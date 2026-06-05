JO 2030 : le COJOP confirme le choix de la métropole de Lyon, "moins coûteux" que Nice

Le scénario lyonnais se précise pour les épreuves de glace des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030.

Réuni ce jeudi 4 juin, le bureau exécutif d’Alpes 2030 a confirmé la poursuite des travaux autour d’une relocalisation du pôle glace dans la métropole de Lyon, comme cela avait été annoncé une semaine plus tôt après le retrait du projet niçois.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le bureau exécutif indique avoir donné mandat au COJOP Alpes 2030 afin de poursuivre les négociations et études techniques avec les différents sites lyonnais concernés, pour arrêter les conditions d’accueil des compétitions.

Si les équipements potentiellement mobilisés ne sont pas explicitement cités, la réflexion porte notamment sur la capacité d’accueil des infrastructures et leur adaptation aux standards olympiques.

En parallèle, le bureau exécutif précise vouloir "conforter le pôle briançonnais" au sein du projet olympique, signe que les discussions sur la répartition territoriale des épreuves restent ouvertes.

Une carte des sites attendue le 19 juin

Le calendrier s’accélère désormais. L’objectif affiché est de présenter une carte des sites "complète et stabilisée" lors du bureau exécutif du 19 juin, avant une validation attendue le 22 juin auprès de la commission exécutive du CIO, puis le 29 juin devant le conseil d’administration d’Alpes 2030.

Cette séquence doit permettre de verrouiller définitivement l’organisation territoriale des Jeux.

Au-delà des considérations sportives, le choix lyonnais semble aussi guidé par des impératifs budgétaires.

Selon le COJOP, le repositionnement du pôle glace vers Lyon représenterait une solution "moins coûteuse" que Nice, permettant de maintenir une trajectoire financière maîtrisée tout en préservant l’équilibre global du projet olympique.

Une manière de répondre aussi aux critiques récurrentes sur les coûts d’organisation des grands événements sportifs.