Lyon Politiques

Lyon Politiques : narcotrafic, sénatoriales et débuts de mandats poussifs - 22/05/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : narcotrafic, sénatoriales et débuts de mandats poussifs - 22/05/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant en université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Le nouveau préfet montre les muscles : le narcotrafic, un sujet éminemment politique ? 

- Sénatoriales dans le Rhône : de forts enjeux à gauche comme à droite 

- Calme plat de l'actualité politique locale : faut-il s'inquiéter de ces mandats qui démarrent très tranquillement ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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Allo Aleau !!!! le 22/05/2026 à 18:11

Y aura-t-il quelqu’un dans cette mairie qui nous explique pourquoi les piscines sont fermées à Lyon le
week-end ?!?!?! Quelle honte ! Une info à ce sujet serait bienvenue ! Et une vraie info, hein ! Pas des EDL !

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