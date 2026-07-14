Lyon : LFI dénonce des violences au bal des pompiers, l’élu Coeur Lyonnais mis en cause annonce une plainte en diffamation

La France insoumise Lyon a publié ce mardi un communiqué dénonçant l’agression de plusieurs de ses militants lors du bal des pompiers organisé à la caserne Corneille, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon le mouvement politique, les faits se seraient produits dans la nuit du 13 au 14 juillet. Parmi les personnes visées figurerait notamment "un élu Cœur Lyonnais dans le 3e arrondissement, également président de l’UNI Lyon".

Dans son communiqué, LFI Lyon affirme que, selon les témoignages recueillis, "des insultes racistes et xénophobes ont été tenues".

Le mouvement indique également que les personnes concernées font état de crachats et qu’un coup aurait été porté à la tête de l’une d’entre elles. Cette dernière se serait rendue aux urgences de l’hôpital de la Croix-Rousse afin de faire constater ses blessures.

Toujours selon La France insoumise, les victimes et témoins doivent déposer plainte dans les prochaines heures.

"Les faits rapportés sont particulièrement graves. Ils appellent à ce que toute la lumière soit faite par les autorités compétentes", écrit le mouvement mélenchoniste dans son communiqué.

La France insoumise estime par ailleurs qu’"aucun mandat électif, ni aucune responsabilité militante ne sauraient justifier des comportements violents ou des propos racistes et discriminatoires".

Le mouvement appelle également les "organisations concernées" à condamner ces actes et à "en tirer les conséquences".

Les mis en cause contre-attaquent

Visé sans être directement nommé dans le communiqué, Loïs Turpin, le conseiller Coeur Lyonnais du 3e arrondissement, indique à LyonMag que l'histoire s'est déroulée différemment de ce que rapporte LFI.

Selon le jeune élu, ce sont les insoumis qui sont venus provoquer son groupe composé de membres de l'UNI. Une brève altercation verbale sans propos raciste et également sans violence aurait eu lieu durant quelques secondes, avant que chaque camp retourne ensuite profiter de la soirée de son côté.

"Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette tentative d'exagération et de falsification des faits. Fidèle à ses méthodes habituelles, La France Insoumise cherche à créer un scandale de toutes pièces à des fins de victimisation et de basse politique politicienne", dénonce l'UNI Lyon dans un communiqué.

Loïs Turpin annonce également qu'une plainte en diffamation va être déposée.