Lyon : les élus LFI demandent à Grégory Doucet de rompre le jumelage avec une ville israélienne

Le sujet s’invite de nouveau dans le débat politique lyonnais. Dans une lettre ouverte adressée au maire de Lyon, les élus de La France insoumise demandent à Grégory Doucet de faire voter, lors du conseil municipal du jeudi 25 juin, la rupture du jumelage entre Lyon et la ville israélienne de Beer-Sheva.

Les élus insoumis justifient leur demande par la situation au Proche-Orient et les accusations visant le gouvernement israélien depuis le début de la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Ils s’appuient notamment sur plusieurs rapports d’ONG et sur les procédures engagées devant les juridictions internationales.

Dans leur courrier, les élus réunis autour de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi estiment que Lyon ne peut maintenir ce partenariat institutionnel dans le contexte actuel.

La Ville de Lyon a cependant toujours refusé de suspendre ce jumelage. Mais elle poursuit parallèlement le développement de ses relations avec la ville palestinienne de Jéricho, en Cisjordanie. La municipalité avait annoncé l’an dernier vouloir renforcer cette coopération avec l’objectif d’aboutir à un jumelage officiel.

LFI va-t-elle attaquer Grégory Doucet jeudi, alors que tous les regards seront plutôt tournés vers la désunion de l'opposition suite à l'affaire Abreu ?