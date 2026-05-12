Les résultats de l'élection municipale annulés dans cette commune près de Lyon

Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi les résultats de l'élection municipale de la commune de Communay où la liste "Avançons ensemble pour Communay" avait obtenu 1 060 voix sur les 2 111 votants en mars dernier.

Le tribunal considère que l’invalidation, à tort, de près de 1 000 bulletins de la liste "Communay alternative citoyenne", pour un motif lié au format de ces bulletins, a faussé les résultats du scrutin. Il estime que cette non-conformité, qui ne remettait pas en cause le secret du vote, ne justifiait pas leur rejet.

L’élection de Christelle Rémy est donc invalidée et un nouveau scrutin sera organisé. "Les électeurs seront convoqués dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ces annulations deviendront définitives. En attendant, une délégation spéciale, nommée par le préfet, assurera les fonctions du conseil municipal", est-il précisé.

A noter par ailleurs que le résultat de l'élection municipales est également annulé à Beynost, sur décision du tribunal administratif de Lyon. La liste "Pour Beynost continuons d’agir" et menée par Caroline Terrier a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, avec seulement 119 voix d’avance sur la liste "Beynost pour agir". "Compte tenu de ce faible écart de voix, le tribunal juge que l’impossibilité pour la liste "Beynost agir pour demain" de faire distribuer ses professions de foi à 1 892 électeurs sur 3 924, en raison de la perte de deux colis postaux, a porté atteinte à la sincérité du scrutin", justifie le tribunal.