Transports

Lyon : 24 ascenseurs du métro vont être remplacés, trois stations concernées pendant 8 semaines sur la ligne D

Lyon : 24 ascenseurs du métro vont être remplacés, trois stations concernées pendant 8 semaines sur la ligne D

Les TCL ont lancé un vaste programme de modernisation de leurs ascenseurs dans le métro lyonnais. Au total, 24 équipements seront remplacés d’ici 2027, avec des travaux déjà en cours dans plusieurs stations.

Le réseau TCL engage un chantier discret mais essentiel. D’ici 2027, 24 ascenseurs répartis sur 12 stations de métro vont être remplacés, dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité et la fiabilité des équipements.

Face à l'accumulation de galères, que ce soit sur les ascenseurs ou les escalatoirs, une opération avait été lancée par les écologistes, poursuivie par Véronique Sarselli et étalée sur deux ans. Elle se traduit déjà par des interventions ponctuelles dans plusieurs stations du réseau.

Depuis quelques semaines, plusieurs ascenseurs sont hors service pour rénovation sur la ligne D.

À la station Monplaisir - Lumière, en direction de Gare de Vénissieux, un premier équipement est en travaux depuis le 2 mars pour une durée estimée à huit semaines.

Même durée d’intervention à Bellecour, où un ascenseur est indisponible depuis le 16 mars.

Plus récemment, la station Gorge de Loup est à son tour concernée, avec des travaux engagés depuis le 30 mars.

Des stations ouvertes malgré les chantiers

Malgré ces interventions, les stations restent accessibles. Les TCL insistent sur le maintien du service pendant toute la durée des travaux.

Des solutions alternatives sont mises en place pour permettre aux usagers, notamment les personnes à mobilité réduite, d’accéder aux quais ou de sortir des stations.

Le réseau invite les voyageurs à consulter les itinéraires de substitution proposés, adaptés à chaque situation.

Au-delà des perturbations ponctuelles, ce programme vise à moderniser des équipements essentiels au quotidien de nombreux usagers. Ascenseurs plus fiables, meilleure disponibilité, maintenance facilitée : l’objectif est d’améliorer durablement les conditions d’accès au métro lyonnais.

Tags :

TCL

16 commentaires
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Obsdu9 le 05/04/2026 à 20:38

EN-FIN !!!!

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Gabin69 le 05/04/2026 à 18:07
SuperTonton a écrit le 05/04/2026 à 16h03

Ces remplacements ont été décidés par Bernard, avant son départ.

Ben oui bien sûr et au faite selon lui ce sont aux usagers de faire un effort 🤡

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la police de tcl le 05/04/2026 à 18:01

bizarre on parle plus de la police de transport la métropole va appliquer un programme de fonctionnement payé les salariés et faire de l’entretien

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Jacques20 le 05/04/2026 à 17:16
SuperTonton a écrit le 05/04/2026 à 16h03

Ces remplacements ont été décidés par Bernard, avant son départ.

Pour pouvoir être réélu. Il avait tout le temps avant.

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Moliere en est mort le 05/04/2026 à 17:05
SuperTonton a écrit le 05/04/2026 à 16h03

Ces remplacements ont été décidés par Bernard, avant son départ.

Petite précision, lui voulais les réparer au départ.

Mais malheureusement un ascenseur rouiller ça ne se répare pas comme un vélo rouiller ... Et l’absence d'entretien sur ce genre d'équipement conduis plus surement a son remplacement que a une résurrection ...

Une preuve supplémentaire de l'incurie qui a conduit a son éviction.

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En Voiture Simone le 05/04/2026 à 17:05

cela devrait être fait depuis longtemps, aucune honte il y a des endroit ni poussette et ni fauteuil ne peuvent accéder, ce sont des guignols des transport et nous on paie. faire de l'info pour cela et vraiment nul, les trottinette et autres comportement ils en parle pas.

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HUG003 le 05/04/2026 à 16:56
SuperTonton a écrit le 05/04/2026 à 16h03

Ces remplacements ont été décidés par Bernard, avant son départ.

Le délabrement suite à un mandat dirigé par qui ?

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johnny le 05/04/2026 à 16:47

En même temps ça aurait été fait petit a petit depuis 6 ans on en serai pas là . Deuxièmement pourquoi pas réparé des que le métro et arrêté et reprise genre de 23h a 7h/8h

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Vx le 05/04/2026 à 16:41
SuperTonton a écrit le 05/04/2026 à 16h03

Ces remplacements ont été décidés par Bernard, avant son départ.

Un peu avant les élections.

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SuperTonton le 05/04/2026 à 16:03
Anti verts a écrit le 05/04/2026 à 14h35

Tout ce que le Bernard aurait dû faire en 6 ans...Fini le dogmatisme clivant et rigide .

Ces remplacements ont été décidés par Bernard, avant son départ.

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Bravisimo le 05/04/2026 à 16:01

Bravo Mme sarselli de faire ce que m bernard a ignore pour des velos

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saco697 le 05/04/2026 à 15:46

sans entretien pendant tout le mandat des écolos maintenant ça coûte beaucoup plus cher … avec les bobos pseudos écolos des Verts c est le grand gaspillage.. et pourtant le gaspillage est l’opposé de toute action écologique preuve que ce ne sont pas des écologistes juste des bobos capricieux qui n ont qu un petit vélo dans la tête …

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mirou69 le 05/04/2026 à 15:33

Merci Bernard pour ton héritage

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Moliere en est mort le 05/04/2026 à 15:32

L’absence d'entretien sur le long terme équivaut a la mort de l’équipement.

Les trois ronds gagner sur le long termes valent une fortune a l'arrivée .

Pas très écologique en tout cas .

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Anti verts le 05/04/2026 à 14:35

Tout ce que le Bernard aurait dû faire en 6 ans...Fini le dogmatisme clivant et rigide .

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AntiLFI le 05/04/2026 à 14:29

Il était temps.

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