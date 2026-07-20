Il attaque une épicerie à la masse en pleine nuit à Lyon, la police l'interpelle sur place

Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet, un cambriolage a tourné court dans le quartier de Ménival à Lyon 5e. Vers 2h du matin, un homme s'approche de l'entrée de l'épicerie Fresh Market. Les images de vidéosurveillance, diffusées par les gérants du commerce, le montrent en possession d'une masse avant de s'acharner sur la porte d'entrée jusqu'à parvenir à pénétrer dans le magasin.

À peine les premiers coups portés, l'alarme retentit. Pourtant, l'individu ne semble pas se presser. Il traverse le commerce, rejoint les caisses et tente d'en forcer les tiroirs. Devant la résistance de ces derniers, il finit par les arracher dans l'espoir de repartir avec leur contenu.

Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, un système de sécurité remplit soudainement le magasin d'une épaisse fumée, réduisant fortement la visibilité.

Interpellé dès sa sortie du magasin

Au moment où il sort de l'épicerie, un équipage de police intervient et procède immédiatement à son interpellation.

Contactés par notre rédaction, les services de police confirment l'arrestation d'un homme dans à 2h10, "s’affairant avec une masse sur la vitrine d'une épicerie dans le 5eme arrondissement pour commettre un cambriolage."

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances des faits.

Amusés par l'issue de cette tentative de cambriolage, les gérants de l'épicerie Fresh Market ont accompagné la diffusion des vidéos d'un commentaire sans équivoque : "Allez, hop en garde à vue."