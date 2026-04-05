Lyon : 24 ascenseurs du métro vont être remplacés, trois stations concernées pendant 8 semaines sur la ligne D

Le réseau TCL engage un chantier discret mais essentiel. D’ici 2027, 24 ascenseurs répartis sur 12 stations de métro vont être remplacés, dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité et la fiabilité des équipements.

Face à l'accumulation de galères, que ce soit sur les ascenseurs ou les escalatoirs, une opération avait été lancée par les écologistes, poursuivie par Véronique Sarselli et étalée sur deux ans. Elle se traduit déjà par des interventions ponctuelles dans plusieurs stations du réseau.

Depuis quelques semaines, plusieurs ascenseurs sont hors service pour rénovation sur la ligne D.

À la station Monplaisir - Lumière, en direction de Gare de Vénissieux, un premier équipement est en travaux depuis le 2 mars pour une durée estimée à huit semaines.

Même durée d’intervention à Bellecour, où un ascenseur est indisponible depuis le 16 mars.

Plus récemment, la station Gorge de Loup est à son tour concernée, avec des travaux engagés depuis le 30 mars.

Des stations ouvertes malgré les chantiers

Malgré ces interventions, les stations restent accessibles. Les TCL insistent sur le maintien du service pendant toute la durée des travaux.

Des solutions alternatives sont mises en place pour permettre aux usagers, notamment les personnes à mobilité réduite, d’accéder aux quais ou de sortir des stations.

Le réseau invite les voyageurs à consulter les itinéraires de substitution proposés, adaptés à chaque situation.

Au-delà des perturbations ponctuelles, ce programme vise à moderniser des équipements essentiels au quotidien de nombreux usagers. Ascenseurs plus fiables, meilleure disponibilité, maintenance facilitée : l’objectif est d’améliorer durablement les conditions d’accès au métro lyonnais.