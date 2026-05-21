Politique

"Ce n’est plus un simple événement culturel" : à Meyzieu, la venue d'un prédicateur fait monter la tension

"Ce n’est plus un simple événement culturel" : à Meyzieu, la venue d'un prédicateur fait monter la tension
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La députée RN du Rhône Tiffany Joncour demande à la préfecture du Rhône de se saisir du salon Aux Sources, prévu les 13 et 14 juin à Meyzieu, dénonçant la présence annoncée de plusieurs intervenants qu’elle juge proches de l’islam politique.

Nouvelle polémique politique autour d’un événement prévu dans l’est lyonnais.

La députée du Rhône Tiffany Joncour (RN) appelle la préfecture du Rhône à "se saisir immédiatement" du cas du salon Aux Sources, programmé les 13 et 14 juin prochains à Meyzieu.

L’élue métropolitaine critique à nouveau la venue annoncée de Vincent Souleymane, présenté comme un "prédicateur islamiste" et déjà visé, selon elle, par des controverses nationales.

Dans son communiqué, Tiffany Joncour estime que plusieurs intervenants du salon seraient "régulièrement pointés pour leurs proximités avec la mouvance frériste et leurs discours communautaristes".

L’élue cite notamment des thématiques annoncées dans le programme, telles que "l’engagement politique", "l’autonomie collective musulmane" ou encore les "luttes anticoloniales", considérant qu’il ne s’agirait "plus d’un simple événement culturel ou religieux".

La députée demande ainsi à la préfecture d’engager "un contrôle approfondi des organisateurs, partenaires et intervenants" liés à l’événement.

"Face à l’islamisme qui avance désormais à visage découvert sous couvert d’événements prétendument culturels ou spirituels, la République ne peut plus détourner le regard", affirme Tiffany Joncour.

La préfecture du Rhône de son côté indique travailler sur ce sujet en lien avec la mairie majolane. Car il revient à l'édile Issam Benzeghiba d'évaluer les risques de troubles à leur public en vue d'une éventuelle interdiction de l'évènement.

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Tiffany Joncour

Vincent Souleymane

meyzieu

15 commentaires
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Mais pas que le 21/05/2026 à 11:32
Catalan a écrit le 21/05/2026 à 11h16

c est le moment de voir ce que va faire le nouveau préfet après son opération médiatique .

c est aussi le moment de voir ce que va faire le nouveau Maire Issam Benzeghiba après son élection médiatique .

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Catalan le 21/05/2026 à 11:16

c est le moment de voir ce que va faire le nouveau préfet après son opération médiatique .

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saco697 le 21/05/2026 à 10:21

la provocation haineuse qui pousse insidieusement vers les crimes dans les écoles, les rafales de kalachnikov et les trafics de drogues pour financer tout ça … avec ces gens là la république est en danger … ils ne choisissent pas leur lieux d intervention au hasard

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Oumma Charia le 21/05/2026 à 10:12

Ce prédicateur islamiste aurait du faire son "évènement culturel " dans une ville ou circonscription LFI pour bénéficier d'un bon accueil

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exactement le 21/05/2026 à 10:01
Une chance pour la France a écrit le 21/05/2026 à 07h09

Allez, ne soyez pas racistes, ne soyez pas islamophobes, continuez à baisser le pantalon !

Comme le fait si bien notre président !

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Oui le 21/05/2026 à 09:33
oh là là a écrit le 21/05/2026 à 09h05

Tu n'en a pas une autre à nous sortir ? ? ? ? ?

Le danger à Lyon c est lesstreme drooaaate hein

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oh là là le 21/05/2026 à 09:05
Mais non a écrit le 21/05/2026 à 07h41

Ce qui est le plus important pour l avenir de la France c est de démanteler ”l empire” boloré !

Tu n'en a pas une autre à nous sortir ? ? ? ? ?

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Alouf1959 le 21/05/2026 à 08:43

Certainement un remake des canons mais dans une autre langue !!!

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Autocat le 21/05/2026 à 08:18

Petit à petit, l'oiseau fait son nid....

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Solidarité 69 le 21/05/2026 à 08:11

Ce salon de la nouvelle France est recommandé par LFI.

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Mais non le 21/05/2026 à 07:41

Ce qui est le plus important pour l avenir de la France c est de démanteler ”l empire” boloré !

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Oui mais, le 21/05/2026 à 07:39

À côté de ça, ces gens et sympathisants crient au scandale devant les "canons français"!!!! Il est vrai que manger du porc et boire un bon vin est nettement plus dangereux que ces engeances...

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Maître Kapelo le 21/05/2026 à 07:17

A visage découvert sous couvert ? Pas compris, c'est du français ?

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Free Lyon le 21/05/2026 à 07:14

Que font les services de sécurité intérieur ?? Cette attaque du territoire doit stoppée. Cette gangrène ne doit plus se propager

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Kassos le 21/05/2026 à 07:14

Le mec devrait une bonnes fois pour toutes être serré. Et les mecs qui l'ont invités, fichés S.

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Une chance pour la France le 21/05/2026 à 07:09

Allez, ne soyez pas racistes, ne soyez pas islamophobes, continuez à baisser le pantalon !

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