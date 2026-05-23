Dans un arrêté publié ce samedi, les autorités annoncent l’interdiction "de tout rassemblement automobile de personnes et de véhicules autres que ceux légalement déclarés ou autorisés" sur l’ensemble du département du Rhône.

Cette nouvelle mesure s’applique depuis ce samedi 23 mai à 19h et jusqu’au mardi 26 mai à 8h.

La préfecture explique avoir obtenu des "renseignements concernant la tenue d’un rassemblement automobile non déclaré dans un lieu inconnu dans le Rhône." Les services de gendarmerie évoquent notamment un événement baptisé "Driftopia V1", "prévu dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026", et "susceptible de réunir un nombre important de véhicules et de participants."

Selon les autorités, plusieurs points de regroupement et convois préparatoires auraient été identifiés avant une possible convergence vers la région lyonnaise. L’arrêté cite notamment un rassemblement attendu "sur le parking du centre commercial LECLERC CAP NORD à Dijon" dès 21h15, un autre "sur le parking du magasin B&M à Chalon-sur-Saône" à partir de 22 heures, ainsi qu’un regroupement "sur l’aire de la Ferté, sens Nord/Sud en direction de Lyon."

La préfecture souligne également que "les messages diffusés par les organisateurs appellent les participants à adopter des comportements destinés à dissimuler le rassemblement aux forces de l’ordre", notamment en évitant de communiquer le lieu exact de l’événement et en demandant aux participants de couper moteurs et feux lors des regroupements.

Les autorités craignent un report vers le Rhône après des interdictions déjà prises dans plusieurs départements voisins. L’arrêté précise ainsi que la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire ont elles aussi interdit les rassemblements automobiles non déclarés, "circonstance de nature à entraîner un report du rassemblement vers le département du Rhône."

Des affrontements avec les forces de l’ordre redoutés

Les services de l'État rappellent également de nombreux précédents survenus ces derniers mois dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs en France. Les autorités évoquent des rassemblements ayant donné lieu à "des troubles importants à l’ordre public", des "drifts", des "burnouts", des courses de vitesse, des tirs de mortiers d’artifice ou encore des affrontements avec les forces de l’ordre.

L’arrêté revient notamment sur plusieurs événements ayant rassemblé parfois plusieurs centaines de véhicules et plusieurs milliers de participants dans le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Savoie ou encore la Haute-Savoie. Les autorités rappellent par exemple qu’un rassemblement interdit dans le Rhône en décembre 2024 s’était malgré tout brièvement tenu à Bron avant de se déplacer dans l’Ain, avec "des courses, des dérapages dangereux" et "un public de masse aux abords des routes."

Plus récemment encore, la préfecture cite un rassemblement baptisé "La piraterie 4 on the top of the world", organisé en avril 2026 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au cours duquel "plus de 800 infractions ont été constatées."

Selon les autorités, "le lieu de rassemblement reste volontairement secret" et les modalités d’organisation "demeurent confidentielles", mais les renseignements disponibles permettent toutefois d’établir "l’existence d’un risque sérieux et imminent de regroupement massif de véhicules dans le département du Rhône."

La préfecture estime ainsi que l’interdiction temporaire apparaît comme "le moyen le plus adapté, nécessaire et proportionné afin de garantir la sûreté et la tranquillité publiques."