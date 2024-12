Rhône : le rassemblement automobile "Rasso Xmass" interdit par la préfecture

Intitulé "Rasso Xmass", il allait réunir des centaines de passionnés de grosses cylindrées. Mais la préfecture du Rhône a repéré les messages sur les réseaux sociaux et a pris l'initiative d'un arrêté interdisant l'évènement.

Tout rassemblement automobile sur la voie publique est interdit ce samedi dans le département.

Par arrêté préfectoral, la Préfète Fabienne Buccio interdit le rassemblement automobile « RASSO Xmas » et tout événement du même type non déclaré, sur l’ensemble du département du Rhône et de la métropole de Lyon, au regard des risques de troubles graves à l’ordre public et de… pic.twitter.com/UqH3L1eRkz — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 28, 2024

Les services de l'Etat avancent que le "Rasso Xmass" n'a pas été annoncé en préfecture, que ce type de rassemblement "donne lieu à des troubles importants à l'ordre et à la sécurité publics" avec des drifts, des burnout ou encore des courses de vitesse. Et de rappeler que les derniers "Rasso Xmass" en date, organisés en décembre en Haute-Savoie et en Isère, ont donné lieu à des centaines d'infraction au code de la route, à des rixes et à des accidents.