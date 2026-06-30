"Le choix de Lyon est celui de la raison" : Grégory Doucet ravi que la Halle Tony-Garnier accueille les JO 2030

La Ville de Lyon se prépare à vivre au rythme des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.

La mairie écologiste se félicite de la décision du Comité d’organisation de confier à la capitale des Gaules l’accueil de certaines épreuves du pôle glace. Une décision présentée comme une reconnaissance de la capacité lyonnaise à organiser des événements internationaux en s’appuyant sur des infrastructures existantes.

La principale annonce concerne la Halle Tony Garnier, qui accueillera les épreuves de glace des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, avec la LDLC Arena de Décines et Eurexpo à Chassieu.

La municipalité met en avant le caractère emblématique de cet équipement centenaire conçu par l’architecte Tony Garnier, sa capacité d’accueil et son implantation au cœur de la ville dans le 7e arrondissement.

Pour la Ville, ce choix permettra également de faire rayonner le patrimoine lyonnais auprès de millions de spectateurs à travers le monde.

Les patinoires Charlemagne et Baraban mobilisées

L’organisation du pôle glace s’appuiera également sur deux équipements municipaux. Les patinoires Patinoire Charlemagne et Patinoire Baraban seront utilisées comme sites officiels d’entraînement pour les délégations olympiques et paralympiques.

Selon la municipalité, cette complémentarité entre lieu de compétition et infrastructures d’entraînement démontre la qualité du maillage sportif lyonnais et sa capacité à répondre aux exigences d’un événement mondial.

La Ville de Lyon estime que l’accueil du pôle glace représente une opportunité pour renforcer durablement les équipements sportifs locaux et favoriser le développement des sports de glace sur le territoire. Les aménagements réalisés pour les Jeux devront, selon la municipalité, bénéficier à long terme aux clubs, associations et pratiquants lyonnais.

Dans le communiqué, le maire de Lyon Grégory Doucet se réjouit de voir retenue sa proposition de faire de la Halle Tony Garnier un site olympique. "Nous ferons de ces olympiades une fête. Le choix de Lyon est celui de la raison. Utiliser l’existant, c’est la garantie d’une bonne gestion financière avec des économies importantes. C’est aussi l’assurance d’une organisation qui pense à son impact sur la planète", déclare l’édile.