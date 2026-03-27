Politique

Véronique Sarselli sur le terrain : "La sécurité dans les transports est au cœur de cette mandature"

Véronique Sarselli sur le terrain : "La sécurité dans les transports est au cœur de cette mandature"
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La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli était sur le terrain au lendemain de son élection. Sur la ligne A du métro, elle a mis l'accent sur la sécurité dans les TCL.

C'est avec une double casquette, peut-être temporaire, de présidente de la Métropole de Lyon et du Sytral, que Véronique Sarselli se déplaçait ce vendredi matin. L'élue LR s'est rendue au PC sécurité des TCL à Vaulx-en-Velin à bord du métro A.

L'occasion pour la nouvelle présidente, élue jeudi matin par les conseillers métropolitains, de marteler son désir de restaurer la sécurité sur le réseau. 

"La sécurité dans les transports en commun est au cœur de cette mandature, c'est un projet fort que nous avons porté pendant notre campagne. Il faut désormais conforter cela", a rappelé Véronique Sarselli, qui va doter la collectivité d'une police métropolitaine, qui doit compter 120 agents lors des trois premières années du mandat, avant de monter à 200 d'ici 2033. Quand les premiers agents seront-ils recrutés et déployés sur le terrain ? La présidente promet que des réunions de travail pour définir un calendrier seront organisées ces prochains mois. Mais rien ne se fera probablement de manière concrète avant 2027.

"Si la sécurité n'est pas assurée dans les transports, ça devient prohibitif pour une partie de la population", a-t-elle également soutenu, aux côtés de son vice-président, le maire LR de Bron Jérémie Bréaud. Ce dernier sera-t-il chargé de la Sécurité ? L'intéressé n'a pas confirmé que cette délégation pourrait lui échoir, se contentant d'indiquer qu'il suivait ce déplacement en simple "voisin" brondillant de Vaulx-en-Velin.

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Véronique Sarselli

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10 commentaires
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TCL en securite le 27/03/2026 à 16:41
Chris6969699 a écrit le 27/03/2026 à 13h41

ENFIN des mesures qui vont dans le sens de l'intérêt général.

Une police métropolitaine des transports en commun, c'est plus que nécessaire...

Oui, surtout la ligne A .
Merci de veiller a notre sécurité dans les transports en commun.
Nous allons enfin pouvoir nous déplacer librement......la sécurité c est la liberté. .
❤️❤️❤️

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Gabin69 le 27/03/2026 à 15:59
johnny a écrit le 27/03/2026 à 13h09

Pas avant 2027 ont a le temps de ceux faire agressé volé

T'as aussi le temps d'apprendre à écrire au passage

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Ben oui, c'est dommage le 27/03/2026 à 14:16
johnny a écrit le 27/03/2026 à 13h09

Pas avant 2027 ont a le temps de ceux faire agressé volé

Alors qu'il suffisait d'un claquement de doigts.
Tu vis dans quel monde, mon grand garçon ?

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Problème de vue ? le 27/03/2026 à 14:14
Chris6969699 a écrit le 27/03/2026 à 13h41

ENFIN des mesures qui vont dans le sens de l'intérêt général.

Une police métropolitaine des transports en commun, c'est plus que nécessaire...

Ou manque de fréquentation de l'école primaire ?
OÙ as-tu vu des mesures ? Pour l'instant ce sont des annonces. Attendons la RÉELLE mise en place ET des RÉSULTATS.

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Ex Précisions le 27/03/2026 à 14:14

Le problème c'est la justice derrière qui devrait normalement dissuader, et ça elle ne peut rien y faire.
La sécurité dans les rues serait bien en priorité aussi...

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Chris6969699 le 27/03/2026 à 13:41

ENFIN des mesures qui vont dans le sens de l'intérêt général.

Une police métropolitaine des transports en commun, c'est plus que nécessaire...

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Alfred le 27/03/2026 à 13:22

La droite au pouvoir embauche des fonctionnaires, c'est beau !

200 agents, soit 50 en action à une heure donnée, une goute d'eau !

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Escrologie Enfumage Lobbynage Ventibulation le 27/03/2026 à 13:20

ça y est les écolos et lfistes vont déjà tirer la tronche si on leur propose des actions concrètes pour la sécurité et contre la délinquance

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AntiLFI le 27/03/2026 à 13:12

Alors les sachants ? Elle n’est pas de facto la présidente du SYTRAL en devenant présidente de la métropole ?
Le fait qu’elle conserve ou pas cette fonction, relève de sa volonté.

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johnny le 27/03/2026 à 13:09

Pas avant 2027 ont a le temps de ceux faire agressé volé

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