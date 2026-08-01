Un rassemblement automobile clandestin redouté dans le Rhône, la préfecture interdit tout événement non déclaré

La préfecture du Rhône serre la vis face aux rassemblements automobiles sauvages.
Un arrêté interdit tout événement de ce type non déclaré sur la voie publique dans l’ensemble du département, depuis ce vendredi 31 juillet à 18 heures et jusqu’au lundi 3 août à 8 heures.
Les services de l’État indiquent avoir connaissance de la préparation d’un rassemblement dont le lieu et les modalités sont volontairement gardés confidentiels. La préfecture redoute que des automobilistes se réunissent d’abord à différents endroits avant de converger en convoi vers un site communiqué au dernier moment.
L’arrêté évoque les risques traditionnellement associés à ces événements : courses de vitesse, dérapages, accélérations destinées à faire chauffer les pneus, nuisances sonores et comportements dangereux aux abords des routes.
Plusieurs précédents dans la région
Pour justifier cette mesure, la préfecture revient sur une longue série de rassemblements organisés depuis 2024 dans le Rhône et les départements voisins.
Elle cite notamment un événement qui avait réuni environ 1 000 véhicules et 2 000 personnes en mars 2025 à Tignieu-Jameyzieu, en Isère. Les gendarmes avaient alors relevé 275 infractions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus récemment, un rassemblement organisé le 13 juillet 2026 avait attiré plus de 200 personnes à Chavanay. Selon l’arrêté préfectoral, des participants avaient pris à partie un équipage de gendarmerie qui tentait d’empêcher la tenue de l’événement.
La préfecture estime donc que l’interdiction départementale constitue la mesure la plus adaptée pour prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public et des risques pour les participants comme pour les autres usagers de la route.
Hier soir vers 3h du matin ils étaient en train de faire du drift autour de la place Grange Blanche...Signaler Répondre
Je signalerai très vite également en appelant la préfecture et la mairie et le voisinageSignaler Répondre
Loin d'être pro lfi, je ne vois pas le rapport entre ces rassemblements de Jackie avec lfi.Signaler Répondre
En tout cas c'est une bonne chose d'interdire ses rassemblements dangereux... D'où qu'ils viennent et quelque soient les participants.
Et dans le cas de l'invasion d'un terrain par une centaine de caravanes de GDV, il fait quoi le justicier électeur du gastéropode ?Signaler Répondre
On ne voit ça qu'en France.Signaler Répondre
Vivement que l'Etat reprenne ses droits, ça ne pourra qu'arriver tôt ou tard.
Restaurer la verticale du pouvoir en France.
Les primaires ont des envies de sortie ce weekend .......Signaler Répondre
La dernière fois j'avais contribué à annuler un rassemblement en appelant la police car ces cas sociaux commençaient à se rassembler. Il faut surtout ne pas les laisser s'installer car il y a énormément de vendeurs de drogue et autres criminels dans ces rassemblements lfistesSignaler Répondre
Rassemblement redouté par qui ? La préfecture ?Signaler Répondre
Ça manque une fois de plus clairement de volonté de l'État qui devrait faire en sorte de confisquer "définitivement" tous les véhicules qui participent à ces rassos interdits, et les vendre aux enchères. Ça calmerait de suite les ardeurs et ça ferait moins de véhicules qui font des rodéos le soir et la nuit en semaine...