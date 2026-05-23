Cambriolages en série dans ces communes près de Lyon : une alerte massive lancée contre trois femmes

Depuis plusieurs jours, l’inquiétude monte dans plusieurs communes du sud-ouest lyonnais. À Oullins-Pierre-Bénite, des habitants alertent sur la présence de trois femmes suspectées d’être impliquées dans plusieurs cambriolages ou tentatives de cambriolage.

Un vol par effraction serait notamment survenu jeudi 21 mai au sein de la résidence Les Ifs, rue Colonel-Sebbane, à Oullins-Pierre-Bénite. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès de riverains, la serrure d’un appartement aurait été forcée avant le vol de bijoux de valeur.

Mais ce sont surtout les nombreux récits similaires qui alimentent désormais la méfiance des habitants du secteur.

D’après plusieurs riverains, plusieurs femmes auraient été aperçues en train d’effectuer du repérage dans cette résidence peu avant les faits. Un autre habitant évoque également une tentative visant un appartement situé rue du Perron, toujours à Oullins-Pierre-Bénite.

Ce qui frappe, c’est qu'à chaque fois, la description des suspectes est identique. Les femmes seraient habillées de manière classique, parfois masquées, s’exprimeraient dans une langue étrangère et chercheraient parfois à entrer dans les logements lorsque les occupants ouvrent la porte.

Sur les réseaux sociaux, des photos de trois femmes supposément impliquées circulent massivement depuis plusieurs jours. Des clichés qui auraient notamment été captés par "une caméra de sonnette" installée chez un habitant.

"Je flippe"

Depuis, les signalements s’enchaînent dans plusieurs communes de l’agglomération lyonnaise, notamment à Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et La Mulatière.

Une habitante raconte une scène particulièrement inquiétante : "Oh mon dieu. J’habite à rue Perron, il y a une dame […] avec un masque, elle a sonné deux fois chez moi. La première fois le 20 mai vers 16h17 quand j’ai ouvert la porte, je comprenais pas ce qu’elle disait."

Elle poursuit : "La deuxième fois c’était hier (21 mai, ndlr) toujours à la même heure. J’ai ouvert encore mais j’ai regretté. Elle arrêtait pas de parler en espagnol ou italien, je comprenais rien. Elle avait un masque comme si elle voulait cacher son visage et elle a essayé de rentrer chez moi. Je lui ai dit de dégager et j’ai vite fermé la porte à clef. je vous mens pas que je flippe"

D’autres témoignages similaires affluent désormais en ligne.

« Cambriolage chez nous à Montmein le 02/05, plainte en cours au poste de police d’Oullins, exactement les mêmes conditions », affirme une autre habitante.

Une riveraine assure également : "Pierre-Bénite aussi elles ont cambriolé une voisine le soir, elles lui ont volé ses bijoux…" Une autre personne affirme : "Elles étaient aussi, à la Mulatière ce matin."

Même constat rue Paul-Vaillant-Couturier où un habitant alerte simplement : "Attention aussi."

À ce stade, impossible toutefois de confirmer officiellement si tous ces faits sont liés ni si les femmes aperçues sur les réseaux sociaux sont réellement impliquées dans les cambriolages signalés. Contactés, les services de police n’ont pour l’heure pas donné suite à nos sollicitations.

Reste désormais à savoir si l’enquête permettra de confirmer l’existence d’une même équipe derrière ces différents faits signalés dans le secteur.