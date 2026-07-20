Il attaque une épicerie à la masse en pleine nuit à Lyon, la police l'interpelle sur place

Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet, un cambriolage a tourné court dans le quartier de Ménival à Lyon 5e. Vers 2h du matin, un homme s'approche de l'entrée de l'épicerie Fresh Market. Les images de vidéosurveillance, diffusées par les gérants du commerce, le montrent en possession d'une masse avant de s'acharner sur la porte d'entrée jusqu'à parvenir à pénétrer dans le magasin.
À peine les premiers coups portés, l'alarme retentit. Pourtant, l'individu ne semble pas se presser. Il traverse le commerce, rejoint les caisses et tente d'en forcer les tiroirs. Devant la résistance de ces derniers, il finit par les arracher dans l'espoir de repartir avec leur contenu.
Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, un système de sécurité remplit soudainement le magasin d'une épaisse fumée, réduisant fortement la visibilité.
Interpellé dès sa sortie du magasin
Au moment où il sort de l'épicerie, un équipage de police intervient et procède immédiatement à son interpellation.
Contactés par notre rédaction, les services de police confirment l'arrestation d'un homme dans à 2h10, "s’affairant avec une masse sur la vitrine d'une épicerie dans le 5eme arrondissement pour commettre un cambriolage."
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances des faits.
Amusés par l'issue de cette tentative de cambriolage, les gérants de l'épicerie Fresh Market ont accompagné la diffusion des vidéos d'un commentaire sans équivoque : "Allez, hop en garde à vue."
celui qui le touche va en prison ! effectivement il ne risque rien, et recevra même des jours d'ITT en cas de blessure.Signaler Répondre
"Que vous regardiez les favelas au Bresil ou les bidonvilles en Afrique noire, on retrouve exactement la même violence.Signaler Répondre
Les principales victimes sont toujours le "petit peuple" car dans es pays vous avez aussi des partis de gauche dégueulasse comme les notres qui sont comme les notre dans des beaux quartiers privilégiés à faire du fric avec l'argent public.
Qu'on vienne pas dire qu'un Lula n'est pas un corrompu mais voilà il est aidé par une masse impressionnante de lobbies qui trouvent leurs intérêts."
Parce que Bolsonaro, c'était tellement mieux, n'est-ce pas ?!.. Allez donc tenter de vivre dans une de ces dictatures d'Afrique, ou d'Amérique du Sud et revenez nous donner vos impressions... Si vous avez survécu !
Peut-être que ce jeune homme avait besoin d'une plaquette de beurre afin de préparer le petit déjeuner de sa maman, pour lui faire la surprise à son reveil.Signaler Répondre
Article du Monde qui précise que le Sénégal est donc devenue la plaque tournante du trafic de cocaïne et d'exportation en Europe.Signaler Répondre
Je redis bien le Sénégal ... vous voyez ce pays pris en main par un parti proche des Islamistes et qui était un exemple à suivre pour nos LFI nationaux (bien que ce gouvernement sénéglais soit totalement homophobes via plusieurs lois passées).
Ne pas oublier aussi qui détient le monopole sur ce crack ... on retrouve souvent une certaine communauté.
En réalité on n'a pas que le "parti des Racailles" en France, mais on a bien à travers le monde une ligue des Racailles. On l'avait vu en Amérique du Sud en particulier au Vénézuela ou dans le palais présidentiel on avait mélangé: extrême gauche / Islamistes iraniens / Russe et Chinois / Narco ... un peu le "Sud Global" qu'on voit en domination à l'ONU.
Drogué n'excuse en rien son acte.Signaler Répondre
Le fait est que sur le plan judiciaire, si vous êtes une chance pour la France, le fait de braquer une épicerie sans faire de dommages corporels ne vous fait pas courir beaucoup de risques devant une juridiction française ... Je ne peux hélas que le constater...
C’est juste une petite bêtise. Qui n’a pas tenté de commettre un vol par effraction, hein ? Alors, arrêtez de contrarier nos fils et nos frères ! Ils sont gentils comme tout.Signaler Répondre
Juste un Jérôme Kerviel des cités...la marge et le profit sans la sueur, kool détendu sur sa chaise avec son cerveau de surdilpome schizophrène...la farce ne va pas durer longtemps malheureusement, lui par contre il va manger; la justice du pauvre encore et toujours....Pauvre France, pays de malades en tous genres...les diplômes et la sciences ont surpasser le bon dieu éternel au détriment du profit et du vol...Bienvenus dans le monde de Lucifer.Signaler Répondre
N'insultez pas les pauvres avec le lien ou l'essentialisation que vous faites, vous faites ce lien pour éviter de mettre en avant la mentalité, les "valeurs" et l'état d'esprit de ces délinquants, nuisibles et autres racailles ?Signaler Répondre
Que vous regardiez les favelas au Bresil ou les bidonvilles en Afrique noire, on retrouve exactement la même violence.Signaler Répondre
Les principales victimes sont toujours le "petit peuple" car dans es pays vous avez aussi des partis de gauche dégueulasse comme les notres qui sont comme les notre dans des beaux quartiers privilégiés à faire du fric avec l'argent public.
Qu'on vienne pas dire qu'un Lula n'est pas un corrompu mais voilà il est aidé par une masse impressionnante de lobbies qui trouvent leurs intérêts.
Toujours pareil les pays socialisants c'est les peuples qui souffrent. Si c'est pas comique pour des régimes qui disent être là pour le peuple.
Mais bon on sait maintenant que le Socialisme est très souvent l'ennemi du peuple et l'ami des privilèges (via la main mise des oligarchies de dignitaires des régimes)... apparemment cela marche toujours vu la masse impressionnante d'abrutis qui soutiennent ses politiques corrompus.
Georges Brassens et sa fameuse chanson :Signaler Répondre
Quand on est con , on est con !!
Ça prouve bien que les prestations sociales, et leur coût immense pour l'économie française et leur ponction sur les revenus des français fonctionnent parfaitement. Il faudrait encore augmenter les impôts sur les gens qui bossent pour le refiler à tous ces parasites. C'est forcément ça la solution.Signaler Répondre
jusqu ' à la garde . La drogue des "élites " , me dit on , la cocaïne ou autres qui fait croire aux gens qu 'ils sont invincibles .Signaler Répondre
J'en ai vu un dans le métro , qui se faisait ratatiner , et qui conservait un visage béat et dominateur de "gagnant" , tel le trader moyen .
Pour les adeptes de la nouvelle France by LFI, cela leur fait mal au cœur que cette vidéo d'une interpellation d'un résistant par les forces fascistes.Signaler Répondre
Vous avez raison et on se demande d'ou venait encore cet abruti ?Signaler Répondre
Grâce aux pourritures qui détruisent la FranceSignaler Répondre
Pas de crainte à avoir, il va être relaxé au plus vite pour qu'il puisse recommencer impunément...Signaler Répondre
A deux doigts de découvrir que la précarisation et l'augmentation de la pauvreté correspond à une hausse des délits et crimes.Signaler Répondre
Il est de nouveau libre à cette heure et va recommencer...Signaler Répondre
Encore un à la ra-masse ;-)
La Nouvelle FranceSignaler Répondre
Regarder des reportages sur des pays du Tiers Monde (ou en voie de développement) et ne venez pas dire que la France ne se clochardise pas.
Mais on se clochardise sur tout et dans tous les domaines. Par contre dans les pays du Tiers Monde la population souvent à le droit à l'auto-défense... en France on aura la violence du Tiers Monde mais sans la possible de se défendre (et l'Etat ne le fera pas).
putain de ville !!!Signaler Répondre
hier en debut d apres midi ,un gonzesse-junkie-typhus ,completent loufe,cradingue et furieuse ,en bas de la montee de cusset à villeurbanne,au milieu du cours zola ,tentait de bloquer les bagnoles avec son corps (puissant!!) pour tenter d extorquer de force quelque menue monnaie au bourgeois automobiliste (ou au proletaire aussi)....on avait droit à des coups de tatane dans le chassis et des crachats quand on tentait de l eviter..elle sevissait toujours vers 19 heures ,cette fois à proximite de l eglise en beton cernee par un parcSignaler Répondre
Et ce type sera remis dehors en liberté dans quelques heures.... c'est ça la France de macron !!!!Signaler Répondre
Ces racailles sont soutenues et protégées par toute la gauche et les juges. A chaque fois ils sont remis en liberté et recommencent immédiatement...Signaler Répondre
"Pourtant, l'individu ne semble pas se presser"Signaler Répondre
C'est bien la preuve qu'ils savent qu'ils ne risquent rien...