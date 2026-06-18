Affaire Roman Abreu : "Jean-Michel Aulas n'a pas été convoqué et il ne le sera vraisemblablement pas" selon son avocat

Comme révélé par LyonMag, Laure Cédat a été auditionnée lundi par les enquêteurs qui tentent de démêler le vrai du faux dans l'affaire Roman Abreu - le communicant de la campagne de Jean-Michel Aulas accusé de viol par une militante.

Mais pour Alain Jakubowicz, cet épisode n'appelle pas de nouvelles convocations, et notamment pour son client.

"Jean-Michel Aulas n’a pas été convoqué et il ne le sera vraisemblablement pas car il n’a été témoin direct de rien. Il n’y a aucune obligation de dénonciation, il faut arrêter avec ça", explique au Progrès l'avocat du vice-président de la Métropole de Lyon, à qui il est reproché de ne pas avoir licencié Roman Abreu ou de l'avoir dénoncé aux autorités en apprenant les accusations de la part de la militante en février dernier.

"Personne n’avait la qualité pour aller dénoncer cela à la place de la plaignante", affirme Alain Jakubowicz, qui mène la contre-attaque une semaine après la publication des premiers articles sur le sujet, afin de "rétablir l'honneur" de JMA.

L'avocat reconnait que cette situation n'a pas été gérée "de façon optimale" par Jean-Michel Aulas et Laure Cédat, mais que révéler les faits présumés de viol "aurait été une atteinte évidente à sa présomption d’innocence et une nouvelle fois un non-respect de la parole de la jeune femme".

Pour rappel, cet épisode tempétueux a entraîné une fracture au sein de l'opposition à la Ville de Lyon, avec la création de deux nouveaux groupes d'élus partis de Coeur Lyonnais, et le retrait des délégations des vice-présidents de la Métropole proches de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.