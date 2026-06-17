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Lyon : les élus LFI demandent à Grégory Doucet de rompre le jumelage avec une ville israélienne

Lyon : les élus LFI demandent à Grégory Doucet de rompre le jumelage avec une ville israélienne

À quelques jours du prochain conseil municipal, les élus insoumis demandent à Grégory Doucet de soumettre au vote la fin du jumelage entre Lyon et Beer-Sheva. Une requête motivée par la situation à Gaza et qui pourrait raviver les débats tendus à gauche.

Le sujet s’invite de nouveau dans le débat politique lyonnais. Dans une lettre ouverte adressée au maire de Lyon, les élus de La France insoumise demandent à Grégory Doucet de faire voter, lors du conseil municipal du jeudi 25 juin, la rupture du jumelage entre Lyon et la ville israélienne de Beer-Sheva.

Les élus insoumis justifient leur demande par la situation au Proche-Orient et les accusations visant le gouvernement israélien depuis le début de la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Ils s’appuient notamment sur plusieurs rapports d’ONG et sur les procédures engagées devant les juridictions internationales.

Dans leur courrier, les élus réunis autour de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi estiment que Lyon ne peut maintenir ce partenariat institutionnel dans le contexte actuel.

La Ville de Lyon a cependant toujours refusé de suspendre ce jumelage. Mais elle poursuit parallèlement le développement de ses relations avec la ville palestinienne de Jéricho, en Cisjordanie. La municipalité avait annoncé l’an dernier vouloir renforcer cette coopération avec l’objectif d’aboutir à un jumelage officiel.

LFI va-t-elle attaquer Grégory Doucet jeudi, alors que tous les regards seront plutôt tournés vers la désunion de l'opposition suite à l'affaire Abreu ?

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LFI

ville de lyon

Conflit israélo-palestinien

Grégory Doucet

24 commentaires
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Indicateur idéologique le 17/06/2026 à 12:45

LFI ne condamne pas ni même évoque pas les exactions et autres exécutions sommaires du Hamas contre les palestiniens qui osent s'opposer à ces terroristes islamistes ? Comme c'est étonnant venant de ces militants LFI.............

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raison le 17/06/2026 à 12:42

LFI s taison, Israel boycott!..,.

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La gauche ne peut survivre sans LFI le 17/06/2026 à 12:31

Quand on voit que toute la gauche a voté contre la loi Philippine pour plaire à LFI, Doucet qui s’est allié avec le diable,va certainement accepter...

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leger le 17/06/2026 à 12:27

pourquoi LFI ne demande pas l'arrêt du jumelage avec Minsk capitale de la Biélorussie dont le sanguinaire président Loukachenko est l'allié du dictateur Poutinf ?

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Nakba ! le 17/06/2026 à 12:20
mdr 69 a écrit le 17/06/2026 à 08h25

Il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Et il va le payer cher...

Les yennes de LFI sont aux aguets !

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on n’oublie pas et on ne pardon pas IDEM ! le 17/06/2026 à 12:19
on n’oublie pas et on ne pardon pas a écrit le 17/06/2026 à 11h09

bravo LFI le monde entier c’est réveillé Espagne Italie usa Angleterre Maroc un rejet total nous sommes en 2026 le monde entier a accès à l’information nous sommes plus en 1948 même trump hier au G7 été clair

ARTE le mardi 26.05 20h55, Rideau de Fer, l'occupation sovietiques. Ces témoignages historiques viennent rééqulibrer les pléthoriques documentaires sur la nazisme. Faut-il rappeler qu'il a fallu quelques 50 ans pour que les partis de gauche, notamment en France dénoncent mollement le stalinisme et ses goulags. Idem pour le maoïsme et ses camps de réeducation ! Combien de temps leur faudra-t-il pour se détacher de la mouvance actuelle antisémite qui n'a rien à envier au racisme des années 30 y compris les "grandes écoles" comme Sciences Po et autres syndicats et partis médiatico-politiques d'extrème gauche. résiduel parait-il !

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les amis le 17/06/2026 à 11:48

lorsque TRUMP dit —« Si ce n’était grâce à moi, Israël n’existerait même plus .Israël aurait été rayé de la surface de la terre, cent pour cent et chaque personne intelligente en Israël le sait. »

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Linette le 17/06/2026 à 11:47

Tout est bon pour LFI. Préparer la guerre civile.
Les Français ont la mémoire courte. Rendre hommage à des résistants c est bien pour la vitrine, mais oublier pourquoi c est pire. Issue d une famille de résistants tout ce qui se passe depuis plusieurs mois est à vomir. Relisez vos livres d Histoire et mettez le présent dans le passé .

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foxy69 le 17/06/2026 à 11:30

Vous avez dit LFI...ah oui ces révolutionnaires anarchistes,un peu malade de la cervelle, qui révent d'une France africanisée...On a déja commencé par le foot du reste......

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Patalf le 17/06/2026 à 11:29

LFI poursuit sa technique de racolage des voies islamiques. C'est à vomir.

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Solidarité 69 le 17/06/2026 à 11:20

La nouvheil France by LFI.

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on n’oublie pas et on ne pardon pas le 17/06/2026 à 11:09

bravo LFI le monde entier c’est réveillé Espagne Italie usa Angleterre Maroc un rejet total nous sommes en 2026 le monde entier a accès à l’information nous sommes plus en 1948 même trump hier au G7 été clair

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Les tetes de gondole le 17/06/2026 à 11:05

Et quand est ce que nos tetes de gondole vont demander a Gabriel Amard d'intervenir aupres de la Mairie de Villeurbanne pour cesser le jumelage Villeurbanne /Bat Yam (Israel)?
Une belle bande de nazes...

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Maoruy le 17/06/2026 à 11:03
mat a écrit le 17/06/2026 à 10h36

Merci à LyonMag de ne plus relayer ces informations inutiles de LFI. Vous leur faites une pub indécente. Ces informations sont inutiles, leur stratégie est d'occuper l'espace médiatique avec du bruit et du chaos. Merci de relayer les infos utiles. On s'en fout de ce qu'ils pensent.

Mais qui es tu ?? Pour qui te prend tu? Eux ils occupent l’espace médiatique …pas ta maison,ton terrain ou ton appartement !!

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mat le 17/06/2026 à 10:36

Merci à LyonMag de ne plus relayer ces informations inutiles de LFI. Vous leur faites une pub indécente. Ces informations sont inutiles, leur stratégie est d'occuper l'espace médiatique avec du bruit et du chaos. Merci de relayer les infos utiles. On s'en fout de ce qu'ils pensent.

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grandest le 17/06/2026 à 10:22

Quelle honte que la capitale de la résistance soit le théâtre de l'émergence de ce nouvel antisémitisme feuille de route de l'extreme gauche nostalgique du pire des années 30!!!
Le fascisme déclaré et revendiqué par ces gens là nous rappelle qu'il est toujours le produit d'une gauche qui se renie chaque jour un peu plus.Courage aux lyonnais pour chasser ces démons nuisibles qui n'ont rien à faire chez nous!
Bravo à Doucet et sa clique pour avoir accepté l'inacceptable!!!

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phil 6 le 17/06/2026 à 10:18

quand LFI va arrêter son jumelage avec la jeune garde qui a lynché Quentin. quand LFI va arrêter son jumelage avec Arnault qui a créé cette milice d extrême gauche ultra violente

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1789 le 17/06/2026 à 09:56

Début du nouveau mandat, pour appliquer le programme et finir le travail .

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Rlb le 17/06/2026 à 09:56
pie69 a écrit le 17/06/2026 à 09h16

tout à fait d’accord !!!

Mais on pactise avec la gangrène pour avoir une place et des indemnités.

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La force trankil le 17/06/2026 à 09:42

Mais il se passe quoi à Gaza ? C’est fin depuis 6 mois. Faut qu’ils trouvent un autre prétexte.

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pie69 le 17/06/2026 à 09:16
Danielus6 a écrit le 17/06/2026 à 08h58

L .F.I devrait être interdit en France, on serait moins emme....

tout à fait d’accord !!!

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Rob le 17/06/2026 à 09:04

Il est encore capable d'accepter lescrolo, se rabaisser il sait faire que ça.

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Danielus6 le 17/06/2026 à 08:58

L .F.I devrait être interdit en France, on serait moins emme....

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Watt le 17/06/2026 à 08:50

S'il accepte on aura la confirmation que lors des élections il s'agissait d'autre chose qu'une simple "fusion technique".

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Emmanuel Mac Rond le 17/06/2026 à 08:38

LFI demandera t'il un jumelage avec Pyongyang ou Cuba en échange ?

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Free Lyon le 17/06/2026 à 08:27

Et c'est pour quand une enquète judiciare sur le cout du mémorial de la place carnot 600 KE pour 3 bouts d'aciers !!!! soit disant la justice devait controler !!!

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mais c'est ça le 17/06/2026 à 08:26

Allez y donc tous à Gaza et foutez nous la paix !

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Catalan le 17/06/2026 à 08:25

chaque fois qu il faut mettre le bordel,il y a LFI

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mdr 69 le 17/06/2026 à 08:25

Il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Et il va le payer cher...

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LFI veut le chaos dans notre pays le 17/06/2026 à 08:23

Le LFI veut jumeler notre ville avec des villes palestiniennes!

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