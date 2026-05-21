Politique

"Il devrait se tenir à distance des salles" de Lyon : Grégory Doucet lance un avertissement à Patrick Bruel

"Il devrait se tenir à distance des salles" de Lyon : Grégory Doucet lance un avertissement à Patrick Bruel

Le maire de Lyon a réagi aux accusations visant Patrick Bruel et à la tenue de sa tournée. Pour le moment, aucun changement n’a été annoncé concernant son concert prévu en novembre à la LDLC Arena.

Le concert lyonnais de Patrick Bruel, prévu le 19 novembre prochain à la LDLC Arena de Décines, pourrait-il être remis en question ?

Alors que plusieurs témoignages et accusations visant le chanteur ont récemment été relayés dans les médias, le maire de Lyon Grégory Doucet a estimé que l’artiste devrait, selon lui, prendre du recul le temps que la justice poursuive son travail.

Auprès de Lyon Capitale, l’édile écologiste considère qu’"il est préférable qu’il (Patrick Bruel ndlr) se tienne à distance des salles de concerts", évoquant "de graves accusations portées à son encontre" et rappelant l’importance de "respecter la parole des femmes".

De son côté, la LDLC Arena, qui ne dépend donc pas du giron de la Ville de Lyon, maintient pour le moment le concert du chanteur, tandis que des collectifs féministes appellent au boycott et à l'annulation des dates de la tournée.

Patrick Bruel, qui conteste les faits rapportés à son encontre et affirme n’avoir "jamais forcé" une femme à une relation sexuelle, doit entamer sa tournée anniversaire à partir du mois de juin, avec plusieurs dates annoncées en France, en Belgique et en Suisse.

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Grégory Doucet

46 commentaires
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question de valeurs le 21/05/2026 à 15:53
phil 6 a écrit le 21/05/2026 à 13h58

pour l instant Bruel n est pas mis en examen. donc il n est pas présumé innocent mais tout simplement innocent il serait bien que les bons thermes soient utilisés

la présomption d'innocence s'applique dès lors qu'un individu est SUSPECTE pas mis en examen d'une infraction, d'un crime ou d'un délit.

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Grand gognand le 21/05/2026 à 15:53

" il doit se tenir à distance.."pour ne pas dire qu'il faut interdire ses concerts
Ah nos zélés élus sont des as de la periphrase...

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question de valeurs le 21/05/2026 à 15:50
Gloupsy69 a écrit le 21/05/2026 à 14h59

L’interdiction provient des mairies de Gauche
La censure est à gauche
Les restrictions sont à gauche

le respect de la parole des victimes est à gauche
la dénonciation des agresseurs est à gauche

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Mais bien sur le 21/05/2026 à 15:41
Chloe55 a écrit le 21/05/2026 à 12h49

Nous on adore Patrick ! la drague des années 90 se transforme en viol en 2026..

Il a reconnu avoir eu une liaison avec Flavie Flament alors qu'il avait 32ans et elle 16ans ..
Vous appelez ca de la drague vous?
Moi j'appelle ca au mieux du détournement de mineur et au pire un viol..

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Ah bon? le 21/05/2026 à 15:38
lyon avec Zemmour vite a écrit le 21/05/2026 à 14h49

C'est clair que tout le monde critique Bruel par pur antisémitisme. D habitude personne ne parle de ces affaires la! Je pense notamment à l'affaire quatennens qui est passée sous le tapis

Parce que si un juif commet des viols faut pas le dire parce que c'est de l'antisémitisme ?

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votez pour moi le 21/05/2026 à 15:26
Gloupsy69 a écrit le 21/05/2026 à 14h59

L’interdiction provient des mairies de Gauche
La censure est à gauche
Les restrictions sont à gauche

Et ton ineptie ce trouve a droite balourd

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pie69 le 21/05/2026 à 15:24

Non mais Doucet tu défile avec LFI et tu veux faire une morale ???

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Deux poids deux mesures le 21/05/2026 à 15:16

La gauche n’attend pas la justice pour condamner un artiste qui n’est pas de son bord ! Par contre elle a protégée à Paris, pendant des années, des centaines de pédophile s dans le cadre du périscolaire...

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GLOUGLOU 1er le 21/05/2026 à 15:13

Doudou l'inquisiteur en pleine action de déni de justice !.

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Gloupsy69 le 21/05/2026 à 14:59

L’interdiction provient des mairies de Gauche
La censure est à gauche
Les restrictions sont à gauche

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vhdaco le 21/05/2026 à 14:55

par contre on accepte les predicateurs islami !ste

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azertytyeraz le 21/05/2026 à 14:51
boB a écrit le 21/05/2026 à 14h15

Ce maire se prend pour un juge alors qu'il n'est déjà pas à la hauteur de ses missions !

T'inquiète il en a encore 6 ou voir 7 ans avec vous ont s'habitue au coup de baton

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toujours les memes sans surprise le 21/05/2026 à 14:50

encore eux sans surprise toujours les mêmes nos femmes sont en danger avec eux j’espère que la justice aura la main lourd

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lyon avec Zemmour vite le 21/05/2026 à 14:49

C'est clair que tout le monde critique Bruel par pur antisémitisme. D habitude personne ne parle de ces affaires la! Je pense notamment à l'affaire quatennens qui est passée sous le tapis

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c'est pas bien tu sait le 21/05/2026 à 14:48

Au sujet de bruel il faut casser la voix ou la queue ?

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sexe casher ou a cacher le 21/05/2026 à 14:45

La chanteuse Lio a dit sur le chanteur bruel: "Qu’il aille se faire soigner ! Il faut lui apprendre à rentrer son sexe,
😛

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Jacques20 le 21/05/2026 à 14:30
phil 6 a écrit le 21/05/2026 à 13h58

pour l instant Bruel n est pas mis en examen. donc il n est pas présumé innocent mais tout simplement innocent il serait bien que les bons thermes soient utilisés

Les termes légaux utilisés dans ces cas sont "présomption d'innocence". A moins que vous ayez des pouvoirs supérieurs à la justice, il est bien présumé innocent.

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Monpays le 21/05/2026 à 14:28

Alors donc Mr Doucet si je vous accuse avec d'autres de livrer la ville au dealers et en suivant votre raisonnement vous devez vous tenir à distance de la Mairie , non ? il y en a assez de ces moralisateurs et accusateurs politico-médiatiques , vous nous pourrissez l'existence .

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Solidarité 69 le 21/05/2026 à 14:20

Encore un électeur de gauche donneur de leçons.
On s'était dit rendez-vous dans dix ans
Même jour, même heure, mêmes oranges
A ma sortie de prison.

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boB le 21/05/2026 à 14:15

Ce maire se prend pour un juge alors qu'il n'est déjà pas à la hauteur de ses missions !

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check et mat le 21/05/2026 à 14:10

Et vous de la mairie !

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Lol le 21/05/2026 à 14:09
phil 6 a écrit le 21/05/2026 à 13h58

pour l instant Bruel n est pas mis en examen. donc il n est pas présumé innocent mais tout simplement innocent il serait bien que les bons thermes soient utilisés

Non, les thermes c'est pour aller se baigner ;-))

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a mourir de rire le 21/05/2026 à 14:08
saco697 a écrit le 21/05/2026 à 13h43

le maire de Lyon se fout ouvertement des lyonnais en leur disant merci pour tout l argent que vous me donnez pour donner mon avis sur les chanteurs … ça va tellement bien à Lyon je n ai que ça a faire …

bonjour je ne vaais pas répondre à votre question sur patrick bruel parce que les lyonnais qui me payent ne veulent pas. redemandez moi sir mon temps libre.

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GAD le 21/05/2026 à 14:07

De quoi se mêle-t-il ?
Jusqu'à preuve du contraire la justice se rend dans un prétoire et suivant les règles du Code de Procédure Pénale .
On l'entend moins sur les problèmes d'insécurité qui se multiplient sur le territoire de la Ville de Lyon . Lequel n'englobe pas encore Decines-Charpieu qui accueille la LDCL Arena .

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pas d’accord du tout ! le 21/05/2026 à 14:01

Beaucoup n’ont pas pris leur cachet ce matin! Clairement, on ne parle pas de drague… mais de viols à la chaîne ! Je ne comprends pas pourquoi on ne l’enferme pas … à titre préventif ! Le viol est un crime ! Monsieur le maire , merci pour votre prise de position !

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phil 6 le 21/05/2026 à 13:58

pour l instant Bruel n est pas mis en examen. donc il n est pas présumé innocent mais tout simplement innocent il serait bien que les bons thermes soient utilisés

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Sophie76 le 21/05/2026 à 13:57
Chloe55 a écrit le 21/05/2026 à 12h49

Nous on adore Patrick ! la drague des années 90 se transforme en viol en 2026..

Tout à fait d'accord avec vous

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Sérieusement le 21/05/2026 à 13:55

Bonjour pour avoir assurer la sécurité dans les concerts (notamment de la troupe des enfoirés) dans le milieu tout le monde connaît le pedigree de Bruel..
Ca fait 30ans que ca dure ..
Cet homme est protégé c'est inexplicable et inqualifiable.
Sur ce coup ci Doucet a raison..

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saco697 le 21/05/2026 à 13:43

le maire de Lyon se fout ouvertement des lyonnais en leur disant merci pour tout l argent que vous me donnez pour donner mon avis sur les chanteurs … ça va tellement bien à Lyon je n ai que ça a faire …

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Merci pour l’info le 21/05/2026 à 13:11
Et sinon a écrit le 21/05/2026 à 11h57

Ça serait bien de ne pas tronquer les citations

"Dans le contexte actuel, je pense qu’il est préférable qu’il se tienne à distance des salles de concerts pour permettre à la justice de faire sereinement son travail, dans le respect de sa présomption d’innocence et le respect de la parole des victimes."

Oui en effet ça a pas exactement le même sens que dans l’article

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Anti vertd le 21/05/2026 à 13:06

Il se fait tellement chier qu'il en est à commenter des faits d'un chanteur......que les journées doivent être longues ..
Too boring...

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lolotoooôooo le 21/05/2026 à 13:05
mauvaise foi a écrit le 21/05/2026 à 12h27

la présomption d'innocence ca marche aussi pour les animateurs périscolaires?

Ça dépends si ce sont ceux de Betharam ou ceux de la mairie de Paris.

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Toujours les memes 2026 le 21/05/2026 à 13:04

Le Doucet pourrit la vie des lyonnais et pourtant il est encore maire de cette ville! Il peut dire merci aux mangeurs de quinoa, aux adeptes de la byciclettes qui écrasent les piétons, aux bobos à la bonne morale mais pas chez eux…
Et pourtant le Doucet est toujours là…lui aussi, il devrait se tenir éloigné de Lyon et des lyonnais….🤣🤣🤣🤣

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Linette le 21/05/2026 à 13:00

Monsieur Doucet vos paroles sont des menaces. Et ca c est inacceptable de la part d un élu. Vous n êtes pas la Justice. Laissons faire l enquête. Occupez vous plutôt de votre ville. Logements. Sécurité etc etc . En ce qui concerne Lyon ville apaisée je reconnais que certains quartiers et l entrée de Lyon après Civrieux d Azergues est tres bien faite. Mais de grâce pas de politique avec les scandales on en a plein les oreilles des avis de tous les côtés sans parler de Bollore et du festival de Cannes moi perso j en ai rien à cirer. Mais je suis pour les banquets du Canon Français pour passer un bon moment sans qu on viennent nous casser les pieds et je suis polie. Belle journée.

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boB le 21/05/2026 à 12:55
mauvaise foi a écrit le 21/05/2026 à 12h27

la présomption d'innocence ca marche aussi pour les animateurs périscolaires?

Ca marche aussi pour les politiques qui ont trop de chargés de missions !

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Chloe55 le 21/05/2026 à 12:49

Nous on adore Patrick ! la drague des années 90 se transforme en viol en 2026..

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mauvaise foi le 21/05/2026 à 12:30
Et sinon a écrit le 21/05/2026 à 11h57

Ça serait bien de ne pas tronquer les citations

"Dans le contexte actuel, je pense qu’il est préférable qu’il se tienne à distance des salles de concerts pour permettre à la justice de faire sereinement son travail, dans le respect de sa présomption d’innocence et le respect de la parole des victimes."

ben non sinon on va avoir du mal à critiquer.

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mauvaise foi le 21/05/2026 à 12:27
Indicateur idéologique a écrit le 21/05/2026 à 11h54

Doucet qui s'assoit sur la présomption d'innocence ou il réagit à géométrie variable comme souvent ? Qu'il attende la décision d'un tribunal au lieu de ce prendre pour un procureur ce militant écolo qui sert de maire de Lyon.

la présomption d'innocence ca marche aussi pour les animateurs périscolaires?

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La bête immonde le 21/05/2026 à 12:19
Free Lyon a écrit le 21/05/2026 à 12h11

Le Crif ne va pas annuler sa tournée, ils ont mis de l'argent dans ces concerts . La parole de Doucet n'importe pas du tout pour cette organisation dont Bruel en est un des grand représentant . Mais au moins Doucet lui a le courage de les affronter .

Il a un sacré courage Doucet en effet ! Comme votre commentaire qui est très représentatif d'une sacrée idéologie haineuse.......!

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Grégory le 21/05/2026 à 12:15

Grégory, tu as été en garde à vue et les policiers sont venus à ton bureau juste après l'élection. Ne devrais tu pas toi aussi garder tes distances avec les deniers publics et avec le conseil municipal ? Tu devrais même te mettre en retrait de tes fonctions compte tenu "de graves accusations portées à ton encontre", il faut en effet que tu "respectes la parole" des magistrats financiers.

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Free Lyon le 21/05/2026 à 12:11

Le Crif ne va pas annuler sa tournée, ils ont mis de l'argent dans ces concerts . La parole de Doucet n'importe pas du tout pour cette organisation dont Bruel en est un des grand représentant . Mais au moins Doucet lui a le courage de les affronter .

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Poids et mesures le 21/05/2026 à 11:59

Des nouvelles des graves accusation de détournement de fond portées contre le maire précédent qui avait même fini en garde à vue?

Se tient il à l'écart de l'argent public?

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Et sinon le 21/05/2026 à 11:57

Ça serait bien de ne pas tronquer les citations

"Dans le contexte actuel, je pense qu’il est préférable qu’il se tienne à distance des salles de concerts pour permettre à la justice de faire sereinement son travail, dans le respect de sa présomption d’innocence et le respect de la parole des victimes."

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max la menace le 21/05/2026 à 11:56

çà sent plus l intimidation maffieuse que le conseil compatissant

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Indicateur idéologique le 21/05/2026 à 11:54

Doucet qui s'assoit sur la présomption d'innocence ou il réagit à géométrie variable comme souvent ? Qu'il attende la décision d'un tribunal au lieu de ce prendre pour un procureur ce militant écolo qui sert de maire de Lyon.

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Patrick !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le 21/05/2026 à 11:54

Doucet devrait donner l'exemple et se tenir lui, à l'écart de la salle du conseil municipal 🤣🤣🤣
PS : je ne suis pas un fan de Bruel, mais alors pas du tout !

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