JO d’hiver 2030 : Lyon confirmée pour les épreuves de glace, la carte des sites soumise au CIO lundi

Une étape importante se profile pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.

Réuni ce vendredi, le bureau exécutif du Comité d’organisation a validé la proposition de répartition des sites de compétition qui sera soumise à l’approbation du Comité international olympique (CIO) lors de sa commission exécutive du lundi 22 juin.

Dans cette configuration, la Métropole de Lyon est désignée pour accueillir le pôle glace en remplacement de Nice, confirmant ainsi le rôle central de l’agglomération dans l’organisation des Jeux.

La proposition prévoit également un pôle Haute-Savoie composé de La Clusaz et du Le Grand-Bornand, un pôle Savoie réunissant La Plagne, Courchevel et Val d’Isère et un pôle Briançonnais associant Montgenèvre et La Salle-les-Alpes.

Le comité d’organisation confirme également que les épreuves de patinage de vitesse longue piste seraient organisées à Thialf, aux Pays-Bas.

Cette option reste toutefois conditionnée à une validation formelle des collectivités et partenaires concernés, y compris à l’étranger.

Des arbitrages sportifs encore à finaliser

Le COJOP précise que des discussions techniques restent en cours avec les fédérations internationales afin de déterminer précisément la répartition des disciplines entre les différents sites. La validation du CIO ne portera donc pas encore sur le détail définitif de chaque épreuve.

Concernant les Jeux paralympiques, le schéma retenu repose sur trois pôles : Courchevel, La Clusaz et la Métropole de Lyon.

Cette organisation devra encore être approuvée par le Comité exécutif du Comité paralympique international.

Dans son communiqué, le COJOP a tenu à saluer la candidature de Méribel, finalement non retenue dans le scénario présenté. L’organisation assure vouloir poursuivre les échanges avec la station savoyarde afin d’identifier d’autres formes de participation à la dynamique des Jeux.

Si elle reçoit l’aval du CIO lundi, cette carte des sites sera ensuite soumise au vote de l’assemblée générale du COJOP le 29 juin prochain, une nouvelle étape clé dans la préparation des Jeux d’hiver de 2030.