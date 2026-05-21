"Ce n’est plus un simple événement culturel" : à Meyzieu, la venue d'un prédicateur fait monter la tension

Nouvelle polémique politique autour d’un événement prévu dans l’est lyonnais.
La députée du Rhône Tiffany Joncour (RN) appelle la préfecture du Rhône à "se saisir immédiatement" du cas du salon Aux Sources, programmé les 13 et 14 juin prochains à Meyzieu.
L’élue métropolitaine critique à nouveau la venue annoncée de Vincent Souleymane, présenté comme un "prédicateur islamiste" et déjà visé, selon elle, par des controverses nationales.
Dans son communiqué, Tiffany Joncour estime que plusieurs intervenants du salon seraient "régulièrement pointés pour leurs proximités avec la mouvance frériste et leurs discours communautaristes".
L’élue cite notamment des thématiques annoncées dans le programme, telles que "l’engagement politique", "l’autonomie collective musulmane" ou encore les "luttes anticoloniales", considérant qu’il ne s’agirait "plus d’un simple événement culturel ou religieux".
La députée demande ainsi à la préfecture d’engager "un contrôle approfondi des organisateurs, partenaires et intervenants" liés à l’événement.
"Face à l’islamisme qui avance désormais à visage découvert sous couvert d’événements prétendument culturels ou spirituels, la République ne peut plus détourner le regard", affirme Tiffany Joncour.
La préfecture du Rhône de son côté indique travailler sur ce sujet en lien avec la mairie majolane. Car il revient à l'édile Issam Benzeghiba d'évaluer les risques de troubles à leur public en vue d'une éventuelle interdiction de l'évènement.
c est aussi le moment de voir ce que va faire le nouveau Maire Issam Benzeghiba après son élection médiatique .Signaler Répondre
c est le moment de voir ce que va faire le nouveau préfet après son opération médiatique .Signaler Répondre
la provocation haineuse qui pousse insidieusement vers les crimes dans les écoles, les rafales de kalachnikov et les trafics de drogues pour financer tout ça … avec ces gens là la république est en danger … ils ne choisissent pas leur lieux d intervention au hasardSignaler Répondre
Ce prédicateur islamiste aurait du faire son "évènement culturel " dans une ville ou circonscription LFI pour bénéficier d'un bon accueilSignaler Répondre
Comme le fait si bien notre président !Signaler Répondre
Le danger à Lyon c est lesstreme drooaaate heinSignaler Répondre
Tu n'en a pas une autre à nous sortir ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Certainement un remake des canons mais dans une autre langue !!!Signaler Répondre
Petit à petit, l'oiseau fait son nid....Signaler Répondre
Ce salon de la nouvelle France est recommandé par LFI.Signaler Répondre
Ce qui est le plus important pour l avenir de la France c est de démanteler ”l empire” boloré !Signaler Répondre
À côté de ça, ces gens et sympathisants crient au scandale devant les "canons français"!!!! Il est vrai que manger du porc et boire un bon vin est nettement plus dangereux que ces engeances...Signaler Répondre
A visage découvert sous couvert ? Pas compris, c'est du français ?Signaler Répondre
Que font les services de sécurité intérieur ?? Cette attaque du territoire doit stoppée. Cette gangrène ne doit plus se propagerSignaler Répondre
Le mec devrait une bonnes fois pour toutes être serré. Et les mecs qui l'ont invités, fichés S.Signaler Répondre
Allez, ne soyez pas racistes, ne soyez pas islamophobes, continuez à baisser le pantalon !Signaler Répondre