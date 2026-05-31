Faits Divers

Nuit sous tension à Brignais : un homme suicidaire et armé interpellé après 10 heures de négociations

Nuit sous tension à Brignais : un homme suicidaire et armé interpellé après 10 heures de négociations

Après près de dix heures d’intervention dans le centre-ville de Brignais, les forces de l’ordre ont réussi à convaincre un homme en détresse de se rendre avant son hospitalisation.

Une importante opération de gendarmerie s’est déroulée dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai à Brignais, dans le Rhône. Un homme d’une cinquantaine d’années, manifestement déterminé à mettre fin à ses jours, s’était retranché dans son appartement situé près de la rue Général-de-Gaulle.

Considéré comme potentiellement armé, il a conduit les autorités à sécuriser et boucler l’immeuble dès le début de l’intervention, vers 21h. Deux négociateurs ont ensuite été mobilisés à partir de 23h pour tenter d’établir le dialogue.

Face au refus persistant de l’individu de coopérer, une unité spéciale de la gendarmerie a été déployée au lever du jour.

L’homme a finalement accepté de se rendre aux environs de 7h du matin. Son interpellation s’est déroulée sans incident avant son transfert vers un établissement hospitalier afin de bénéficier d’une prise en charge médicale.

Durant toute l’opération, le réseau TCL a suspendu la desserte des arrêts De Gaulle et Parc Birabent de la ligne C10.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 31/05/2026 à 20:21

Derrière il lui font payer le coût de l'intervention ?
C'est avec nos impôts ;-)

Signaler Répondre
avatar
Mont Monnet le 31/05/2026 à 18:58

Bizarre, y'en a de plus en plus en plus. Y'aurait pas un problème plus général ?

Signaler Répondre
avatar
Pays de cinglés le 31/05/2026 à 18:11

Avec la loi sur l'euthanasie, les gendarmes n'auraient pas eu le droit de l'empêcher de se suicider.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.