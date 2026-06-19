Lyon Politiques : affaire Roman Abreu, Jean-Michel Aulas et Béatrice de Montille - 19/06/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Explosion de l'opposition à la Ville de Lyon : Oliver, Hamelin et Rudigoz ont-ils flingué leur mandat ?

- Jean-Michel Aulas contre-attaque : peut-il finalement s'en sortir ? Et à quel prix ?

- Béatrice de Montille mise au ban par LR : quel avenir pour celle qui apparaissait comme l'une des gagnantes de la campagne ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.