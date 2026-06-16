Sur les cendres de Coeur Lyonnais, deux nouveaux groupes d'opposition voient le jour à Lyon

Quel sera le groupe d'opposition le plus important au conseil municipal de Lyon ? Lundi soir, on apprenait que seulement dix élus sur vingt avaient décidé de rester fidèles à Jean-Michel Aulas, en pleine tourmente dans l'affaire Roman Abreu - du nom de son communicant accusé de viol par une militante durant la campagne -, et de siéger encore dans le groupe Coeur Lyonnais.

Et ce mardi, c'est au tour des déserteurs d'annoncer créer non pas un, mais deux nouveaux groupes.

François-Xavier Pénicaud, Loic Terrenes, Edouard Hoffmann et Charlotte Hoffmann siègeront donc dans le groupe LyHD, pour Lyon, Humaniste & Démocrate. Tandis que 12 autres élus, essentiellement LR, Renaissance et Horizons, ont créé Lyon Ensemble. Cette bannière rassemble au total 67 élus au conseil municipal mais surtout dans les conseils d'arrondissements. Les trois maires d'arrondissement, Pierre Oliver (2e), Thomas Rudigoz (5e) et Samuel Soulier (6e), y siègent d'ailleurs.

"Les élus qui le composent entendent inscrire leur action dans une dynamique de coopération avec la Métropole de Lyon, aux côtés de la Présidente Véronique Sarselli Ce rassemblement constitue une étape majeure pour structurer une alternative solide, ouverte et capable de répondre aux attentes des habitants", prévient Lyon Ensemble.

Voici le communiqué de presse de notre nouveau groupe municipal ! ⬇️⬇️



Une opposition constructive et exigeante portée par 67 élus ! pic.twitter.com/IB3UY5RlQh — Samuel_Soulier (@Samuel_Soulier) June 16, 2026

De son côté, LyHD veut "rester fidèle à ce projet (présenté aux municipales ndlr) et, en mettant la considération de l’humain et l’exigence de la démocratie au coeur de la décision politique, porterons les valeurs de progressisme, d’écologie politique, de féminisme, de solidarisme et d’universalisme, conscients et héritiers de l’histoire de notre ville et de celles et ceux qui ont contribué à la bâtir et la faire progresser. Notre opposition à l’exécutif municipal sera constructive et équilibrée, sans caricature ni dogme, et notre soutien à l’action de la majorité métropolitaine, là aussi, constructif et exigeant".