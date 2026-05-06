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Un coach de MMA à Villeurbanne met de violents coups de pieds à des enfants : polémique déclenchée, il assume ses méthodes

Un coach de MMA à Villeurbanne met de violents coups de pieds à des enfants : polémique déclenchée, il assume ses méthodes

Une association de protection de l’enfance réclame des sanctions et une enquête après la diffusion de vidéos montrant un entraîneur de MMA lyonnais frapper de jeunes élèves pendant ses cours.

Des vidéos tournées dans un club de MMA de Villeurbanne provoquent depuis plusieurs jours une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Diffusées le 27 avril sur X, elles montrent l’entraîneur Yom Yidikes donnant des coups de pied dans le torse d’enfants d’une dizaine d’années alignés face à lui. Certains reculent ou chutent sous l’impact, tandis qu’un enfant apparaît en pleurs au cours de la séquence.

Dans un communiqué publié mardi 5 mai, l’association Mouv’Enfants estime que ces pratiques dépassent largement le cadre sportif. Elle évoque également d’autres vidéos où des mineurs seraient forcés de s’agenouiller pour boire ou placés dans des situations jugées humiliantes.

L’association a lancé une pétition demandant une enquête et la suspension du coach. Elle a recueilli plus de 8 000 signatures en trois jours, tandis que le ministère des Sports se serait saisi de l’affaire selon plusieurs médias.

Interrogé par France Télévisions, Yom Yidikes conteste toute maltraitance. Sur Instagram, il se défend que “aucun enfant n’a jamais été violenté, aucun enfant n’a jamais été blessé”. Il rajoute que son “objectif est simple : aider ces enfants et ces femmes à devenir plus forts, physiquement et mentalement”.

Il explique enfin que “nous vivons dans une société où la violence peut surgir à tout moment. Être préparé, développer le goût de l’effort et la confiance en soi, ce n’est pas un danger,  c’est une nécessité”.

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28 commentaires
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Idiocratie, on y est le 06/05/2026 à 17:39
Chris25 a écrit le 06/05/2026 à 14h49

Ah bon, le MMA, ce n'est pas un combat de Bisounours ??? Mdr

honnêtement, ça mérite une interdiction d'exercer pour maltraitance..

et de la prison avec sursis sursis pour dissuader ce crétin de recommencer (et éventuellement dissuader d'autres crétins de l'imiter)

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T'en tiens une sacrée couche.. le 06/05/2026 à 17:34
Calahann a écrit le 06/05/2026 à 16h25

Et ta connerie 😂😂😂
Laisse le sport tranquille.

Le MMA pour enfants ça n'existe pas, et ça n'est pas un sport, imbécile..
A 10 ans on peut faire de la lutte ou du judo pour s'initier aux arts martiaux, mais dans un esprit bienveillant et coopératif, surement pas dans la violence et l'humiliation..
Le MMA c'est exclusivement entre adultes consentants, comme le BDSM

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compréhension2 le 06/05/2026 à 17:21
Kantu a écrit le 06/05/2026 à 16h44

Quand t’inscris tes enfants au MMA,il ne faut pas t’attendre à des entraînements de danse classique! Force à cet entraîneur …leur faire mal n’est pas son but !

"De la boxe Thai sans impact, du grappling sans finalisation ni aucune clé."

Voici un descriptif de MMA pour enfant...
Ce mec est juste un danger public.

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Mama ! le 06/05/2026 à 17:20
Chris25 a écrit le 06/05/2026 à 14h49

Ah bon, le MMA, ce n'est pas un combat de Bisounours ??? Mdr

MMA a ne pas aborder tant que l'on est mineur !

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David Cro le 06/05/2026 à 17:16
Kantu a écrit le 06/05/2026 à 16h44

Quand t’inscris tes enfants au MMA,il ne faut pas t’attendre à des entraînements de danse classique! Force à cet entraîneur …leur faire mal n’est pas son but !

Cet "entraineur" n'est pas affilié au MMA, ni le club...

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mdr le 06/05/2026 à 17:15
Calahann a écrit le 06/05/2026 à 16h15

Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.

rien de choquant ? Je vais te mettre un bon coup de pied et on en reparlera.. tu vas pleurer comme un enfant de 8 ans par contre !! PF

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LéoChater le 06/05/2026 à 17:04

Shooter a coup de pied dans un gamin de 10 ans pour, je résume, le préparer a la "vie" ou a une éventuelle agression...
C'est quoi la prochaine étape de cette "formation" ? enfermer le môme dans une cave pour le rendre méchant comme le pittbull ?

Ce "coach" est il déjà monté sur un ring ou rentré dans une cage avant de "former" des enfants ?
Ca devient n'importe quoi, heureusement que des gens dénoncent ces méthodes...

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LFI 69 le 06/05/2026 à 16:52

"“nous vivons dans une société où la violence peut surgir à tout moment. "
La faute à LFI !

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Kantu le 06/05/2026 à 16:44

Quand t’inscris tes enfants au MMA,il ne faut pas t’attendre à des entraînements de danse classique! Force à cet entraîneur …leur faire mal n’est pas son but !

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CQQFD69! le 06/05/2026 à 16:35

Il a raison ! Pour rendre violent les enfants il faut leur montrer l'exemple le plus tot possible. A hauteur de ballon = on choute, c'est bien connu ! (lol) c'était de l'humour.
Heureusement qu'il y a des associations pour protéger les personnes vulnérables, et que parfois la justice replace les enfants de parents défaillants dans des familles qui s'en occupe.

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alors là du coup le 06/05/2026 à 16:29
Calahann a écrit le 06/05/2026 à 16h15

Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.

De plus en plus de conneries !

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et donc le 06/05/2026 à 16:26
PETIT RAPPEL A LA LOI a écrit le 06/05/2026 à 16h10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

pour les mineurs ,on interdit la pratique des arts martiaux , du rugby , du hockey sur glace , du hand ...

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Calahann le 06/05/2026 à 16:25
PETIT RAPPEL A LA LOI a écrit le 06/05/2026 à 16h10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

Et ta connerie 😂😂😂
Laisse le sport tranquille.

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les justiciers du courant d'air le 06/05/2026 à 16:24
PETIT RAPPEL A LA LOI a écrit le 06/05/2026 à 16h10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

Quand ont connais rien en la matière ont arrête de baver a tout va .

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Calahann le 06/05/2026 à 16:15

Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.

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PETIT RAPPEL A LA LOI le 06/05/2026 à 16:10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

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le gâteau sur la cerise ? le 06/05/2026 à 15:59
pauvre mec a écrit le 06/05/2026 à 15h14

Enquete urgente sur ce pauvre mec !

Je pense que tu es un pauvre type qui juge à l'aveugle pour toi c'est quoi un sport de combat ?

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momo de bron le 06/05/2026 à 15:56

Gamin,j'ai fait du karaté sans protection,et depuis la norme a changé maintenant il y a des équipements qui vont de paire plutot plus pour le combat que l'entraînement et depuis j'en suis pas mort,mais j'ai perdu des dents pas au combat mais perdu par de simple dents de sagesse.l'entraineur il est dans les normes d'après les videos c'est dans la norme les sports de combats c'est pas des ballets de dance avec tutu

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Mahoussecostau le 06/05/2026 à 15:55

J'aimerai voir si il est aussi fort dans l'arène face à un adversaire de sa taille.
En tout cas il est bien sorti des prrogatives qui accompagnent son role d'éducateur sportif.

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Toi meme le 06/05/2026 à 15:50
pauvre mec a écrit le 06/05/2026 à 15h14

Enquete urgente sur ce pauvre mec !

Va lui dire en face, t as son adresse et puis commenter quand on est pas impliqué et que tout ça, c est que du buzz malsain venant de personnes qui ont la science infuse et peut être même pas d enfants, aller commenter le gars de la périscolaire à Paris qui va avoir du sursis.. ça c est dégueulasse, pauvre France plutôt

Cordialement

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Chris6969699 le 06/05/2026 à 15:48
pauvre mec a écrit le 06/05/2026 à 15h14

Enquete urgente sur ce pauvre mec !

Cette enquête permettra de savoir si cet instructeur bénéficie des qualifications requises pour enseigner le MMA à des enfants de cet âge...

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Découverte le 06/05/2026 à 15:35

Dans tout sport de contact ( MMA Foot etc)
Il y a potentiellement de la " violence"
C'est intrinsèque a ces pratique.
Mais ces petits enfants ne sont pas allés tout seul a cet entraînement ?
La Sociasion et Mme de Miximi se sont elles interrogées sur le rôle des parents qui ont valider la pratique de cette ultra violence ????
J'aimerai bien connaître les retours de ces parents

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Ex Précisions le 06/05/2026 à 15:35

Comme le dit le gars de la fédération qui a analysés les vidéos les coups sont retenus et maitrisés, c'est la méthode qui est critiquée, mais pas de danger pour les enfants.
Quand on inscrit son gosse au sport le plus violent du moment il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse de la relaxation et des massages ;-)

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non mais franchement le 06/05/2026 à 15:24

Il n'est pas d'aplomb ?

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Pilou69 le 06/05/2026 à 15:17

0 blabla 0 tracas...
Et on empêche de mettre une fessée... Mdr

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pauvre mec le 06/05/2026 à 15:14

Enquete urgente sur ce pauvre mec !

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les décérébrés le 06/05/2026 à 15:11

il faudrait plutôt enquêter au niveau des parent qui font faire du MMA à des enfants de.... 10ans à peine

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Chris25 le 06/05/2026 à 14:49

Ah bon, le MMA, ce n'est pas un combat de Bisounours ??? Mdr

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