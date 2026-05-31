Nuit sous tension à Brignais : un homme suicidaire et armé interpellé après 10 heures de négociations

Une importante opération de gendarmerie s’est déroulée dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai à Brignais, dans le Rhône. Un homme d’une cinquantaine d’années, manifestement déterminé à mettre fin à ses jours, s’était retranché dans son appartement situé près de la rue Général-de-Gaulle.

Considéré comme potentiellement armé, il a conduit les autorités à sécuriser et boucler l’immeuble dès le début de l’intervention, vers 21h. Deux négociateurs ont ensuite été mobilisés à partir de 23h pour tenter d’établir le dialogue.

Face au refus persistant de l’individu de coopérer, une unité spéciale de la gendarmerie a été déployée au lever du jour.

L’homme a finalement accepté de se rendre aux environs de 7h du matin. Son interpellation s’est déroulée sans incident avant son transfert vers un établissement hospitalier afin de bénéficier d’une prise en charge médicale.

Durant toute l’opération, le réseau TCL a suspendu la desserte des arrêts De Gaulle et Parc Birabent de la ligne C10.