Incendie dans un entrepôt à Rillieux-la-Pape : une quarantaine de pompiers mobilisés en pleine nuit

Une importante intervention des sapeurs-pompiers du Rhône s’est déroulée ce vendredi 22 mai en soirée à Rillieux-la-Pape. Un peu avant 22h, un incendie s’est déclaré dans un entrepôt situé au 656 avenue de l’Industrie, à quelques mètres de la gare de Sathonay-Camp.

Face à l’ampleur du sinistre, une quarantaine de pompiers ont été engagés sur place afin de contenir les flammes. Grâce à leur intervention, le feu a pu être maîtrisé avant toute propagation majeure aux bâtiments voisins.

Deux sociétés installées dans l’entrepôt ont néanmoins été impactées par l’incendie. À ce stade, l’étendue exacte des dégâts matériels n’a pas encore été précisée.

Aucune victime n’a été recensée. Les locaux étaient inoccupés au moment des faits. Par mesure de sécurité, plusieurs riverains situés à proximité ont toutefois dû quitter temporairement leur logement pendant l’intervention des secours.

Les opérations de surveillance se sont poursuivies durant une partie de la nuit afin d’écarter tout risque de reprise du feu. Les circonstances exactes de l’incendie restent pour l’heure inconnues.