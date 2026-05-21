Lyon accueille les villes créatives UNESCO pendant trois jours

Lyon devient, pendant trois jours, la capitale française des villes créatives.

Du 20 au 22 mai 2026, la Ville de Lyon accueille la réunion annuelle du Comité français des Villes créatives UNESCO, réunissant les représentants des onze villes françaises membres du réseau. Parmi elles figurent notamment Angoulême, Cannes, Enghien-les-Bains, Évian, Limoges, Metz, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse et Lyon.

L’objectif de cette rencontre est d’échanger autour des projets menés en 2025-2026, des perspectives de coopération pour les années à venir et des grandes orientations portées par l’UNESCO en matière de culture et de développement durable.

Depuis 2023, Lyon porte le label de Ville créative UNESCO de littérature, l’un des neuf domaines créatifs reconnus par l’organisation internationale, aux côtés notamment du design, du film, de la gastronomie ou encore de la musique. Cette distinction récompense le poids historique et culturel du livre dans la capitale des Gaules.

La municipalité rappelle notamment que Lyon dispose de la deuxième bibliothèque de France, d’un réseau de 16 bibliothèques, d’un musée consacré à l’imprimerie et aux arts graphiques, mais aussi d’un tissu dense de maisons d’édition, librairies indépendantes et festivals littéraires.

Des visites culturelles et rencontres à Lyon

Au total, près de 30 représentants des villes françaises et de la Commission nationale française pour l’UNESCO participent à cette édition lyonnaise.

Le programme prévoit des échanges institutionnels à l’Hôtel de Ville, des rencontres avec des acteurs culturels lyonnais ainsi que plusieurs temps forts dans des lieux emblématiques comme le musée Gadagne, l’Opéra national de Lyon ou encore Les Subsistances, en marge du festival Littérature Live porté par la Villa Gillet.

"Cette reconnaissance de Lyon en tant que ville créative par l’UNESCO est aussi une responsabilité", souligne le maire de Lyon, Grégory Doucet, pour qui culture, patrimoine et création constituent "des forces vitales" pour la ville.