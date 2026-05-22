Lyon Politiques : narcotrafic, sénatoriales et débuts de mandats poussifs - 22/05/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant en université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Le nouveau préfet montre les muscles : le narcotrafic, un sujet éminemment politique ?

- Sénatoriales dans le Rhône : de forts enjeux à gauche comme à droite

- Calme plat de l'actualité politique locale : faut-il s'inquiéter de ces mandats qui démarrent très tranquillement ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.