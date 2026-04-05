Lyon : 24 ascenseurs du métro vont être remplacés, trois stations concernées pendant 8 semaines sur la ligne D

Le réseau TCL engage un chantier discret mais essentiel. D’ici 2027, 24 ascenseurs répartis sur 12 stations de métro vont être remplacés, dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité et la fiabilité des équipements.
Face à l'accumulation de galères, que ce soit sur les ascenseurs ou les escalatoirs, une opération avait été lancée par les écologistes, poursuivie par Véronique Sarselli et étalée sur deux ans. Elle se traduit déjà par des interventions ponctuelles dans plusieurs stations du réseau.
Depuis quelques semaines, plusieurs ascenseurs sont hors service pour rénovation sur la ligne D.
À la station Monplaisir - Lumière, en direction de Gare de Vénissieux, un premier équipement est en travaux depuis le 2 mars pour une durée estimée à huit semaines.
Même durée d’intervention à Bellecour, où un ascenseur est indisponible depuis le 16 mars.
Plus récemment, la station Gorge de Loup est à son tour concernée, avec des travaux engagés depuis le 30 mars.
Des stations ouvertes malgré les chantiers
Malgré ces interventions, les stations restent accessibles. Les TCL insistent sur le maintien du service pendant toute la durée des travaux.
Des solutions alternatives sont mises en place pour permettre aux usagers, notamment les personnes à mobilité réduite, d’accéder aux quais ou de sortir des stations.
Le réseau invite les voyageurs à consulter les itinéraires de substitution proposés, adaptés à chaque situation.
Au-delà des perturbations ponctuelles, ce programme vise à moderniser des équipements essentiels au quotidien de nombreux usagers. Ascenseurs plus fiables, meilleure disponibilité, maintenance facilitée : l’objectif est d’améliorer durablement les conditions d’accès au métro lyonnais.
EN-FIN !!!!Signaler Répondre
Ben oui bien sûr et au faite selon lui ce sont aux usagers de faire un effort 🤡Signaler Répondre
bizarre on parle plus de la police de transport la métropole va appliquer un programme de fonctionnement payé les salariés et faire de l’entretienSignaler Répondre
Pour pouvoir être réélu. Il avait tout le temps avant.Signaler Répondre
Petite précision, lui voulais les réparer au départ.Signaler Répondre
Mais malheureusement un ascenseur rouiller ça ne se répare pas comme un vélo rouiller ... Et l’absence d'entretien sur ce genre d'équipement conduis plus surement a son remplacement que a une résurrection ...
Une preuve supplémentaire de l'incurie qui a conduit a son éviction.
cela devrait être fait depuis longtemps, aucune honte il y a des endroit ni poussette et ni fauteuil ne peuvent accéder, ce sont des guignols des transport et nous on paie. faire de l'info pour cela et vraiment nul, les trottinette et autres comportement ils en parle pas.Signaler Répondre
Le délabrement suite à un mandat dirigé par qui ?Signaler Répondre
En même temps ça aurait été fait petit a petit depuis 6 ans on en serai pas là . Deuxièmement pourquoi pas réparé des que le métro et arrêté et reprise genre de 23h a 7h/8hSignaler Répondre
Un peu avant les élections.Signaler Répondre
Ces remplacements ont été décidés par Bernard, avant son départ.Signaler Répondre
Bravo Mme sarselli de faire ce que m bernard a ignore pour des velosSignaler Répondre
sans entretien pendant tout le mandat des écolos maintenant ça coûte beaucoup plus cher … avec les bobos pseudos écolos des Verts c est le grand gaspillage.. et pourtant le gaspillage est l’opposé de toute action écologique preuve que ce ne sont pas des écologistes juste des bobos capricieux qui n ont qu un petit vélo dans la tête …Signaler Répondre
Merci Bernard pour ton héritageSignaler Répondre
L’absence d'entretien sur le long terme équivaut a la mort de l’équipement.Signaler Répondre
Les trois ronds gagner sur le long termes valent une fortune a l'arrivée .
Pas très écologique en tout cas .
Tout ce que le Bernard aurait dû faire en 6 ans...Fini le dogmatisme clivant et rigide .Signaler Répondre
Il était temps.Signaler Répondre