"Il devrait se tenir à distance des salles" de Lyon : Grégory Doucet lance un avertissement à Patrick Bruel

Le concert lyonnais de Patrick Bruel, prévu le 19 novembre prochain à la LDLC Arena de Décines, pourrait-il être remis en question ?

Alors que plusieurs témoignages et accusations visant le chanteur ont récemment été relayés dans les médias, le maire de Lyon Grégory Doucet a estimé que l’artiste devrait, selon lui, prendre du recul le temps que la justice poursuive son travail.

Auprès de Lyon Capitale, l’édile écologiste considère qu’"il est préférable qu’il (Patrick Bruel ndlr) se tienne à distance des salles de concerts", évoquant "de graves accusations portées à son encontre" et rappelant l’importance de "respecter la parole des femmes".

De son côté, la LDLC Arena, qui ne dépend donc pas du giron de la Ville de Lyon, maintient pour le moment le concert du chanteur, tandis que des collectifs féministes appellent au boycott et à l'annulation des dates de la tournée.

Patrick Bruel, qui conteste les faits rapportés à son encontre et affirme n’avoir "jamais forcé" une femme à une relation sexuelle, doit entamer sa tournée anniversaire à partir du mois de juin, avec plusieurs dates annoncées en France, en Belgique et en Suisse.