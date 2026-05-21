Lyon : les TCL déploient leur plan canicule avec navettes vers les espaces verts et fontaines à eau

Le réseau TCL se prépare aux épisodes de fortes chaleurs.

À l’approche de l’été 2026, TCL a dévoilé son plan canicule, destiné à faciliter les déplacements des usagers tout en améliorant leur confort durant les périodes de fortes températures. Parmi les mesures annoncées figurent notamment des dessertes renforcées vers des sites naturels, des points de rafraîchissement et un réseau davantage équipé contre la chaleur.

Pour la quatrième année consécutive, la campagne "Échappées Nature" mettra en avant les lieux de fraîcheur accessibles depuis le réseau TCL : parcs, berges, sentiers ou encore espaces de baignade situés à moins d’une heure de Lyon. Une carte recensant plus d’une centaine de destinations sera disponible dans les agences TCL et en ligne.

Cinq navettes pour Miribel-Jonage

Du 27 juin au 30 août, le Grand Parc Miribel Jonage sera desservi tous les jours par cinq navettes saisonnières au départ de Vaulx-en-Velin La Soie, Gare de Vénissieux, Gare de Vaise et Rillieux-les-Alagniers. Les lignes N80 à N84 fonctionneront entre 9h30 et 20h30, avec des fréquences comprises entre 20 et 25 minutes selon les lignes. La ligne N80 bénéficiera même d’un renfort l’après-midi avec un passage toutes les 12 minutes.

La navette N20, reliant Gare de Vaise au Mont Thou, reprendra du service les week-ends du 30 mai au 27 septembre. Elle circulera toutes les heures et permettra de rejoindre plusieurs points de balade des Monts d’Or, comme Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le Mont Cindre ou encore la Maison de la Nature.

Comme les années précédentes, une navette desservira également le Lac des Sapins de Cublize, les week-ends du 11 juillet au 23 août, en correspondance avec le TER Lyon–Roanne depuis la gare d’Amplepuis. Un départ sera proposé toutes les heures.

Davantage de fontaines à eau dans le métro

Pour aider les voyageurs à mieux supporter la chaleur, six nouvelles fontaines à eau viennent d’être installées dans les stations de métro et pôles d’échanges, portant leur nombre total à 32 sur le réseau TCL. Certaines agences commerciales et bureaux d’agents pourront également servir de points de rafraîchissement temporaires lors des épisodes de canicule.

Côté matériel roulant, les TCL mettent en avant un réseau progressivement mieux adapté aux fortes chaleurs : tramways entièrement climatisés, ligne B du métro équipée d’une ventilation réfrigérée, ou encore quasi-totalité des bus dotés de climatisation ou de ventilation renforcée. Les véhicules les moins adaptés à la chaleur devraient être écartés autant que possible lors des pics de température.