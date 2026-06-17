Lyon : les élus LFI demandent à Grégory Doucet de rompre le jumelage avec une ville israélienne

Le sujet s’invite de nouveau dans le débat politique lyonnais. Dans une lettre ouverte adressée au maire de Lyon, les élus de La France insoumise demandent à Grégory Doucet de faire voter, lors du conseil municipal du jeudi 25 juin, la rupture du jumelage entre Lyon et la ville israélienne de Beer-Sheva.
Les élus insoumis justifient leur demande par la situation au Proche-Orient et les accusations visant le gouvernement israélien depuis le début de la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Ils s’appuient notamment sur plusieurs rapports d’ONG et sur les procédures engagées devant les juridictions internationales.
Dans leur courrier, les élus réunis autour de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi estiment que Lyon ne peut maintenir ce partenariat institutionnel dans le contexte actuel.
La Ville de Lyon a cependant toujours refusé de suspendre ce jumelage. Mais elle poursuit parallèlement le développement de ses relations avec la ville palestinienne de Jéricho, en Cisjordanie. La municipalité avait annoncé l’an dernier vouloir renforcer cette coopération avec l’objectif d’aboutir à un jumelage officiel.
LFI va-t-elle attaquer Grégory Doucet jeudi, alors que tous les regards seront plutôt tournés vers la désunion de l'opposition suite à l'affaire Abreu ?
LFI ne condamne pas ni même évoque pas les exactions et autres exécutions sommaires du Hamas contre les palestiniens qui osent s'opposer à ces terroristes islamistes ? Comme c'est étonnant venant de ces militants LFI.............Signaler Répondre
LFI s taison, Israel boycott!..,.Signaler Répondre
Quand on voit que toute la gauche a voté contre la loi Philippine pour plaire à LFI, Doucet qui s’est allié avec le diable,va certainement accepter...Signaler Répondre
pourquoi LFI ne demande pas l'arrêt du jumelage avec Minsk capitale de la Biélorussie dont le sanguinaire président Loukachenko est l'allié du dictateur Poutinf ?Signaler Répondre
Les yennes de LFI sont aux aguets !Signaler Répondre
ARTE le mardi 26.05 20h55, Rideau de Fer, l'occupation sovietiques. Ces témoignages historiques viennent rééqulibrer les pléthoriques documentaires sur la nazisme. Faut-il rappeler qu'il a fallu quelques 50 ans pour que les partis de gauche, notamment en France dénoncent mollement le stalinisme et ses goulags. Idem pour le maoïsme et ses camps de réeducation ! Combien de temps leur faudra-t-il pour se détacher de la mouvance actuelle antisémite qui n'a rien à envier au racisme des années 30 y compris les "grandes écoles" comme Sciences Po et autres syndicats et partis médiatico-politiques d'extrème gauche. résiduel parait-il !Signaler Répondre
lorsque TRUMP dit —« Si ce n’était grâce à moi, Israël n’existerait même plus .Israël aurait été rayé de la surface de la terre, cent pour cent et chaque personne intelligente en Israël le sait. »Signaler Répondre
Tout est bon pour LFI. Préparer la guerre civile.Signaler Répondre
Les Français ont la mémoire courte. Rendre hommage à des résistants c est bien pour la vitrine, mais oublier pourquoi c est pire. Issue d une famille de résistants tout ce qui se passe depuis plusieurs mois est à vomir. Relisez vos livres d Histoire et mettez le présent dans le passé .
Vous avez dit LFI...ah oui ces révolutionnaires anarchistes,un peu malade de la cervelle, qui révent d'une France africanisée...On a déja commencé par le foot du reste......Signaler Répondre
LFI poursuit sa technique de racolage des voies islamiques. C'est à vomir.Signaler Répondre
La nouvheil France by LFI.Signaler Répondre
bravo LFI le monde entier c’est réveillé Espagne Italie usa Angleterre Maroc un rejet total nous sommes en 2026 le monde entier a accès à l’information nous sommes plus en 1948 même trump hier au G7 été clairSignaler Répondre
Et quand est ce que nos tetes de gondole vont demander a Gabriel Amard d'intervenir aupres de la Mairie de Villeurbanne pour cesser le jumelage Villeurbanne /Bat Yam (Israel)?Signaler Répondre
Une belle bande de nazes...
Mais qui es tu ?? Pour qui te prend tu? Eux ils occupent l’espace médiatique …pas ta maison,ton terrain ou ton appartement !!Signaler Répondre
Merci à LyonMag de ne plus relayer ces informations inutiles de LFI. Vous leur faites une pub indécente. Ces informations sont inutiles, leur stratégie est d'occuper l'espace médiatique avec du bruit et du chaos. Merci de relayer les infos utiles. On s'en fout de ce qu'ils pensent.Signaler Répondre
Quelle honte que la capitale de la résistance soit le théâtre de l'émergence de ce nouvel antisémitisme feuille de route de l'extreme gauche nostalgique du pire des années 30!!!Signaler Répondre
Le fascisme déclaré et revendiqué par ces gens là nous rappelle qu'il est toujours le produit d'une gauche qui se renie chaque jour un peu plus.Courage aux lyonnais pour chasser ces démons nuisibles qui n'ont rien à faire chez nous!
Bravo à Doucet et sa clique pour avoir accepté l'inacceptable!!!
quand LFI va arrêter son jumelage avec la jeune garde qui a lynché Quentin. quand LFI va arrêter son jumelage avec Arnault qui a créé cette milice d extrême gauche ultra violenteSignaler Répondre
Début du nouveau mandat, pour appliquer le programme et finir le travail .Signaler Répondre
Mais on pactise avec la gangrène pour avoir une place et des indemnités.Signaler Répondre
Mais il se passe quoi à Gaza ? C’est fin depuis 6 mois. Faut qu’ils trouvent un autre prétexte.Signaler Répondre
tout à fait d’accord !!!Signaler Répondre
Il est encore capable d'accepter lescrolo, se rabaisser il sait faire que ça.Signaler Répondre
L .F.I devrait être interdit en France, on serait moins emme....Signaler Répondre
S'il accepte on aura la confirmation que lors des élections il s'agissait d'autre chose qu'une simple "fusion technique".Signaler Répondre
LFI demandera t'il un jumelage avec Pyongyang ou Cuba en échange ?Signaler Répondre
Et c'est pour quand une enquète judiciare sur le cout du mémorial de la place carnot 600 KE pour 3 bouts d'aciers !!!! soit disant la justice devait controler !!!Signaler Répondre
Allez y donc tous à Gaza et foutez nous la paix !Signaler Répondre
chaque fois qu il faut mettre le bordel,il y a LFISignaler Répondre
Il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Et il va le payer cher...Signaler Répondre
Le LFI veut jumeler notre ville avec des villes palestiniennes!Signaler Répondre