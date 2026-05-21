"Il devrait se tenir à distance des salles" de Lyon : Grégory Doucet lance un avertissement à Patrick Bruel

Le concert lyonnais de Patrick Bruel, prévu le 19 novembre prochain à la LDLC Arena de Décines, pourrait-il être remis en question ?
Alors que plusieurs témoignages et accusations visant le chanteur ont récemment été relayés dans les médias, le maire de Lyon Grégory Doucet a estimé que l’artiste devrait, selon lui, prendre du recul le temps que la justice poursuive son travail.
Auprès de Lyon Capitale, l’édile écologiste considère qu’"il est préférable qu’il (Patrick Bruel ndlr) se tienne à distance des salles de concerts", évoquant "de graves accusations portées à son encontre" et rappelant l’importance de "respecter la parole des femmes".
De son côté, la LDLC Arena, qui ne dépend donc pas du giron de la Ville de Lyon, maintient pour le moment le concert du chanteur, tandis que des collectifs féministes appellent au boycott et à l'annulation des dates de la tournée.
Patrick Bruel, qui conteste les faits rapportés à son encontre et affirme n’avoir "jamais forcé" une femme à une relation sexuelle, doit entamer sa tournée anniversaire à partir du mois de juin, avec plusieurs dates annoncées en France, en Belgique et en Suisse.
la présomption d'innocence s'applique dès lors qu'un individu est SUSPECTE pas mis en examen d'une infraction, d'un crime ou d'un délit.Signaler Répondre
" il doit se tenir à distance.."pour ne pas dire qu'il faut interdire ses concertsSignaler Répondre
Ah nos zélés élus sont des as de la periphrase...
le respect de la parole des victimes est à gaucheSignaler Répondre
la dénonciation des agresseurs est à gauche
Il a reconnu avoir eu une liaison avec Flavie Flament alors qu'il avait 32ans et elle 16ans ..Signaler Répondre
Vous appelez ca de la drague vous?
Moi j'appelle ca au mieux du détournement de mineur et au pire un viol..
Parce que si un juif commet des viols faut pas le dire parce que c'est de l'antisémitisme ?Signaler Répondre
Et ton ineptie ce trouve a droite balourdSignaler Répondre
Non mais Doucet tu défile avec LFI et tu veux faire une morale ???Signaler Répondre
La gauche n’attend pas la justice pour condamner un artiste qui n’est pas de son bord ! Par contre elle a protégée à Paris, pendant des années, des centaines de pédophile s dans le cadre du périscolaire...Signaler Répondre
Doudou l'inquisiteur en pleine action de déni de justice !.Signaler Répondre
L’interdiction provient des mairies de GaucheSignaler Répondre
La censure est à gauche
Les restrictions sont à gauche
par contre on accepte les predicateurs islami !steSignaler Répondre
T'inquiète il en a encore 6 ou voir 7 ans avec vous ont s'habitue au coup de batonSignaler Répondre
encore eux sans surprise toujours les mêmes nos femmes sont en danger avec eux j’espère que la justice aura la main lourdSignaler Répondre
C'est clair que tout le monde critique Bruel par pur antisémitisme. D habitude personne ne parle de ces affaires la! Je pense notamment à l'affaire quatennens qui est passée sous le tapisSignaler Répondre
Au sujet de bruel il faut casser la voix ou la queue ?Signaler Répondre
La chanteuse Lio a dit sur le chanteur bruel: "Qu’il aille se faire soigner ! Il faut lui apprendre à rentrer son sexe,Signaler Répondre
😛
Les termes légaux utilisés dans ces cas sont "présomption d'innocence". A moins que vous ayez des pouvoirs supérieurs à la justice, il est bien présumé innocent.Signaler Répondre
Alors donc Mr Doucet si je vous accuse avec d'autres de livrer la ville au dealers et en suivant votre raisonnement vous devez vous tenir à distance de la Mairie , non ? il y en a assez de ces moralisateurs et accusateurs politico-médiatiques , vous nous pourrissez l'existence .Signaler Répondre
Encore un électeur de gauche donneur de leçons.Signaler Répondre
On s'était dit rendez-vous dans dix ans
Même jour, même heure, mêmes oranges
A ma sortie de prison.
Ce maire se prend pour un juge alors qu'il n'est déjà pas à la hauteur de ses missions !Signaler Répondre
Et vous de la mairie !Signaler Répondre
Non, les thermes c'est pour aller se baigner ;-))Signaler Répondre
bonjour je ne vaais pas répondre à votre question sur patrick bruel parce que les lyonnais qui me payent ne veulent pas. redemandez moi sir mon temps libre.Signaler Répondre
De quoi se mêle-t-il ?Signaler Répondre
Jusqu'à preuve du contraire la justice se rend dans un prétoire et suivant les règles du Code de Procédure Pénale .
On l'entend moins sur les problèmes d'insécurité qui se multiplient sur le territoire de la Ville de Lyon . Lequel n'englobe pas encore Decines-Charpieu qui accueille la LDCL Arena .
Beaucoup n’ont pas pris leur cachet ce matin! Clairement, on ne parle pas de drague… mais de viols à la chaîne ! Je ne comprends pas pourquoi on ne l’enferme pas … à titre préventif ! Le viol est un crime ! Monsieur le maire , merci pour votre prise de position !Signaler Répondre
pour l instant Bruel n est pas mis en examen. donc il n est pas présumé innocent mais tout simplement innocent il serait bien que les bons thermes soient utilisésSignaler Répondre
Tout à fait d'accord avec vousSignaler Répondre
Bonjour pour avoir assurer la sécurité dans les concerts (notamment de la troupe des enfoirés) dans le milieu tout le monde connaît le pedigree de Bruel..Signaler Répondre
Ca fait 30ans que ca dure ..
Cet homme est protégé c'est inexplicable et inqualifiable.
Sur ce coup ci Doucet a raison..
le maire de Lyon se fout ouvertement des lyonnais en leur disant merci pour tout l argent que vous me donnez pour donner mon avis sur les chanteurs … ça va tellement bien à Lyon je n ai que ça a faire …Signaler Répondre
Oui en effet ça a pas exactement le même sens que dans l’articleSignaler Répondre
Il se fait tellement chier qu'il en est à commenter des faits d'un chanteur......que les journées doivent être longues ..Signaler Répondre
Too boring...
Ça dépends si ce sont ceux de Betharam ou ceux de la mairie de Paris.Signaler Répondre
Le Doucet pourrit la vie des lyonnais et pourtant il est encore maire de cette ville! Il peut dire merci aux mangeurs de quinoa, aux adeptes de la byciclettes qui écrasent les piétons, aux bobos à la bonne morale mais pas chez eux…Signaler Répondre
Et pourtant le Doucet est toujours là…lui aussi, il devrait se tenir éloigné de Lyon et des lyonnais….🤣🤣🤣🤣
Monsieur Doucet vos paroles sont des menaces. Et ca c est inacceptable de la part d un élu. Vous n êtes pas la Justice. Laissons faire l enquête. Occupez vous plutôt de votre ville. Logements. Sécurité etc etc . En ce qui concerne Lyon ville apaisée je reconnais que certains quartiers et l entrée de Lyon après Civrieux d Azergues est tres bien faite. Mais de grâce pas de politique avec les scandales on en a plein les oreilles des avis de tous les côtés sans parler de Bollore et du festival de Cannes moi perso j en ai rien à cirer. Mais je suis pour les banquets du Canon Français pour passer un bon moment sans qu on viennent nous casser les pieds et je suis polie. Belle journée.Signaler Répondre
Ca marche aussi pour les politiques qui ont trop de chargés de missions !Signaler Répondre
Nous on adore Patrick ! la drague des années 90 se transforme en viol en 2026..Signaler Répondre
ben non sinon on va avoir du mal à critiquer.Signaler Répondre
la présomption d'innocence ca marche aussi pour les animateurs périscolaires?Signaler Répondre
Il a un sacré courage Doucet en effet ! Comme votre commentaire qui est très représentatif d'une sacrée idéologie haineuse.......!Signaler Répondre
Grégory, tu as été en garde à vue et les policiers sont venus à ton bureau juste après l'élection. Ne devrais tu pas toi aussi garder tes distances avec les deniers publics et avec le conseil municipal ? Tu devrais même te mettre en retrait de tes fonctions compte tenu "de graves accusations portées à ton encontre", il faut en effet que tu "respectes la parole" des magistrats financiers.Signaler Répondre
Le Crif ne va pas annuler sa tournée, ils ont mis de l'argent dans ces concerts . La parole de Doucet n'importe pas du tout pour cette organisation dont Bruel en est un des grand représentant . Mais au moins Doucet lui a le courage de les affronter .Signaler Répondre
Des nouvelles des graves accusation de détournement de fond portées contre le maire précédent qui avait même fini en garde à vue?Signaler Répondre
Se tient il à l'écart de l'argent public?
Ça serait bien de ne pas tronquer les citationsSignaler Répondre
"Dans le contexte actuel, je pense qu’il est préférable qu’il se tienne à distance des salles de concerts pour permettre à la justice de faire sereinement son travail, dans le respect de sa présomption d’innocence et le respect de la parole des victimes."
çà sent plus l intimidation maffieuse que le conseil compatissantSignaler Répondre
Doucet qui s'assoit sur la présomption d'innocence ou il réagit à géométrie variable comme souvent ? Qu'il attende la décision d'un tribunal au lieu de ce prendre pour un procureur ce militant écolo qui sert de maire de Lyon.Signaler Répondre
Doucet devrait donner l'exemple et se tenir lui, à l'écart de la salle du conseil municipal 🤣🤣🤣Signaler Répondre
PS : je ne suis pas un fan de Bruel, mais alors pas du tout !