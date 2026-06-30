"Le choix de Lyon est celui de la raison" : Grégory Doucet ravi que la Halle Tony-Garnier accueille les JO 2030

La Ville de Lyon se prépare à vivre au rythme des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.
La mairie écologiste se félicite de la décision du Comité d’organisation de confier à la capitale des Gaules l’accueil de certaines épreuves du pôle glace. Une décision présentée comme une reconnaissance de la capacité lyonnaise à organiser des événements internationaux en s’appuyant sur des infrastructures existantes.
La principale annonce concerne la Halle Tony Garnier, qui accueillera les épreuves de glace des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, avec la LDLC Arena de Décines et Eurexpo à Chassieu.
La municipalité met en avant le caractère emblématique de cet équipement centenaire conçu par l’architecte Tony Garnier, sa capacité d’accueil et son implantation au cœur de la ville dans le 7e arrondissement.
Pour la Ville, ce choix permettra également de faire rayonner le patrimoine lyonnais auprès de millions de spectateurs à travers le monde.
Les patinoires Charlemagne et Baraban mobilisées
L’organisation du pôle glace s’appuiera également sur deux équipements municipaux. Les patinoires Patinoire Charlemagne et Patinoire Baraban seront utilisées comme sites officiels d’entraînement pour les délégations olympiques et paralympiques.
Selon la municipalité, cette complémentarité entre lieu de compétition et infrastructures d’entraînement démontre la qualité du maillage sportif lyonnais et sa capacité à répondre aux exigences d’un événement mondial.
La Ville de Lyon estime que l’accueil du pôle glace représente une opportunité pour renforcer durablement les équipements sportifs locaux et favoriser le développement des sports de glace sur le territoire. Les aménagements réalisés pour les Jeux devront, selon la municipalité, bénéficier à long terme aux clubs, associations et pratiquants lyonnais.
Dans le communiqué, le maire de Lyon Grégory Doucet se réjouit de voir retenue sa proposition de faire de la Halle Tony Garnier un site olympique. "Nous ferons de ces olympiades une fête. Le choix de Lyon est celui de la raison. Utiliser l’existant, c’est la garantie d’une bonne gestion financière avec des économies importantes. C’est aussi l’assurance d’une organisation qui pense à son impact sur la planète", déclare l’édile.
Depuis il a perdu son binôme métropolitain. Mais il faudra le supporter encore 5 ans 1/2 !Signaler Répondre
Et bientôt le du Tour du France !Signaler Répondre
il s est trouvé aussi une opportunite fantastique pour poser enfin ,et quitter sa boite à pansements pour mediocres ...soigner encore à son age les scrophuleux-marmiteux -calamiteux -amochés de tous les conflits passes et futurs ,çà use et çà devait finir par le gonfler..c est un tonneau des danaides avec des moyens qui rapetissent ...il s est ainsi vu un avenir potentiellement plus prestigieux,honorifique et flamboyant dans la politique,comme tout bon idealiste devenu cynique et arriviste avec le temps qui passeSignaler Répondre
Tête à claquesSignaler Répondre
Contre le Tour de France mais pour les JO d'hiver. Effectivement, les patinoires, c'est plus écologique que les vélos ! Pour la vente du Musée Guimet (bloqué à l'abandon par rivalité politicienne contre l'ancienne adjointe à la culture) en pièces détachées à différents fonds privés mais fait l'éloge patrimonial de la Halle Tony Garnier 🤡Signaler Répondre
Quelle vision, et quelle sincérité... Un grand homme, notre maire !
le mec qui ne voulais ni du Tour de France ni de JO à Lyon à cause la pollution… il fait un vrai bras d honneur aux vrais écologistes qui ont crus au parisien politicard bobo pseudo écolo qui n a qu un seul objectif s en mettre plein les poches avec sa bande sur le dos des lyonnais avec eux mieux vaut etre grand lyonnais… tant pis pour ceux qui se sont fait avoir et qui payent un maxSignaler Répondre
mais où est parti Aulas ou plus tôt Fantomas que fait se retraité de politique ça date de péremption été très courte on dirait un adolescent qui partie voir une femme de joie mais son plaisir n’a durée qu’une minuteSignaler Répondre
Combien ça coûte en argent public et combien cela rapporte en impôts et taxes diverses. Là encore les politiques sont incapables de rendre compte aux contribuables, par les temps qui courent, c;'est là, la vrai question qui doit orientée les choix. Langue de bois toujours " le rayonnement" c'est l'argumentation essentielle,Signaler Répondre
Au moins une bonne nouvelle. Avec ça on va avoir droit à un grand ménage : Rom, dealers, petites frappes,….. Dans ce nouveau Chicago, il nous faut des JO tous les ans 🤣Signaler Répondre
Et interdiction des trottinettes pour éviter leur utilisation pars des cows boys, expulsion des parcs et lieux publics de tous les clandestins, fin des subventions aux associations pour parler aux arbres ou aux groupes gauchistes. ....Signaler Répondre
Une vraie mutation.. .,tout plutôt que de devoir travailler.
Ne pas oublier que le côté gauche ,..c est celui du portefeuille.....
Sans la LDLC Arena pour apporter du poids sur la balance pour le choix du pôle glace, les responsables des JO n'auraient pas choisi Lyon, donc les déclarations de Doucet qui fait des efforts pour le moins possible citer la LDLC Arena : c'est risible. Comme de ne pas citer le Groupama Stadium pour la cérémonie d'ouverture et même de contrer avec son projet alternatif style kermesse qui est aussi un pied de nez...Signaler Répondre
Pas autant que celui du RN qui voulait sortir de l'euro et qui aujourd'hui veut y rester. Ou comme la position de Marine sur les retraites qui est différentes de celle de Jordan. Ou comme celle du refus de laisser l'Europe gérer les OQTF et qui aujourd'hui trouve ça génial.Signaler Répondre
çà n engage que toiSignaler Répondre
macchiavel..Signaler Répondre
Il afait le maubais chois en fusinnant avec LFI. Va ramer 6 ans le khmer !Signaler Répondre
Quelle bande de girouettes... En 2024 il était hors de question d'avoir la flamme olympique à Lyon pour tout ce que les JO représentaient en matière d'écologie ! Aujourd'hui c'est avec enthousiasme qu'ils sont prêts à accueillir le JO de 2030.Signaler Répondre
On parie qu'en 2028 il voudra le Tour de France à Lyon également ?!?
c est le souci de sa survie politique:il a compris qu il fallait ,comme les skieurs de descente ,s appliquer à franchir des portieres ,meme en les faisant plierSignaler Répondre
Ce Maire est très bien.Il aime lyonSignaler Répondre
J'attends avec impatience qu'ayant pris conscience du reel besoin de ce tunnel , le maire de Lyon se mette à claironner sur le fait que le percement était le choix de la raison.Signaler Répondre
Dans toute sa vie profecssionnelle il n'est pas connu pour savoir prendre des décisons mais c'est bien de savoir reconnaitre ses erreurs et de revenir dans le droit chemin.
A ce rythme dans 5 ans il appellera à voter JORDAN..............
Les ecolos pour la dégradation des AlpesSignaler Répondre
Les ecolos pour le capitalisme des Jo
Aucune cohérence !
Cela va permettre de créer un micro-climat de refroidissement climatique autour de la patinoire !Signaler Répondre
Dans une optique de développement durable , la glace sera produite à l'aide d'un groupe de froid décarbonné branché sur la nappe fluviatile...comme celle de la part-dieu (pour les détails techniques voir R Blachier)
Exact 🤣🤣🤣l argent, donc le pouvoir est a la métropole .. Des convictions du côté du portefeuille comme tout bobo gauchiste....Signaler Répondre
Je rêve d un grand ménage a la salvadorienne ou argentine......l Amérique du sud si chère dans le coeur des gauchiasses🤪🤪
En fait il n'a pas le choix .Signaler Répondre
pour lui qu un marchepied pour mieux convoiter de hautes fonctions politiques à paris...j imagine avec jubilation le desarroi et de depit de ses electeurs ...Signaler Répondre
Quand on sait que les Écolos sont viscéralement contre les jeux olympiques d’hiver….. il va bientôt se faire virer du partiSignaler Répondre
Vu le réchauffement et le fait qu'on va perdre nos glaciers, ce qui veut dire que ce sont les derniers JO d'hiver qu'on aura à l'avenir, je suis étonné que le maire ne s'amuse jamais à le rappeler... cela dit il parle pas non plus du tapage nocturne de la halle, donc...Signaler Répondre
Pareil, je ne comprends pas qu'il cautionne en tant que pastèque.Signaler Répondre
Enfin si la gloire et le pouvoir ça la fait baver, comme ses congénères pour la présidentielle ;-)
Faire des patinoires en plein Lyon est devenu écolos selon les écologistes...Signaler Répondre
Suppression de la ZFE et de la ZTL sont aussi au programme !Signaler Répondre
Si y'avait pas eu de retournement de vestes, les ambitions auraient pu être bien plus élevées, comme la restauration de la patinoire Charlemagne...Signaler Répondre
Il m'est incompréhensible le rythme de changement de champ de certains politiciens... du coup les JO sont devenus écolo....Signaler Répondre
Le retournement de veste de Doucet depuis les élections est absolument extraordinaire.Signaler Répondre