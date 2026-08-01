Un rassemblement automobile clandestin redouté dans le Rhône, la préfecture interdit tout événement non déclaré

La préfecture du Rhône serre la vis face aux rassemblements automobiles sauvages.

Un arrêté interdit tout événement de ce type non déclaré sur la voie publique dans l’ensemble du département, depuis ce vendredi 31 juillet à 18 heures et jusqu’au lundi 3 août à 8 heures.

Les services de l’État indiquent avoir connaissance de la préparation d’un rassemblement dont le lieu et les modalités sont volontairement gardés confidentiels. La préfecture redoute que des automobilistes se réunissent d’abord à différents endroits avant de converger en convoi vers un site communiqué au dernier moment.

L’arrêté évoque les risques traditionnellement associés à ces événements : courses de vitesse, dérapages, accélérations destinées à faire chauffer les pneus, nuisances sonores et comportements dangereux aux abords des routes.

Plusieurs précédents dans la région

Pour justifier cette mesure, la préfecture revient sur une longue série de rassemblements organisés depuis 2024 dans le Rhône et les départements voisins.

Elle cite notamment un événement qui avait réuni environ 1 000 véhicules et 2 000 personnes en mars 2025 à Tignieu-Jameyzieu, en Isère. Les gendarmes avaient alors relevé 275 infractions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus récemment, un rassemblement organisé le 13 juillet 2026 avait attiré plus de 200 personnes à Chavanay. Selon l’arrêté préfectoral, des participants avaient pris à partie un équipage de gendarmerie qui tentait d’empêcher la tenue de l’événement.

La préfecture estime donc que l’interdiction départementale constitue la mesure la plus adaptée pour prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public et des risques pour les participants comme pour les autres usagers de la route.