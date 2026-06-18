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Affaire Roman Abreu : "Jean-Michel Aulas n'a pas été convoqué et il ne le sera vraisemblablement pas" selon son avocat

Affaire Roman Abreu : "Jean-Michel Aulas n'a pas été convoqué et il ne le sera vraisemblablement pas" selon son avocat

Contre-feu allumé ce jeudi 18 juin par Alain Jakubowicz. Avocat de Jean-Michel Aulas dans le cadre de l'affaire Abreu, il prend la parole pour "rétablir l'honneur" de l'élu au coeur du cyclone.

Comme révélé par LyonMag, Laure Cédat a été auditionnée lundi par les enquêteurs qui tentent de démêler le vrai du faux dans l'affaire Roman Abreu - le communicant de la campagne de Jean-Michel Aulas accusé de viol par une militante.

Mais pour Alain Jakubowicz, cet épisode n'appelle pas de nouvelles convocations, et notamment pour son client.

"Jean-Michel Aulas n’a pas été convoqué et il ne le sera vraisemblablement pas car il n’a été témoin direct de rien. Il n’y a aucune obligation de dénonciation, il faut arrêter avec ça", explique au Progrès l'avocat du vice-président de la Métropole de Lyon, à qui il est reproché de ne pas avoir licencié Roman Abreu ou de l'avoir dénoncé aux autorités en apprenant les accusations de la part de la militante en février dernier.

"Personne n’avait la qualité pour aller dénoncer cela à la place de la plaignante", affirme Alain Jakubowicz, qui mène la contre-attaque une semaine après la publication des premiers articles sur le sujet, afin de "rétablir l'honneur" de JMA.

L'avocat reconnait que cette situation n'a pas été gérée "de façon optimale" par Jean-Michel Aulas et Laure Cédat, mais que révéler les faits présumés de viol "aurait été une atteinte évidente à sa présomption d’innocence et une nouvelle fois un non-respect de la parole de la jeune femme".

Pour rappel, cet épisode tempétueux a entraîné une fracture au sein de l'opposition à la Ville de Lyon, avec la création de deux nouveaux groupes d'élus partis de Coeur Lyonnais, et le retrait des délégations des vice-présidents de la Métropole proches de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

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Jean-Michel Aulas

Roman Abreu

10 commentaires
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c'est celui qui dit qui est le 18/06/2026 à 10:32
les anti Aulas sont des incultes a écrit le 18/06/2026 à 10h23

Le fait d’être informé ne fait pas de cette information une vérité , car si j'informe mon voisin que tu es un imbécile ....est ce vrai ? une information est une DONNEE et non pas un FAIT !

d'un autre coté l'imbécilité de ton voisin n'est pas forcement dangereuse contrairement au violeur qui travaille dans le bureau à coté...

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les anti Aulas sont des incultes le 18/06/2026 à 10:23
Les pro Aulas sont tarés a écrit le 18/06/2026 à 09h46

Si j'étais informé que tu as violé, j'encouragerai la victime à porter plainte ET oui je te virerai sur le champ.

Le fait d’être informé ne fait pas de cette information une vérité , car si j'informe mon voisin que tu es un imbécile ....est ce vrai ? une information est une DONNEE et non pas un FAIT !

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prévenir la récidive le 18/06/2026 à 10:15
La part des choses a écrit le 18/06/2026 à 09h26

Donc si ton collègue de travail informe ton patron que tu as fait un viol ou une tentative ,alors ton patron doit te virer sur le champ?
Tu sens qu il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonement ? Ou pas du tout ?
Apres, affirmer que son avocat est un c qui n a rien compris ...On détecte en toi le champion !

si l'acte a eu lieu c'est dans le cadre de son emploi j'espère que l'employeur prendra des mesures.

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t'as du mal le 18/06/2026 à 10:04
Monpays a écrit le 18/06/2026 à 09h42

Alors explique pourquoi le maire de paris est encore en place . , on t’informe que du a recruté des pédocriminels mais tu reste en poste !! a c.. , c ..et demi !

oui parce que lui ne le cache pas à la justice contrairement à aulas.

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Les pro Aulas sont tarés le 18/06/2026 à 09:46
La part des choses a écrit le 18/06/2026 à 09h26

Donc si ton collègue de travail informe ton patron que tu as fait un viol ou une tentative ,alors ton patron doit te virer sur le champ?
Tu sens qu il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonement ? Ou pas du tout ?
Apres, affirmer que son avocat est un c qui n a rien compris ...On détecte en toi le champion !

Si j'étais informé que tu as violé, j'encouragerai la victime à porter plainte ET oui je te virerai sur le champ.

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Monpays le 18/06/2026 à 09:42
La part des choses a écrit le 18/06/2026 à 09h26

Donc si ton collègue de travail informe ton patron que tu as fait un viol ou une tentative ,alors ton patron doit te virer sur le champ?
Tu sens qu il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonement ? Ou pas du tout ?
Apres, affirmer que son avocat est un c qui n a rien compris ...On détecte en toi le champion !

Alors explique pourquoi le maire de paris est encore en place . , on t’informe que du a recruté des pédocriminels mais tu reste en poste !! a c.. , c ..et demi !

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La part des choses le 18/06/2026 à 09:26
Jakubowicz est un c a écrit le 18/06/2026 à 07h48

Il a rien compris son avocat. On ne reproche pas à Aulas de ne pas l'avoir dénoncé. On reproche à Aulas d'avoir gardé son communicant de campagne malgré ses accusations de viol. Autrement dit : JMA a fermé les yeux.

Donc si ton collègue de travail informe ton patron que tu as fait un viol ou une tentative ,alors ton patron doit te virer sur le champ?
Tu sens qu il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonement ? Ou pas du tout ?
Apres, affirmer que son avocat est un c qui n a rien compris ...On détecte en toi le champion !

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le c le 18/06/2026 à 08:11
Jakubowicz est un c a écrit le 18/06/2026 à 07h48

Il a rien compris son avocat. On ne reproche pas à Aulas de ne pas l'avoir dénoncé. On reproche à Aulas d'avoir gardé son communicant de campagne malgré ses accusations de viol. Autrement dit : JMA a fermé les yeux.

Visiblement la justice et vous ce n’est pas très compatible …et le c c’est…

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Solidarité 69 le 18/06/2026 à 08:00

"Il ne sera pas convoqué" dit-il, semaine prochaine Aulas va être convoqué.
Aulas n'a pas pris le meilleur mais celui qui aime la lumière.

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Jakubowicz est un c le 18/06/2026 à 07:48

Il a rien compris son avocat. On ne reproche pas à Aulas de ne pas l'avoir dénoncé. On reproche à Aulas d'avoir gardé son communicant de campagne malgré ses accusations de viol. Autrement dit : JMA a fermé les yeux.

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