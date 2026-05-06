Lyon : la Villa Florentine rouvre après une métamorphose XXL

Nouvelle vie pour une adresse emblématique de Lyon. La Villa Florentine a rouvert ses portes le 30 avril après plusieurs mois de travaux menés par Beauvallon Collection. Perché sur la colline de Fourvière, cet hôtel Relais & Châteaux classé monument historique a été entièrement repensé sous la direction artistique de l’architecte d’intérieur Joséphine Fossey.

L’établissement, ancien couvent du XVIIe siècle devenu hôtel, revendique désormais une identité mêlant inspirations monastiques, florentines et lyonnaises.

La rénovation a été réalisée "dans le respect absolu de sa structure d’origine".

La Villa Florentine propose désormais 36 chambres et suites, des espaces allant de 23 à 128 m² et des matériaux nobles comme la pierre de Bourgogne, le chêne massif et des soieries lyonnaises.

Nouvelle offre gastronomique et spa

Le chef Henri Carlier prend la tête de l’offre culinaire, articulée autour de plusieurs espaces : une table gastronomique, un comptoir bistronomique, un brunch dominical et un bar speakeasy baptisé Segreto.

Un spa développé avec la marque Apoticari ouvrira également en juin, avec hammam, sauna, salles de soin et piscine extérieure.

Cette phase de soft-opening permet pour l’instant l’accès à 28 chambres, aux restaurants et aux espaces communs. Les dernières suites et le spa ouvriront progressivement dans les prochaines semaines.

Le groupe indique aussi avoir conservé plus de la moitié des équipes historiques de l’hôtel et engagé plusieurs démarches environnementales, dont une demande de label Clef Verte.

Avec cette réouverture, la Villa Florentine entend renforcer sa place parmi les établissements haut de gamme emblématiques de Lyon.