nationale ?
Monsieur le maire fera ce qu'il peut avec les moyens qu'il auraSignaler Répondre
Comme à Vaulx-en-Velin, beaucoup d'habitants sont "pauvres" enfin à ce qu'ils disent, beaucoup d'habitants se plaignent constamment ; donc peu d'argent qui rentre dans les caisses de la mairie
Il va falloir "demander" à la métropole pour tout le reste
Quand les habitants verront qu'un élu LFI ne peut pas faire mieux que les autres, sans l'aide de l'état, du département, de la région, de la métropole ; peut être qu'ils comprendront qu'il faut d'abord respecter la "République"
Affaire à suivre ...
bavard monsieur lahmoSignaler Répondre
Manœuvres politicardes ! Il fait honte aux maires qui se saignent pour leurs administrés, celui-là veut juste gagner plus en travaillant moins et il a compris que maire c'est pas ça. Allez dans moins d'un mois il va sortir un prétexte et quitter le navire ! Avec LFI on voit de tout mais jamais le meilleur !Signaler Répondre
C'est surtout que l'ancienne maire a du se sentir respectée.Signaler Répondre
"Quand est-ce que vous avez vu une telle manifestation de joie à la mairie de Vaulx-en-Velin ?"Signaler Répondre
A tout hasard, à chaque mariage ? Qui eux nous épargnent les comportements haineux...
Est ce que le nouveau maire de Vaux en Vélin va désarmer la police ?Signaler Répondre
Comme son collègue LFI.
Ce militant LFI qui parle de "célébrations" les vociférations haineuses et agressives en dehors de toutes valeurs républicaines le soir de son élection : cela indique ses valeurs et sa mentalité.Signaler Répondre
On peut espérer qu'il se présentera à l’élection présidentielle : vu la situation de le france, il a toutes ses chances et Mélenchon sera bien "embêté"! Bien joué!Signaler Répondre
seditieuxSignaler Répondre
LFI ne sert à rien.Signaler Répondre
Encore un qui est en mode combat comment voulez que les habitants puissent vivre en paix !Signaler Répondre
Ça a donné quoi le pv de sa voiture qui avait donné lieu à ce que déboule à la police de Caluire en se revendiquant député pour être reçu ?Signaler Répondre
On scrutera dans 29 jours ce qu il décidera entre mairie et Assemblée
et ce sera riche d'enseignements.
Non mais sans blague, tu t'écoutes quand tu parles ?????????????Signaler Répondre
Vaulx en Velin ça compte pour du beurre !!!!!!
ça ne risque pas d'être invisible :
INCIVILITES
VOLS
INCENDIES
CAMBRIOLAGES
TRAFICS DE DROGUE
CAILLASSAGE DE LA POLICE ET DES POMPIERS......
ET J EN OUBLIE LA LISTE EST LONGUE .......
Et concernant encore un gars (ou racaille) qui s'est fair descendre hier soir au Mas du Taureau une réaction Mr Lahmar ?Signaler Répondre
Vu le bordel qu'ils mettent on ne risque pas de ne pas les voir....Signaler Répondre
La victoire, c'est quand tu auras remis cette commune dans l'arc républicain et que tu y auras restauré l'ordre et la prospérité.Signaler Répondre
Mais comme ce ne sont pas tes objectifs, tu n'a rien gagné du tout. Bn une élection n'est pas une fin en soit, c'est ce que tu en fais qui est important
Typique de cette culture de bledard qui n'ont jamais rien fait de ce qui leur sert de cerveau, ni de leurs 10 doigts !
"faire que chaque Vaudais se sente respecté et citoyen à part entière" Comme les colibets, insultes envoyé à l'ex maire. Faites ce que je dis... !Signaler Répondre
Bravo Mr LahmarSignaler Répondre
Chez eux , ce ne sont que des manifestations de joie , comme quand ils envahissent et foutent la merde sur les terrains de football lors des matchs france - AlgérieSignaler Répondre