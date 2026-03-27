Véronique Sarselli sur le terrain : "La sécurité dans les transports est au cœur de cette mandature"

C'est avec une double casquette, peut-être temporaire, de présidente de la Métropole de Lyon et du Sytral, que Véronique Sarselli se déplaçait ce vendredi matin. L'élue LR s'est rendue au PC sécurité des TCL à Vaulx-en-Velin à bord du métro A.

L'occasion pour la nouvelle présidente, élue jeudi matin par les conseillers métropolitains, de marteler son désir de restaurer la sécurité sur le réseau.

"La sécurité dans les transports en commun est au cœur de cette mandature, c'est un projet fort que nous avons porté pendant notre campagne. Il faut désormais conforter cela", a rappelé Véronique Sarselli, qui va doter la collectivité d'une police métropolitaine, qui doit compter 120 agents lors des trois premières années du mandat, avant de monter à 200 d'ici 2033. Quand les premiers agents seront-ils recrutés et déployés sur le terrain ? La présidente promet que des réunions de travail pour définir un calendrier seront organisées ces prochains mois. Mais rien ne se fera probablement de manière concrète avant 2027.

"Si la sécurité n'est pas assurée dans les transports, ça devient prohibitif pour une partie de la population", a-t-elle également soutenu, aux côtés de son vice-président, le maire LR de Bron Jérémie Bréaud. Ce dernier sera-t-il chargé de la Sécurité ? L'intéressé n'a pas confirmé que cette délégation pourrait lui échoir, se contentant d'indiquer qu'il suivait ce déplacement en simple "voisin" brondillant de Vaulx-en-Velin.