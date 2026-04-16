Une altercation tourne au drame : un homme poignardé à l’aube à Villeurbanne

Les faits se sont déroulés aux alentours de 6h ce jeudi 16 avril, rue Roger Salengro, à Villeurbanne. Selon les premiers éléments, une altercation entre deux individus, possiblement liée à la circulation, aurait dégénéré.

Au cours de la dispute, l’un des protagonistes a porté un coup de couteau au thorax de l’autre avant de prendre la fuite, rapporte Actu.fr.

Rapidement pris en charge par les secours, le blessé a été transporté en urgence vers l’hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital était engagé au moment de son admission.

La victime serait défavorablement connue de la justice. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette agression et d’identifier l’auteur.