Lyon Politiques

Lyon Politiques : affaire Roman Abreu, Jean-Michel Aulas et Béatrice de Montille - 19/06/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : affaire Roman Abreu, Jean-Michel Aulas et Béatrice de Montille - 19/06/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Explosion de l'opposition à la Ville de Lyon : Oliver, Hamelin et Rudigoz ont-ils flingué leur mandat ?
- Jean-Michel Aulas contre-attaque : peut-il finalement s'en sortir ? Et à quel prix ?
- Béatrice de Montille mise au ban par LR : quel avenir pour celle qui apparaissait comme l'une des gagnantes de la campagne ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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Roman Abreu

Jean-Michel Aulas

Béatrice de Montille

1 commentaire
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Leche bottes blues le 19/06/2026 à 17:25

Blachier, au secours des causes perdues ; encore et toujours à contre courant.

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