Lyon Politiques : narcotrafic, sénatoriales et débuts de mandats poussifs - 22/05/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant en université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :
- Le nouveau préfet montre les muscles : le narcotrafic, un sujet éminemment politique ?
- Sénatoriales dans le Rhône : de forts enjeux à gauche comme à droite
- Calme plat de l'actualité politique locale : faut-il s'inquiéter de ces mandats qui démarrent très tranquillement ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
Y aura-t-il quelqu’un dans cette mairie qui nous explique pourquoi les piscines sont fermées à Lyon leSignaler Répondre
week-end ?!?!?! Quelle honte ! Une info à ce sujet serait bienvenue ! Et une vraie info, hein ! Pas des EDL !