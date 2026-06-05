JO 2030 : le COJOP confirme le choix de la métropole de Lyon, "moins coûteux" que Nice

Le scénario lyonnais se précise pour les épreuves de glace des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030.
Réuni ce jeudi 4 juin, le bureau exécutif d’Alpes 2030 a confirmé la poursuite des travaux autour d’une relocalisation du pôle glace dans la métropole de Lyon, comme cela avait été annoncé une semaine plus tôt après le retrait du projet niçois.
Dans un communiqué publié ce vendredi, le bureau exécutif indique avoir donné mandat au COJOP Alpes 2030 afin de poursuivre les négociations et études techniques avec les différents sites lyonnais concernés, pour arrêter les conditions d’accueil des compétitions.
Si les équipements potentiellement mobilisés ne sont pas explicitement cités, la réflexion porte notamment sur la capacité d’accueil des infrastructures et leur adaptation aux standards olympiques.
En parallèle, le bureau exécutif précise vouloir "conforter le pôle briançonnais" au sein du projet olympique, signe que les discussions sur la répartition territoriale des épreuves restent ouvertes.
Une carte des sites attendue le 19 juin
Le calendrier s’accélère désormais. L’objectif affiché est de présenter une carte des sites "complète et stabilisée" lors du bureau exécutif du 19 juin, avant une validation attendue le 22 juin auprès de la commission exécutive du CIO, puis le 29 juin devant le conseil d’administration d’Alpes 2030.
Cette séquence doit permettre de verrouiller définitivement l’organisation territoriale des Jeux.
Au-delà des considérations sportives, le choix lyonnais semble aussi guidé par des impératifs budgétaires.
Selon le COJOP, le repositionnement du pôle glace vers Lyon représenterait une solution "moins coûteuse" que Nice, permettant de maintenir une trajectoire financière maîtrisée tout en préservant l’équilibre global du projet olympique.
Une manière de répondre aussi aux critiques récurrentes sur les coûts d’organisation des grands événements sportifs.
Ben ce que vous êtes en train de faire...Signaler Répondre
Parler de psy?...Signaler Répondre
De la part du mec qui poste maladivement sur tout et sur rien, qui critique tout, tout le monde, tout le temps, tout ça sans jamais proposer quoi que ce soit, faut oser. Outre bien entendu son obsession du bojolpif dont il fait une grosse conso, illustrée par ses commentaires. frénétiques.
Au contraire, les niçois vont faire des économies, c'est les lyonnais qui vont casquer à leur place.Signaler Répondre
Sans parler du fait que Nice sera plus écolo que Lyon au final, pas de JO = moins de pollution.
que c'est un spot de vtt depuis quelques annéesSignaler Répondre
"moins coûteux" pour le Cojop, en bon français ça veut dire que ce sont les contribuables lyonnais qui vont payer. Où l'organisation de ces JO et encore moins des JOP était prévue dans les programmes des candidats ?Signaler Répondre
Je refuse de payer pour ces événements qui n'existent que pour enrichir kes organisateurs. Éxigeons un référendum
Bof que ma ville soit associée à un événement friqué et anti-écologique ne me réjouit pas spécialement...Signaler Répondre
Bientôt le retour du Tour de France. N'arrête pas de manger son chapeau le Khmer à 50%. Va ramer 6 ans !Signaler Répondre
Les JO d'hiver ou d'été, comment peut on considérer ça comme une opportunité pour qui que ce soit, à part bien sûr pour le COJOP qui se graisse généreusement au passage ?Signaler Répondre
Ras le bol de payer pour toutes ces conneries qui ne profitent qu'à une minorité de nantis.
Au contraire, Ciotti applique ce que les électeurs niçois souhaitaient. Pour Lyon JO d'Hiver 2030. Si Doucet, Sarselli, Pannekoucke s'y prennent bien, ce pourrait être d'excellents JO d'hiver et une pub énorme pour la ville, la métropole, la région. Il existe le public, les salles, les arènes, les hôtels, les infrastructures aériennes, autoroutières, ferroviaires, un vrai tremplin national et international, tout en contenant les budgets. N'en déplaise aux décroissants et autres pisse-vinaigres, afin de redorer les avatars des élus actuels.Signaler Répondre
JO d'Hiver 2030. Si Doucet, Sarselli, Pannekoucke s'y prennent bien, ce pourrait être d'excellents JO d'hiver et une pub énorme pour la ville, la métropole, la région. Il existe le public, les salles, les arènes, les hôtels, les infrastructures aériennes, autoroutières, ferroviaires, un vrai tremplin national et international, tout en contenant les budgets. N'en déplaise aux décroissants et autres pisse-vinaigres, afin de redorer les avatars des élus actuels........Signaler Répondre
J'ai adoré les 3 pas sur patins à glace de Doucet dans une vidéo promo...Signaler Répondre
B. Bernard par contre doit avoir pris un abonnement chez un psy ;-)
Finalement ce n'est pas l'extrême droite et Ciotti, les représentants de la décroissance ?Signaler Répondre
Une épreuve non car il n'est pas possible de maintenir le site avec une qualité "compétition" mais des démonstrations... pourquoi pas ! Franchement ca doit pouvoir faire des images magnifiques !Signaler Répondre
Les épreuves de biathlon pourrons se faire dans le 8eme ou le 7eme, au choixSignaler Répondre
Mais c'est merveilleux! Depuis que les JO d'hiver vont se faire à Lyon, ils sont devenu hyper écolos et vertueux (alors qu'avant c'était soit-disant une catastrophe écologique) et en plus maintenant ils sont moins coûteux, le PIB de la France commence déjà à se redresser!Signaler Répondre
Il a tout perdu le gars de la Marine! Et Nice aussi !!! Merci CiottiSignaler Répondre
Ils ont prévu les gilets pare-balles pour les visiteurs?Signaler Répondre
des brosses retournees!!çà marche mais faut pas tomber ,sinon on se retrouve plumé façon loilpéSignaler Répondre
Et pourquoi pas les épreuves de ski sur la piste de la Sarra ?Signaler Répondre