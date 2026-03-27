Lyon Politiques : Véronique Sarselli, Grégory Doucet et mairies LFI - 27/03/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Véronique Sarselli promet un changement de méthode à la tête de la Métropole de Lyon : peut-elle tenir sa promesse avec les maires de gauche ?

- Cette cohabitation peut-elle faire de Grégory Doucet un meilleur maire de Lyon ?

- Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Saint-Fons remportées par LFI : un espoir pour la population ou pour Jean-Luc Mélenchon ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.