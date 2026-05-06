Un coach de MMA à Villeurbanne met de violents coups de pieds à des enfants : polémique déclenchée, il assume ses méthodes

Des vidéos tournées dans un club de MMA de Villeurbanne provoquent depuis plusieurs jours une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Diffusées le 27 avril sur X, elles montrent l’entraîneur Yom Yidikes donnant des coups de pied dans le torse d’enfants d’une dizaine d’années alignés face à lui. Certains reculent ou chutent sous l’impact, tandis qu’un enfant apparaît en pleurs au cours de la séquence.

Dans un communiqué publié mardi 5 mai, l’association Mouv’Enfants estime que ces pratiques dépassent largement le cadre sportif. Elle évoque également d’autres vidéos où des mineurs seraient forcés de s’agenouiller pour boire ou placés dans des situations jugées humiliantes.

L’association a lancé une pétition demandant une enquête et la suspension du coach. Elle a recueilli plus de 8 000 signatures en trois jours, tandis que le ministère des Sports se serait saisi de l’affaire selon plusieurs médias.

Interrogé par France Télévisions, Yom Yidikes conteste toute maltraitance. Sur Instagram, il se défend que “aucun enfant n’a jamais été violenté, aucun enfant n’a jamais été blessé”. Il rajoute que son “objectif est simple : aider ces enfants et ces femmes à devenir plus forts, physiquement et mentalement”.

Il explique enfin que “nous vivons dans une société où la violence peut surgir à tout moment. Être préparé, développer le goût de l’effort et la confiance en soi, ce n’est pas un danger, c’est une nécessité”.