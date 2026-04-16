Une altercation tourne au drame : un homme poignardé à l’aube à Villeurbanne

Les faits se sont déroulés aux alentours de 6h ce jeudi 16 avril, rue Roger Salengro, à Villeurbanne. Selon les premiers éléments, une altercation entre deux individus, possiblement liée à la circulation, aurait dégénéré.
Au cours de la dispute, l’un des protagonistes a porté un coup de couteau au thorax de l’autre avant de prendre la fuite, rapporte Actu.fr.
Rapidement pris en charge par les secours, le blessé a été transporté en urgence vers l’hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital était engagé au moment de son admission.
La victime serait défavorablement connue de la justice. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette agression et d’identifier l’auteur.
A part Lyon et Rillieux où c'est courant ce genre d'affaire c'est toujours dans les villes en "V"...Signaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Réalité devenue tristement habituelle et sans jamais de réponse à la hauteur, toujours pas d'accroissement des effectifs de police ni des places de prison. D'ailleurs il se dit qu'une prochaine loi visant à désengorger les prisons prévoit de libérer arbitrairement des individus, peu importe le motif et la gravité ayant justifié leur incarcération. Dans quelques mois plus personne ne parlera de ces agressions devenues trop banales (couteau , cutter...) et on aura connaissance que des faits divers avec d'autres armes moins habituelles (machette, couteau de boucher, sabre...). L'expatriation vers d'autres pays plus sécuritaires devient essentielle... Triste France.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
C'était la rubrique "coutellerie" du jour !Signaler Répondre
La victime est défavorablement connue de la justice ... mais sera peut-être bientôt favorablement connue des services funéraires !
Avec tout ces drogués dans nos rue ça m ' étonne pas .Sécurité première des libertés ne l'oublions pas .Signaler Répondre