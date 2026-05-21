"Ce n’est plus un simple événement culturel" : à Meyzieu, la venue d'un prédicateur fait monter la tension

Nouvelle polémique politique autour d’un événement prévu dans l’est lyonnais.

La députée du Rhône Tiffany Joncour (RN) appelle la préfecture du Rhône à "se saisir immédiatement" du cas du salon Aux Sources, programmé les 13 et 14 juin prochains à Meyzieu.

L’élue métropolitaine critique à nouveau la venue annoncée de Vincent Souleymane, présenté comme un "prédicateur islamiste" et déjà visé, selon elle, par des controverses nationales.

Dans son communiqué, Tiffany Joncour estime que plusieurs intervenants du salon seraient "régulièrement pointés pour leurs proximités avec la mouvance frériste et leurs discours communautaristes".

L’élue cite notamment des thématiques annoncées dans le programme, telles que "l’engagement politique", "l’autonomie collective musulmane" ou encore les "luttes anticoloniales", considérant qu’il ne s’agirait "plus d’un simple événement culturel ou religieux".

La députée demande ainsi à la préfecture d’engager "un contrôle approfondi des organisateurs, partenaires et intervenants" liés à l’événement.

"Face à l’islamisme qui avance désormais à visage découvert sous couvert d’événements prétendument culturels ou spirituels, la République ne peut plus détourner le regard", affirme Tiffany Joncour.

La préfecture du Rhône de son côté indique travailler sur ce sujet en lien avec la mairie majolane. Car il revient à l'édile Issam Benzeghiba d'évaluer les risques de troubles à leur public en vue d'une éventuelle interdiction de l'évènement.