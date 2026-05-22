A46 Sud près de Lyon : pourquoi il faudra éviter l’autoroute samedi matin

Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements ce samedi dans l’est lyonnais.

Dans le cadre de la manifestation contre le projet d’élargissement de l’A46 Sud, une opération escargot d’environ 30 minutes est prévue samedi 23 mai à partir de 10 heures, entre les échangeurs n°12 (Saint-Priest Les Meurières) et n°15 (Marennes).

Le cortège, annoncé par la Fédération FRACTURE, sera encadré par la CRS autoroutière et devrait quitter l’autoroute à hauteur de Marennes, après un départ depuis le secteur de la rue Galilée à Saint-Priest. Cette mobilisation vise à dénoncer le projet d’élargissement de l’A46 Sud de 2x2 à 2x3 voies, jugé néfaste par les associations environnementales et de riverains.

Des déviations possibles vers Grenoble et le périphérique lyonnais

En fonction des conditions de circulation et des bouchons générés, ASF/Vinci Autoroutes pourrait mettre en place plusieurs itinéraires de délestage.

Une déviation dite "PALOMAR Grenoble" pourrait orienter les automobilistes vers l’A43, puis l’A48 et l’A49, tandis qu’un autre itinéraire pourrait être proposé via l’A43, le boulevard périphérique lyonnais (RD383) puis l’A7 pour contourner le secteur saturé.

Des messages d’information seront diffusés dès 9h45 sur les panneaux à messages variables (PMV) du réseau CORALY, notamment pour les automobilistes venant du nord et de l’est de Lyon.

Des indications comme "DIR. MARSEILLE" – "RISQUE BOUCHON" – "SUIVRE GRENOBLE" pourraient être affichées afin d’inciter les usagers à éviter le secteur.

La Fédération FRACTURE, qui affirme réunir 15 communes et huit associations, demande notamment l’abandon du projet d’élargissement, la publication des études alternatives promises depuis 2023 et davantage d’investissements dans les mobilités collectives du sud-est lyonnais. Les organisateurs assurent que l’action se déroulera de manière pacifique.